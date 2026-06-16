Poletje po tvoje: lahkotno, igrivo in pripravljeno na 100 kombinacij

To je čas oblačil, ki dihajo z nami – prijetnih materialov, udobnih krojev in kosov, ki jih lahko kombiniramo znova in znova.

Tokrat so v ospredju kataloga Mana naravni materiali, mehek bombaž, lan, lahek denim, poletne obleke, sproščene moške majice, otroška oblačila iz 100-% bombaža in kopalke, ki jih lahko sestavljaš po svoje. Ker poletje ni samo sezona. Je občutek.

1. Ženske obleke, lan in lahek denim – poletna trojica, ki vedno deluje

FOTO: Rok Deželak

Poletna obleka je eden tistih kosov, ki rešijo skoraj vsak modni trenutek. Ko ne veš, kaj obleči, je obleka vedno dobra ideja. Lahkotna, ženstvena, udobna in dovolj prilagodljiva, da jo lahko nosiš na več načinov. Z nizkimi sandali deluje sproščeno, z lepimi dodatki bolj urejeno, s preprosto torbico pa takoj dobi tisti pravi poletni značaj.

Poseben čar imajo naravni materiali. Lan je poletna klasika z razlogom – zračen, lahkoten in vedno malo nonšalanten. Prav tista njegova sproščena tekstura naredi styling bolj naraven in modno zanimiv. Lanene hlače, srajce ali obleke so idealne spremljevalke toplih dni, ko želimo biti videti urejeno, a se hkrati počutiti popolnoma sproščeno.

Ob lanu se odlično znajde tudi lahek denim. Svetlejši džins deluje sveže, mladostno in zelo poletno. Denim obleka, lahkotna srajca ali svetlejši džins kosi se lepo kombinira z nepogrešljivimi majicami, ki ostajajo osnova vsake dobre poletne garderobe. Bela, potiskana ali enostavna bombažna majica je tisti kos, ki ga vzameš s seboj povsod – na dopust, v službo, na sprehod ali za sproščeno popoldne ob vodi.

Preveri ponudbo v aktualnem katalogu Mana.

FOTO: Rok Deželak

2. Moške majice in kopalne hlače – ko je dopustniški stil preprost in udoben

FOTO: Rok Deželak

Pri moški poletni garderobi največ štejejo udobje, preprostost in uporabnost. Dobro izbrana majica, kratke hlače in kopalne hlače so pogosto vse, kar moški potrebuje za sproščen dopustniški videz. Ni treba veliko – samo pravi materiali, prijeten kroj in občutek, da se v oblačilih dobro počutiš.

Majice iz 100-% bombaža so poleti nepogrešljive. So mehke, zračne in prijetne za nošenje, zato so odlična izbira za vroče dni, potovanja in dopust. Lepo se kombinirajo s kratkimi hlačami, džinsom ali kopalnimi hlačami, zato hitro postanejo tisti kos, ki se nosi znova in znova.

Kopalne hlače pa že dolgo niso več samo kos za plažo. V kombinaciji z bombažno majico lahko postanejo del čisto sproščenega poletnega stylinga – za jutranjo kavo, sprehod ob morju ali kosilo po kopanju. Udobne, lahkotne in praktične so prava izbira za vse, ki imajo radi oblačila brez odvečnega kompliciranja.

Moški poletni stil je najlepši takrat, ko deluje naravno. Majica, kopalne hlače, natikači in nasmeh – včasih je to čisto dovolj. Prelistaj katalog Mana.

3. Otroška poletna oblačila iz 100-% bombaža – za igro, gibanje in brezskrbne dni

Otroško poletje je polno gibanja, zato morajo biti otroška oblačila predvsem udobna, mehka in prijetna na koži.

Kosi iz 100-% bombaža so odlična izbira za tople dni, saj otrokom omogočajo prijetno nošenje pri vsakodnevni igri. Za deklice so oblekice čudovita izbira za vroče dni – lahkotne, igrive in enostavne za oblačenje. Za fantke in deklice pa so bombažne majice in kratke hlače tisti praktični kosi, ki jih nikoli ni preveč. Dobro se obnesejo za vrtec, počitnice, izlete ali sproščene dneve doma.

Otroška poletna oblačila iz kataloga Mana so preprosta, mehka in pripravljena na vse. Ker poletje ni čas za oblačila, ki ovirajo igro – ampak za kose, v katerih lahko otroci uživajo vsak trenutek.

4. Kopalke mix & match – ena plaža, nešteto kombinacij

FOTO: Rok Deželak

Mix & match kopalke so popolna izbira za vse, ki rade ustvarjajo svoj stil in se ne želijo omejiti samo na en komplet. Zgornji in spodnji deli se lahko prepletajo v različnih barvah, krojih in vzorcih, zato lahko iz nekaj kosov nastane veliko različnih kombinacij.

En dan bolj umirjeno, drugi dan bolj drzno. Danes enobarven zgornji in vzorčast spodnji del, jutri ravno obratno. Prav v tem je čar mix & match kopalk – omogočajo, da si vsak dan malo drugačna, ne da bi za to potrebovala poln kovček.

Takšne kopalke so odlične tudi zato, ker lahko izbereš kroje, ki ti najbolj ustrezajo. Pomembno je, da najdeš kombinacijo, v kateri se počutiš dobro, samozavestno in pripravljeno na poletne trenutke. Mana mix & match kopalke lahko z malo domišljije kombiniraš na 100 in en način – za plažo, bazen, dopust ali za dober občutek, da je poletje končno tu.

Poletje ne potrebuje popolnosti. Potrebuje udobje, lahkotnost, malo igrivosti in kose, v katerih se počutiš dobro. Pokukaj v trgovine Mana. Vse drugo pride zraven.

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