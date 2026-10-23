Poceni grelniki padli na varnostnih testih, previdno pri nakupu!

Z začetkom ogrevalne sezone marsikdo išče cenovno ugodne načine za dodatno ogrevanje doma in zmanjšanje računov za elektriko. Spletne tržnice ponujajo poceni naprave, ki obljubljajo hitro toploto ali nižjo porabo. Toda ugodna cena in privlačne trditve prodajalcev še ne zagotavljajo, da so izdelki varni ali učinkoviti. Na to opozarja tudi Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS), ki izpostavlja skrb vzbujajoče rezultate preverjanj.

Električni izdelki morajo izpolnjevati varnostne zahteve ne glede na to, kje jih kupimo.

Britanska potrošniška organizacija Which? je preizkusila deset mini električnih grelnikov, kupljenih prek spletnih trgovin. Vseh deset je padlo na varnostnih preskusih, pri štirih so ugotovili celo tveganje za požar. Kupci jih pogosto izberejo za dogrevanje manjših prostorov, vendar lahko pomanjkljivosti pomenijo tudi silno resno nevarnost za dom. Rezultati opozarjajo, da se pri električnih napravah ni pametno odločati zgolj na podlagi nizke cene ali obljub v oglasu.

Težave so odkrili tudi pri tako imenovanih varčevalnih vtičih. Prodajalci jih oglašujejo kot pripomočke, ki naj bi zmanjšali porabo električne energije in račune. Preverili so osem naprav, ki so bile na prodaj na platformah AliExpress, Amazon, eBay, Shein, Temu in TikTok Shop. Prav nobena ni zmanjšala porabe elektrike, kot so obljubljali prodajalci, poleg tega pa naprave niso izpolnjevale niti osnovnih zahtev za električno varnost. Potrošniki tako kupijo izdelek, ki ne prinese obljubljenega prihranka, obenem pa pomeni dodatno tveganje.

Varnostne zahteve

Težava ni omejena na posamezne izdelke. Evropski sistem za hitro obveščanje o nevarnih neživilskih izdelkih Safety Gate je leta 2024 zabeležil kar 4137 prijav nevarnih izdelkov, skoraj 50 odstotkov več kot leta 2022. Podatek zajema različne vrste izdelkov, ne le električnih naprav ali spletnih nakupov, in kaže, da bo odstranjevanje nevarnega blaga v prihodnje še kako pomemben izziv. ZPS navaja tudi preverjanje, ki ga je opravila danska agencija za varnost, pregledala je 100 izdelkov z desetih spletnih tržnic. Več kot 90 odstotkov pregledanih izdelkov ni bilo skladnih s predpisi oziroma so bili nevarni. Rezultat velja za ta vzorec, ne za vse izdelke na spletnih platformah.

Več kot 90 odstotkov pregledanih izdelkov ni bilo skladnih s predpisi oziroma so bili nevarni.

Še dodatno skrb pa vzbuja dejstvo, da se lahko nevarni izdelki v ponudbi znova pojavijo tudi po tem, ko jih platforme odstranijo. Potrošniške organizacije zato pozivajo spletne tržnice, naj preverjajo prodajalce in skladnost izdelkov z varnostnimi zahtevami že pred objavo ponudbe, ne šele po odkritju težav. Potrebni so tudi učinkovitejši nadzor trga, boljše sodelovanje med državami in hitrejše odstranjevanje nevarnih izdelkov.

ZPS poudarja, da morajo električni izdelki izpolnjevati varnostne zahteve ne glede na to, kje jih kupimo. Standardi zmanjšujejo tveganja za uporabnike, omogočajo primerljivo merjenje porabe energije in prispevajo k trajnosti izdelkov. Boštjan Okorn, vodja testiranja na ZPS in predsednik delovne skupine za trajnost pri evropski organizaciji ANEC, opozarja, da potrošniki ob prizadevanjih za nižje stroške energije ne bi smeli sklepati kompromisov glede varnosti doma. Pri nakupu grelnika je smiselno preveriti podatke o izdelku, proizvajalcu in prodajalcu, predvsem pa biti previden pri neverjetnih obljubah o prihrankih. Če ni jasnih informacij o izvoru ali varnosti, nizka cena ni dober razlog za nakup. Pri ogrevanju doma naj bosta varnost in zanesljivost vendarle pomembnejši od obljubljenega prihranka.

Pri električnih grelnikih in kaloriferjih se še zdaleč ni pametno odločati zgolj na podlagi nizke cene ali obljub v oglasu. Foto: New Africa/Shutterstock

Kalorifer je priročen za hitro dogrevanje manjših prostorov. FOTO: Pixel-shot/Shutterstock