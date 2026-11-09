Po čem se samski moški razlikujejo od samskih žensk: koga življenje brez partnerja bolj prizadene?

Raziskave kažejo, da med samskimi moškimi in samskimi ženskami obstajajo, zlasti ko gre za zadovoljstvo z življenjem, čustveno podporo in željo po novi zvezi, določene razlike. Kljub temu spol ni edini dejavnik, ki določa, kako posameznik doživlja življenje brez partnerja. Pomembno vlogo imajo tudi starost, osebnost, pretekle izkušnje in družbeni odnosi.

Ženske so pogosto bolj zadovoljne s samskim življenjem

Ena zanimivejših razlik se nanaša na zadovoljstvo z življenjem brez partnerja. Raziskava, v kateri je sodelovalo skoraj 6000 samskih oseb, je pokazala, da so ženske v povprečju bolj zadovoljne s svojim ljubezenskim statusom kot moški. Sodelujoče so poročale o večjem zadovoljstvu z življenjem in spolnostjo ter manjši želji po iskanju partnerja. To seveda ne pomeni, da so vse samske ženske srečnejše od moških, temveč da se je takšna razlika pokazala v raziskovani skupini.

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Moški si pogosteje želijo najti partnerko

Razlike so opazne tudi pri želji po zmenkih in po novih poznanstvih. Po ameriški raziskavi iz leta 2023 je bilo 47 odstotkov samskih moških odprtih za zmenke in spoznavanje potencialnih partnerk, medtem ko je bil ta delež med samskimi ženskami 36-odstoten. Med mlajšimi samskimi je bila razlika še izrazitejša. Več kot polovica mladih samskih moških je, v primerjavi z nekaj več kot tretjino mladih žensk, pokazala zanimanje za zmenke.

Družbena podpora ima pomembno vlogo

Ena od možnih razlag za razlike v zadovoljstvu se skriva v prijateljstvih in družbenih odnosih. Raziskave kažejo, da imajo ženske v povprečju bolj razvite mreže čustvene podpore, medtem ko moškim pogosteje življenjska sopotnica predstavlja pomemben vir bližine in razumevanja. Zato lahko prekinitev zveze ali daljše obdobje brez partnerke za nekatere moške pomeni izgubo pomembnega vira čustvene podpore. Ženske, na drugi strani, del svojih čustvenih potreb še naprej zadovoljujejo prek prijateljstev in družinskih odnosov.

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Svoboda in neodvisnost imata posebno vrednost

Za mnoge samske je ena največjih prednosti življenja brez partnerja možnost samostojnega odločanja. Sami izbirajo, kako bodo preživljali prosti čas, za kaj bodo porabljali denar in kako bodo organizirali vsakdan. Britanska raziskava inštituta YouGov iz leta 2026 je pokazala, da ženske pogosteje kot moški kot prednost samskega življenja izpostavljajo nadzor nad lastnim življenjskim prostorom in vsakodnevno rutino. To prednost je navedlo 45 odstotkov žensk in 31 odstotkov moških.

Osamljenost ne prizadene vseh enako

Čeprav samsko življenje mnogim ustreza, drugi pogrešajo vsakodnevno bližino, telesni stik in občutek pripadnosti. Raziskave kažejo, da so samski moški v povprečju bolj kot samske ženske izpostavljeni osamljenosti in nezadovoljstvu z družbeno podporo. Pomembno je razlikovati med samoto in osamljenostjo. Človek lahko živi sam in je zadovoljen s svojim življenjem, prav tako pa se lahko nekdo počuti osamljenega, čeprav je v partnerski zvezi.

Razlikujejo se tudi stvari, ki jih pogrešajo

Po rezultatih britanske raziskave samski moški pogosteje kot ženske kot eno od slabosti samskega življenja navajajo pomanjkanje spolnih odnosov, medtem ko samske ženske pogosteje izpostavljajo pomanjkanje praktične pomoči, na primer pri vsakodnevnih obveznostih, gospodinjskih opravilih in reševanju težav. Takšni rezultati kažejo, da posamezniki od partnerskega odnosa ne pričakujejo nujno enakih stvari.

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Družba jih prav tako dojema različno

Samsko življenje še vedno spremljajo številni stereotipi. Samske ženske se, zlasti po določeni starosti, včasih soočajo z vprašanji, zakaj se niso poročile ali si ustvarile družine. Moški pa so lahko izpostavljeni drugačnim predsodkom, na primer domnevam, da so neodgovorni ali da jih resne zveze ne zanimajo. Raziskave kažejo, da se tako moški kot ženske srečujejo z negativnimi družbenimi ocenami, vendar ne nujno na enak način.

Z leti se pogled na samsko življenje spreminja

Na zadovoljstvo z življenjem brez partnerja lahko vpliva tudi starost. Nekatere raziskave nakazujejo, da so starejši samski lahko bolj zadovoljni s svojim statusom kot mlajši. Še posebej zanimivo je, da se pri moških zadovoljstvo s samskim življenjem z leti povečuje. To je mogoče povezati z večjim sprejemanjem lastnih življenjskih okoliščin, bolj ustaljenimi navadami in jasnejšimi pričakovanji glede prihodnjih odnosov.

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Je bolje biti sam ali v zvezi?

Enotnega odgovora ni. Nekateri se najbolj izpolnjene počutijo v stabilni partnerski zvezi, drugi bolj cenijo svobodo in neodvisnost, ki ju prinaša samsko življenje. Čeprav raziskave kažejo določene povprečne razlike med moškimi in ženskami, zadovoljstva ne določa zgolj ljubezenski status. Kakovostna prijateljstva, čustvena podpora, osebni cilji in občutek izpolnjenosti so lahko pomembnejši od samega dejstva, da ima posameznik partnerja, piše psychologytoday.com.