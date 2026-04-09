Po treh letih se vračajo triki in iluzije

Ljubljana Magic Show se po treh letih končno vrača na sceno ljubljanske umetnosti in zabave. To soboto ob 19. uri se bo Kazina Jazz Club ovil v presenečenje, navdušenje, osuplost in smeh. Ljubljanska asa bosta soustanovitelja Ljubljana Magic Showa, Luka Malenšek in David Meze, jokerja iz Hrvaške pa Mister H in Kris Illusionist. V 90 minutah boste doživeli moderne čarovniške trike, umetnost rokohitrstva, osupljive iluzije in branje misli.

»Enajstega aprila bo Kazina Jazz Club postal prostor, kjer bodo zakoni fizike in logike za en večer prenehali veljati. Pripravite se, da vas bomo nastopajoči sezuli (tudi nogavice). Da bomo glavna tema ponedeljkove jutranje kave v službi,« so sporočili organizatorji tega privlačnega dogodka. Vstopnice so na voljo prek Olaii. Vsaki vstopnici pripada brezplačna pijača dobrodošlice. Predstava nima odmora in je primerna za občinstvo, starejše od 16 let. Del predstave bo v hrvaškem jeziku. Na voljo je še možnost rezervacije miz na info@kazina-ljubljana.com.