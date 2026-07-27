  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OBRATI

Poltovornjak po korejsko: nov videz, več udobja, a še vedno pravi delovni stroj

Musso grand ima popolnoma nove zunanje poteze, vsekakor je novinec na cesti opazen.
KGM musso grand širi ponudbo v ne prav velikem segmentu poltovornjakov. Fotografije: Gašper Boncelj

KGM musso grand širi ponudbo v ne prav velikem segmentu poltovornjakov. Fotografije: Gašper Boncelj

Armaturna plošča s kar nekaj klavirske plastike

Armaturna plošča s kar nekaj klavirske plastike

Avtomobil ni majhen.

Avtomobil ni majhen.

Keson v osnovni izvedbi, možne so različne nadgradnje.

Keson v osnovni izvedbi, možne so različne nadgradnje.

Cena se začne pri dobrih 34 tisočakih. Foto Gašper Boncelj

Cena se začne pri dobrih 34 tisočakih. Foto Gašper Boncelj

KGM je znamka, ki smo jo nekoč poznali pod imenom Ssangyong. Foto Gašper Boncelj

KGM je znamka, ki smo jo nekoč poznali pod imenom Ssangyong. Foto Gašper Boncelj

Dvojna kabina in druga vrsta

Dvojna kabina in druga vrsta

Na voljo je v izvedbi z dvojno kabino in dizelskim štirikolesnim pogonom. Foto Gašper Boncelj

Na voljo je v izvedbi z dvojno kabino in dizelskim štirikolesnim pogonom. Foto Gašper Boncelj

KGM musso grand širi ponudbo v ne prav velikem segmentu poltovornjakov. Fotografije: Gašper Boncelj
Armaturna plošča s kar nekaj klavirske plastike
Avtomobil ni majhen.
Keson v osnovni izvedbi, možne so različne nadgradnje.
Cena se začne pri dobrih 34 tisočakih. Foto Gašper Boncelj
KGM je znamka, ki smo jo nekoč poznali pod imenom Ssangyong. Foto Gašper Boncelj
Dvojna kabina in druga vrsta
Na voljo je v izvedbi z dvojno kabino in dizelskim štirikolesnim pogonom. Foto Gašper Boncelj
Gašper Boncelj
 27. 7. 2026 | 11:10
2:59
A+A-

Južnokorejsko avtomobilsko podjetje smo nekoč kar dobro poznali pod imenom Ssangyong, že nekaj časa se mu reče KG Mobility. Ampak poltovornjak z imenom musso so imeli že dolgo nazaj, še pri Ssangyongu. Če je bil nekoč to predvsem delovni stroj, se danes želi prikupiti tudi z udobjem. Pri nas le v večji izvedbi KGM musso grand.

Poltovornjak ima popolnoma nove zunanje poteze, morda vam bodo všeč, morda ne, vsekakor pa je novinec na cesti opazen. Tako zaradi podobe kot konkretne velikosti: v dolžino meri 545 centimetrov in je za 30 centimetrov daljši od izvedbe musso (brez oznake grand), ki pri nas ne bo na prodaj. Tudi notranjost je precej spremenjena, tako v oblikovnem smislu kot zaradi novega programskega vmesnika. Malce preveč se še predajajo klavirski plastiki in kromu, a tako je. Kot pričakovano, ima danes ta model veliko več asistenčnih varnostnih sistemov, tisto, kar je pri tekmecih sicer že na voljo, pri mussu grand pa le novost. Več je še drugih sodobnih dodatkov, kot so pregled okoli vozila s pomočjo kamere, osvetlitev kesona in stopnica na zadnjem odbijaču za bolj priročen dostop do tovornega dela.

V dolžino meri 545 centimetrov.

Keson v osnovni izvedbi, možne so različne nadgradnje.
Keson v osnovni izvedbi, možne so različne nadgradnje.

