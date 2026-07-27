Poltovornjak po korejsko: nov videz, več udobja, a še vedno pravi delovni stroj

Južnokorejsko avtomobilsko podjetje smo nekoč kar dobro poznali pod imenom Ssangyong, že nekaj časa se mu reče KG Mobility. Ampak poltovornjak z imenom musso so imeli že dolgo nazaj, še pri Ssangyongu. Če je bil nekoč to predvsem delovni stroj, se danes želi prikupiti tudi z udobjem. Pri nas le v večji izvedbi KGM musso grand.

Poltovornjak ima popolnoma nove zunanje poteze, morda vam bodo všeč, morda ne, vsekakor pa je novinec na cesti opazen. Tako zaradi podobe kot konkretne velikosti: v dolžino meri 545 centimetrov in je za 30 centimetrov daljši od izvedbe musso (brez oznake grand), ki pri nas ne bo na prodaj. Tudi notranjost je precej spremenjena, tako v oblikovnem smislu kot zaradi novega programskega vmesnika. Malce preveč se še predajajo klavirski plastiki in kromu, a tako je. Kot pričakovano, ima danes ta model veliko več asistenčnih varnostnih sistemov, tisto, kar je pri tekmecih sicer že na voljo, pri mussu grand pa le novost. Več je še drugih sodobnih dodatkov, kot so pregled okoli vozila s pomočjo kamere, osvetlitev kesona in stopnica na zadnjem odbijaču za bolj priročen dostop do tovornega dela.

V dolžino meri 545 centimetrov.

Keson v osnovni izvedbi, možne so različne nadgradnje.

Pogon je nespremenjen. To je 2,2-litrski štirivaljni dizelski motor z močjo 149 KW. Lahko ima šeststopenjski ročni ali samodejni menjalnik. Moč se v osnovi prenaša na zadnji kolesi, priklopljiv je še pogon na prednji kolesi, poleg štirikolesnega pogona je na voljo tudi reduktorski prenos. Kot pravijo, so izboljšali vzmetenje, ki da je bolj mirno na slabših podlagah, avtomobil ima po drugi strani zatrjevano bolj togo karoserijo. Oddaljenost od tal je skoraj 25 centimetrov, zato ima za teren ugoden vstopni in izstopni kot. Vzmetenje je možno v dveh izvedbah, z vijačnimi ali listnatimi vzmetmi. Pri nas bodo na voljo prve, ki omogočajo nosilnost do 500 kilogramov. Posebej lahko naročite tudi listnate vzmeti za še več nosilnosti, prav tako so možne različne nadgradnje vozila.

Cena poltovornjaka KGM musso grand se začne pri dobrih 34 tisočakih, v tem primeru ima še ročni menjalnik, s samodejnim stane 37 tisoč, a ko je tak avto še dodatno opremljen, cena naraste na 41 tisoč evrov. Takšnega tipa avtomobilov se pri nas ne proda prav veliko, glavni tekmeci so že dolgo le trije: ford ranger, toyota hilux in volkswagen amarok. Musso grand bo poskušal na svojo stran letos pridobiti od 20 do 30 kupcev. Znamka KGM pa naj bi skupno (še modeli tivoli, korando torres, rexton) to leto v Sloveniji prodala 300 avtomobilov.