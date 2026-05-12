Poletje v zemeljskih tonih: moda, ki diha z vami

Modna scena se je zaljubila v sproščene silhuete, naravne materiale in barve, ki spominjajo na sončne zahode, pesek pod nogami in vonj po vročem poletju.

FOTO: Rok Deželak

Glavno besedo imajo materiali, ki dihajo skupaj s tabo. Bombaž ostaja nepogrešljiv klasik za vsak dan, viskoza prinaša mehkobo in lahkoten padec, velik delež lana pa letos ni več rezerviran samo za »dopust na obali«. Lanene srajce, široke hlače in obleke so postale modna uniforma mestnih ulic. Rahlo zmečkane? Še bolje. To sezono popolnost ni cilj – pomemben je občutek sproščenosti.

Barvna paleta je topla, naravna in neverjetno elegantna. Bež odtenki se prelivajo v karamelo, peščene tone, terakoto, oranžno in globoko čokoladno rjavo. To so barve, ki ne kričijo, a vseeno pritegnejo pogled. Delujejo sofisticirano, brez truda. Kombinacija širokih rjavih hlač in bele bombažne majice? Minimalizem, ki vedno zmaga. Lahkotna obleka v barvi žgane oranžne pa je tista modna odločitev, zaradi katere tudi najbolj običajen dan dobi pridih dopusta.

FOTO: Rok Deželak

In potem so tukaj vzorci. Cvetlice so bolj umirjene, skoraj vintage, kot bi jih našli na stari razglednici z italijanske obale. Etno motivi pa prinašajo pridih boemskega duha in svobode. Na širokih hlačah, dolgih oblekah ali lahkotnih srajcah ustvarjajo videz, ki deluje sproščeno, a hkrati premišljeno.

FOTO: Rok Deželak

Posebno mesto letos zasedajo kratke hlače za prosti čas. Mehki materiali, udobni kroji in sproščen videz so razlog, da jih ne nosimo več samo doma ali na plaži. Kombiniramo jih z oversized majicami, preprostimi topi ali celo lahkotnimi pleteninami za večerne sprehode. Modna pravila? Kratke hlače so lahko videti neverjetno šik.

To poletje moda ni glasna. Je mehka, naravna in udobna. Takšna, ki ti dovoli dihati, se gibati in uživati v dolgih toplih večerih. In prav zato jo obožujemo.

Naročnik oglasne vsebine je Metro