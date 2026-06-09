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Policija na vratih stanovanj opazila serijo nenavadnih oznak! Tako vlomilci označujejo tarče

Tatovi uporabljajo prefinjene trike, s katerimi preverjajo, ali je kdo doma; med dopustom prosimo sosede, naj praznijo nabiralnik in so pozorni na okolico vhoda.
Prosimo sosede ali prijatelje, naj med našo odsotnostjo pobirajo pošto. FOTO: Tony Anderson/Getty Images

Prosimo sosede ali prijatelje, naj med našo odsotnostjo pobirajo pošto. FOTO: Tony Anderson/Getty Images

Izberejo tisto hišo ali stanovanje, kjer je najmanj ovir in najmanj možnosti, da jih kdo zaloti. FOTO: Cavan Images/edith Drentwett/Getty Images

Izberejo tisto hišo ali stanovanje, kjer je najmanj ovir in najmanj možnosti, da jih kdo zaloti. FOTO: Cavan Images/edith Drentwett/Getty Images

Bodimo pozorni na napačno postavljene kontejnerje. FOTO: Jena Ardell/Getty Images

Bodimo pozorni na napačno postavljene kontejnerje. FOTO: Jena Ardell/Getty Images

Prosimo sosede ali prijatelje, naj med našo odsotnostjo pobirajo pošto. FOTO: Tony Anderson/Getty Images
Izberejo tisto hišo ali stanovanje, kjer je najmanj ovir in najmanj možnosti, da jih kdo zaloti. FOTO: Cavan Images/edith Drentwett/Getty Images
Bodimo pozorni na napačno postavljene kontejnerje. FOTO: Jena Ardell/Getty Images
L. K.
 9. 6. 2026 | 08:20
3:37
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Klasične skrivne oznake, s katerimi so tatovi nekoč označevali hiše in stanovanja, se vse redkeje omenjajo v policijskih opozorilih. Kar pa ne pomeni, da so vlomilci odnehali. Danes naj bi uporabljali precej bolj prefinjene trike, s katerimi preverjajo, ali je kdo doma in kako lahka tarča je neka nepremičnina.

Eden od takšnih znakov je lahko zabojnik za smeti: če opazimo, da stoji na nenavadnem mestu, od zadnjega odvoza odpadkov pa je minilo že več dni, je to lahko znak za previdnost. Številna opozorila policije in varnostnih strokovnjakov nakazujejo, da naj bi vlomilci zabojnike včasih namenoma premaknili. Na tak način namreč preverijo, ali se bo lastnik hiše odzval. Če zabojnik dolgo ostane na napačnem mestu, vedo, da v hiši ni nikogar, da so stanovalci že dlje odsotni.

Vlomilci ne udarijo na slepo.

Podobnih opozoril je še več. Klasične oznake na zidovih in vratih so danes sicer že prava redkost, vse pogostejši so preprosti testi, s katerimi kriminalci preverjajo, ali je v hiši kaj življenja. Med predmeti, ki jih lahko pustijo za seboj, so kamenčki pred vhodnimi vrati, reklamni letaki, zataknjeni v okvir vrat, raznorazne vejice in listi, zatlačeni v roletah, tudi prozoren lepilni trak na (garažnih) vratih. Če takšni predmeti ostanejo nedotaknjeni več dni, je to lahko znak, da ni nikogar doma.

Signal vlomilcem

Da ne gre samo za teorijo, kažejo primeri iz lanskega poletja, ko je bila policija obveščena o več poskusih vlomov. Na vratih stanovanj so opažali serijo nenavadnih oznak, za katere verjamejo, da jih vlomilci uporabljajo za označevanje morebitnih tarč, na podbojih vrat so se marsikje pojavljali drobni beli silikonski trakovi. Varnostni strokovnjaki so takrat pojasnjevali, da se takšne oznake prav gotovo uporabljajo za preverjanje, ali je kdo doma oziroma ali je kdo na dopustu. Če oznaka ostane več dni nedotaknjena, je to za vlomilce signal, da je stanovanje prazno. Policija občanom svetuje, naj vsak sum označevanja stanovanj takoj prijavijo, opozarjajo pa tudi, naj ljudje nikar ne spregledajo nenavadnih predmetov pred vhodom.

Izberejo tisto hišo ali stanovanje, kjer je najmanj ovir in najmanj možnosti, da jih kdo zaloti. FOTO: Cavan Images/edith Drentwett/Getty Images
Izberejo tisto hišo ali stanovanje, kjer je najmanj ovir in najmanj možnosti, da jih kdo zaloti. FOTO: Cavan Images/edith Drentwett/Getty Images

Med dopustom je pametno prositi sosede ali prijatelje, naj praznijo naš poštni nabiralnik, občasno premaknejo zabojnik za smeti in preverijo okolico vhoda. Prepoln nabiralnik, več dni spuščene rolete in znaki, da se okoli hiše nič ne dogaja, so med najpogostejšimi opozorili, da je dom prazen. Slovenska policija opozarja, da vlomilci pred dejanjem praviloma ne udarijo na slepo. Nepremičnino si prej ogledajo in izberejo tisto hišo ali stanovanje, kjer je najmanj ovir in najmanj možnosti, da jih kdo zaloti. Kot navaja policija, je dom, v katerem ni nikogar, najbolj verjetna tarča.

Dom, v katerem ni nikogar, je najbolj verjetna tarča.

Policisti zato svetujejo, da pred daljšo odsotnostjo poskrbimo, da dom ne bo deloval zapuščen. V pomoč so nam lahko časovna stikala za luči. Taki drobni znaki lahko odločijo o obisku vlomilca. Pazimo na pretirano objavljanje na družbenih omrežjih: vsak dan nove fotografije z dopusta so najbolj očiten znak, da nas ni doma.

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