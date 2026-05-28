Popolnost ni privlačna, preverite, kaj moške najbolj pritegne

V obdobju družbenih omrežij, ki nas preplavljajo s popolnimi podobami, se marsikomu, predvsem med žensko populacijo, zdi, da mora biti telo brez napake. A raziskave razkrivajo precej zanimive okuse in trende: moške namreč pogosto bolj privlačita naravnost in občutek pristnosti kot popolna estetika.

Pristnost in toplina

Manj ličil, sproščen modni slog in občutek edinstvenosti pri številnih pripadnikih moškega spola bolj pripomorejo k bližini v odnosu kot videz, v katerega je bilo vloženega veliko dela. Psihologi pojasnjujejo, da ljudje naravno podobo pogosto povezujejo z iskrenostjo, toplino in dostopnostjo. Privlačnost v resničnem življenju namreč pogosto nima veliko skupnega s popolnimi fotografijami. V živo nas lahko pritegnejo še glas, nasmeh, način gibanja, energija in občutek spontanosti. Prav zato lahko nekdo na fotografiji deluje popolno, ko pa ga spoznamo v resnici, ne preskoči iskrica, kot bi morda pričakovali. Po drugi strani pa veliko ljudi izžareva toplino in privlačnost, ki je kamera preprosto ne more ujeti.

Prihaja obrat

Seksologi opozarjajo, da se moški po večini ne ukvarjajo z nepravilnostmi ali odstopanji, kot si mnogo žensk misli. Kot najbolj privlačne lastnosti največkrat navajajo energijo, samozavest, smisel za humor in občutek sproščenosti v lastnem telesu. Psihologi ugotavljajo še zanimiv paradoks: ko telo deluje brezhibno, lahko izgine del topline, spontanosti in individualnosti, tisti čar, ki poskrbi za resnično privlačnost. A po letih ekstremnih trendov se vendarle napoveduje obrat. Na družbenih omrežjih postajajo vse bolj priljubljeni videzi brez filtrov, manj estetskih popravkov in bolj iskren odnos do telesa. Strokovnjaki pravijo, da gre za odziv na utrujenost. Doseganje popolnosti je namreč za veliko žensk že preveč naporno.