Pogon je nespremenjen. To je 2,2-litrski štirivaljni dizelski motor z močjo 149 KW. Lahko ima šeststopenjski ročni ali samodejni menjalnik. Moč se v osnovi prenaša na zadnji kolesi, priklopljiv je še pogon na prednji kolesi, poleg štirikolesnega pogona je na voljo tudi reduktorski prenos. Kot pravijo, so izboljšali vzmetenje, ki da je bolj mirno na slabših podlagah, avtomobil ima po drugi strani zatrjevano bolj togo karoserijo. Oddaljenost od tal je skoraj 25 centimetrov, zato ima za teren ugoden vstopni in izstopni kot. Vzmetenje je možno v dveh izvedbah, z vijačnimi ali listnatimi vzmetmi. Pri nas bodo na voljo prve, ki omogočajo nosilnost do 500 kilogramov. Posebej lahko naročite tudi listnate vzmeti za še več nosilnosti, prav tako so možne različne nadgradnje vozila.

Cena poltovornjaka KGM musso grand se začne pri dobrih 34 tisočakih, v tem primeru ima še ročni menjalnik, s samodejnim stane 37 tisoč, a ko je tak avto še dodatno opremljen, cena naraste na 41 tisoč evrov. Takšnega tipa avtomobilov se pri nas ne proda prav veliko, glavni tekmeci so že dolgo le trije: ford ranger, toyota hilux in volkswagen amarok. Musso grand bo poskušal na svojo stran letos pridobiti od 20 do 30 kupcev. Znamka KGM pa naj bi skupno (še modeli tivoli, korando torres, rexton) to leto v Sloveniji prodala 300 avtomobilov. 

Na voljo je v izvedbi z dvojno kabino in dizelskim štirikolesnim pogonom. Foto Gašper Boncelj
Na voljo je v izvedbi z dvojno kabino in dizelskim štirikolesnim pogonom. Foto Gašper Boncelj

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

dizelski pogonmusso grandbencinski pogonpoltovornjakštirikolesni pogonasistenčni sistemielektrični pogonAvtomobilimercedesmobilnost
ZADNJE NOVICE
12:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Policija svari: Ne nasedajte tej prevari na parkiriščih!

Policija opozarja na lažne prodajalce.
27. 7. 2026 | 12:05
11:25
Bulvar  |  Tuji trači
TRAGIČNA VEST

Po zapletih med lepotno operacijo umrla 30-letna vplivnica Adriana

Za seboj je pustila šestletno hčerko.
27. 7. 2026 | 11:25
11:15
Novice  |  Slovenija
VREMENSKA NAPOVED

Vročinski val se vrača! V nekaterih delih države celo do 39 stopinj, a najprej pripravite dežnike

Vpliv vremena na počutje bo danes in v torek ugoden ter brez večjih posebnosti.
27. 7. 2026 | 11:15
11:10
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Poltovornjak po korejsko: nov videz, več udobja, a še vedno pravi delovni stroj

Musso grand ima popolnoma nove zunanje poteze, vsekakor je novinec na cesti opazen.
Gašper Boncelj27. 7. 2026 | 11:10
11:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA NA 5642 METROV

Šokanten posnetek trupel: od sedmih planincev sta vzpon na pet tisočak preživela le dva, mrtva tudi znana zdravnica (VIDEO)

Na ruskem Elbrusu je ta vikend umrlo pet planincev iz Bosne in Hercegovine. Na spletu je danes zaokrožil pretresljiv posnetek konca njihovega zadnjega vzpona.
27. 7. 2026 | 11:05
10:45
Poletje s SN
VELIKA ZVER

Medved na Lošinju le nemška domišljija?

Ko so v kampu odpravljali posledice neurja, naj bi opazili kosmatinca. Na recepciji in v lokalnem lovskem društvu pravijo, da to ni mogoče.
Gordana Stojiljković27. 7. 2026 | 10:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
SESANJE

Nova doba robotskih sesalnikov

Enkratna ponudba za tehnološki vrhunec: Dreame X60 Ultra Complete po ekskluzivni akcijski ceni.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki