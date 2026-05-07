ID. POLO

Polo na elektriko: majhne mere, a ne malo prostora

Deluje kot prepoznaven volkswagen, za vse najpomembnejše funkcije so na voljo takšna in drugačna fizična stikala.
Električni polo je iz koncernske družine manjših avtomobilov s tem pogonom. Foto: Gašper Boncelj

Pogon ima spredaj, podvozje je kombinacija sprednjih MacPhersonovih vzmetnih nog in zadnje poltoge preme. Foto: Gašper Boncelj

ID. polo bo pri svojih merah ponudil precej prostora. Foto: Gašper Boncelj

 7. 5. 2026 | 12:37
Volkswagen je na lanski razstavi v Münchnu napovedal novo družino manjših električnih avtomobilov za tri znamke, VW, Škodo in Cupro. Postopno jih povsem razkrivajo. Polo je dobro znano ime, Volkswagen je ta mali avtomobil doslej prodal v 20 milijonih primerkov. Aktualni bencinski je še v ponudbi. Zdaj je tu električni, natančneje volkswagen ID. polo. Prvi modeli družine ID so imeli zadnji pogon, tudi prenovljeni ID.3 neo ga je ohranil, drugače je pri novih manjših električnih volkswagnih s platforme MEB+, enako velja za cupro raval in škodo epiq. Zakaj takšna sprememba? Kot je med drugim dejal Kai Grünitz, tehnični direktor Volkswagna, so na ta način dobili večji prtljažnik zadaj, poleg tega so stroški priprave vozila s sprednjim pogonom nižji kot pri vozilih s pogonom na zadnji kolesi. VW ID. polo je dolg 405 cm, medosna razdalja znaša 2,6 metra. Glede na te mere je zelo solidno prostoren tako spredaj kot zadaj in ne nazadnje v prtljažniku, ki ob dvojnem dnu sprejme 441 litrov tovora.

Zdi se, da so se želeli oblikovalci pod vodstvom Andreasa Mindta vrniti k tradicionalni podobi.

Kot rečeno, ima sprednji pogon, električni motor ima tri izvedbe moči in dve različno zmogljivi bateriji. Najšibkejši ima moč 85 kW, sledi mu motor z močjo 99 kW. Tema dvema energijo zagotavlja baterijski sklop, v katerem imajo celice katodo iz litij-železovega fosfata (LFP), zmogljivost je 37 kWh. Najmočnejši motor ima moč 155 kW, v tem primeru ima baterijski sklop s celicami, kjer je katoda iz nikelj-kobaltovega oksida (NMC), zmogljivost znaša 52 kWh. Pri obeh kemijskih izvedbah so uporabili tehniko združevanja celic neposredno v baterijski sklop (angleški izraz je cell-to-pack). Uradni doseg z manjšo baterijo je do 329 kilometrov, z večjo do 455, lahko se polni počasi ali hitro, v drugem primeru je na hitri polnilnici z enosmernim tokom največja moč 90 oziroma 105 kW.

Poudarek na klasiki

V oblikovnem smislu je občutek, da so se oblikovalci pod vodstvom Andreasa Mindta želeli vrniti k tradicionalni podobi, ko avtomobil deluje kot prepoznaven volkswagen, ki ne razburja s kakimi odstopanji v to ali ono smer. Morda so še najbolj svojske zadnje luči. V notranjosti v ID. polu takoj opazite, da je poudarek na klasiki, za vse najpomembnejše funkcije so na voljo takšna ali drugačna fizična stikala. Na sredini armaturne plošče je sicer zaslon, ki ga lahko upravljamo na dotik, za klimatsko in avdionapravo so tipke oziroma kolesce, ti so tudi v vratih pa na volanskem obroču. Za njim je še en zaslon, na katerem so po želji na voljo različni tipi prikaza informacij, tudi tisti v slogu volkswagna golfa prve generacije.

Električni motor ima tri izvedbe moči in dve različno zmogljivi bateriji.

Na naše vprašanje na razkritju, s kom naj bi ID. polo tekmoval, so odgovorili, da je to renault 5. Naj povemo, da bo Volkswagen na osnovi ID. pola pozneje predstavil še zmogljivejšo izvedenko GTI, pa tudi nekaj večjega križanca ID. cross. Od drugih znamk skupine je Cupra že predstavila model cupra raval, Škoda pa pripravlja model škoda epiq. Najmanjši električni avtomobil skupine, za zdaj ga poznamo pod konceptno oznako VW ID. every1, je predviden za prihodnje leto. Kot so nam dejali pri zastopniku Porsche Slovenija, se (pred)prodaja že začenja. Vstopna cena za model ID.polo bo pri nas slabih 25 tisoč evrov, a se bo proizvodnja te izvedbe začela šele oktobra letos. Na začetku bosta na voljo tudi dve posebni izvedbi, active in premium, z bolj zmogljivo baterijo in še bogatejšo serijsko opremo, ki pa sta bistveno dražji, 35 tisoč evrov. Vse to še pred subvencijo.

6. 5. 2026 | 15:04
