ODNOSI

Pogosto v konfliktu? Morda ste, ne da bi se tega zavedali, vi težavna oseba

Težko je to sprejeti, da ste lahko prav vi tisti, ki otežujete odnose.
FOTO: Gettyimages

M. Fl.
 21. 5. 2026 | 18:00
6:20
A+A-

Razumevanje lastnih pomanjkljivosti je prvi korak k temu, da postanete boljša oseba in izboljšate odnose z drugimi. Preverite, kateri znaki kažejo, da se je z vami morda težko razumeti, čeprav se tega ne zavedate. Včasih je najtežje opaziti najbolj očitne stvari, kar še posebej velja za naše lastno obnašanje.

Pogosto ste v središču pozornosti

Vsi se radi občasno počutimo posebne in opažene. Toda kaj se zgodi, kadar se ne vrsti vse okoli vas? Nenehno biti v središču pozornosti je znak, da ste v odnosih z drugimi preveč egocentrični. Vsi radi delimo svoje zgodbe, zmage in včasih tudi poraze. Toda ko se vsak pogovor vrti okoli vas, to postane naporno za ljudi, ki vas obdajajo. Morda se sploh ne zavedate, da v pogovoru prevladujete in drugim ne pustite veliko prostora za izražanje. Zaradi takšnega vedenja se drugi težko razumejo z vami. Zato si vzemite trenutek in razmislite o svojih nedavnih pogovorih. Ste samo vi govorili? Če je tako, je morda čas za spremembo.

Hitro kritizirate

Konstruktivna kritika, podana na pravi način, je dragocena, vendar je stalno kritiziranje, tudi če je dobronamerno, izčrpavajoče za ljudi okoli vas. Neprestane kritike delujejo ostro, zaradi česar se osebe v vaši bližini počutijo manj samozavestne. Poskusite uravnotežiti povratne informacije s pozitivno spodbudo in konstruktivno kritiko. Prepoznavanje te težave lahko bistveno izboljša vaše odnose. Če se torej pogosto zalotite pri kritiziranju drugih, bi morda morali premisliti o svojem pristopu. Vse je stvar ravnovesja in spoštovanja čustev drugih.

Težko poslušate druge

Poslušanje je umetnost, ki zahteva vajo in potrpežljivost. Pogosto pomeni veliko več kot zgolj slišati besede, ki jih nekdo govori. V psihologiji ločimo dve obliki poslušanja: aktivno in pasivno. Aktivno poslušanje pomeni popolno vključenost v pogovor, podajanje povratnih informacij in razumevanje sporočila sogovornika. Pasivno poslušanje je zgolj poslušanje besed brez pravega zanimanja. Če velikokrat samo čakate na svoj trenutek, da nekaj poveste, namesto da bi resnično poslušali drugo osebo, ste morda pasivni poslušalec. Zaradi tega delujete nezainteresirano ali odbojno, kar drugim otežuje povezovanje z vami. Izboljšanje veščin aktivnega poslušanja izboljša vsake odnose.

Pogosto ste obrambno naravnani

Vsi imamo trenutke, ko čutimo potrebo po obrambi, to je osnovni človeški nagon. Toda če ste nenehno v obrambnem položaju, drugi neradi komunicirajo z vami. Obrambna drža pogosto pomeni, da niste odprti za povratne informacije ali drugačne poglede. Zaradi tega imajo drugi občutek, da njihova mnenja ali čustva v vaši bližini niso pomembna. Če se vam velikokrat zdi, da ste napadeni ali nerazumljeni in je vaš prvi odziv obramba lastnega stališča namesto poskusa razumevanja pogleda druge osebe, ste verjetno preveč obrambno nastrojeni. Pomembno je vedeti, da vedno obstaja prostor za rast in učenje. Zaradi odprtosti za povratne informacije in drugačne perspektive ne boste le prijetnejša temveč tudi boljša oseba.

Sočutje vam povzroča težave

Sočutje je sposobnost razumeti in deliti občutke drugih. Je ključna veščina za ustvarjanje tesnih odnosov in povezovanje z ljudmi na globlji ravni. Če se težko postavite v kožo drugega in občutite to, kar čutijo drugi,  to ustvari oviro med vami in ljudmi okoli vas. Zaradi pomanjkanja te lastnosti imajo drugi občutek, da jih ne razumete ali so za vas nepomebni. Pokazati sočutje ne pomeni, da se morate strinjati z vsem, kar nekdo reče ali naredi. Pomeni preprosto priznati njihova čustva in jim pokazati, da jih razumete. Empatija ni vedno lahka, še posebej kadar se soočate s čustvi ali izkušnjami, ki jih sami nikoli niste doživeli. Toda pokazati sočutje lahko močno izboljša vaše odnose.

Izogibate se opravičilu

Reči oprosti je včasih neverjetno težko. Za nekatere to pomeni priznanje poraza ali znak šibkosti. Toda v resnici je opravičilo močno orodje za popravljanje odnosov in izkazovanje spoštovanja do čustev drugih. Iskreno opravičilo kaže moč, ponižnost in pripravljenost priznati lastne napake. Če se težko opravičite ali priznate, da nimate prav, je čas za razmislek. Takšno oklevanje lahko obremeni odnose, kajti zaradi njega izpadete nedostopno ali trmasto.

Vaše razpoloženje niha

Vsi imamo vzpone in padce, to je del življenja. Toda če pogosto prehajanje iz enega skrajnega čustva v drugo ustvarja nestabilno okolje za vse okoli vas. Drugi se vam zaradi tega težje približajo, saj ne vedo, kakšne volje boste. Ta nepredvidljivost  vodi v napete odnose in oteži povezovanje z drugimi. Razumevanje in obvladovanje čustev je pomembno za ohranjanje zdravih odnosov. Slabi dnevi so povsem normalni, toda če so spremembe razpoloženja pogoste, je morda čas, da poiščete pomoč ali razvijete učinkovite strategije soočanja.

Primanjkuje vam samorefleksije

Verjetno najpomembnejši znak, da ste oseba, s katero se je težko razumeti, je pomanjkanje samorefleksije, ki označuje sposobnost, da se vidite takšne kot ste, razumete svoje obnašanje in njegov vpliv na druge. Brez samorefleksije je težko prepoznati vse prej omenjene znake. Težave ne morete odpraviti, če se je ne zavedate. Razvijanje te lastnosti zahteva iskrenost, introspekcijo in včasih tudi povratne informacije drugih. Gre za dolgotrajen proces, ki pa lahko spremeni ne le način, kako vidite sebe, ampak tudi način, kako komunicirate s svetom okoli vas, navaja Miss zdrava.

Več iz teme

bližnji odnosičustvapsihologijatežave v odnosih
