Svetovni dan vrabcev praznujemo 20. marca. Določene vrste teh prikupnih ptičk spremljajo človeka že od kamene dobe.

Na svetu najdemo od 40 do 50 vrst vrabcev, vsem je skupno, da so trdoživi in zelo iznajdljivi. Našli so celo skupino, ki je živela in se razmnoževala 600 metrov pod zemljo v premogovniku. Pri nas je najbolj razširjen domači vrabec (Passer domesticus), najdemo tudi poljskega, italijanskega, planinskega in travniškega. Domači in poljski vrabec sta zelo pogosta, italijanski je omejen na zahod države, travniški je redek, planinski je visokogorska vrsta.

Mladiči se hranijo tudi z žuželkami. FOTO: Yassine Bahammou/Getty Images

Otroci so nad družabnimi in predrznimi vrabčki navadno navdušeni: nepovabljeni vstopajo v trgovine ali kradejo hrano s krožnikov gostov vrtov v lokalih. Tudi mi smo za vrabce nekoliko nadležni: med pandemijo so raziskovalci ugotovili, da so belokronasti vrabci v San Franciscu peli za okoli 30 odstotkov tišje zaradi manjšega mestnega hrupa.

Domači vrabci so v odrasli dobi večinoma rastlinojedi, mlade ptice ob izvalitvi potrebujejo visok delež žuželk v prehrani. Hitro se naučijo novih prehranjevalnih navad in se kmalu prilagodijo uživanju hrane iz visečih krmilnic za oreščke, to navado so prvič opazili v poznih 60. letih prejšnjega stoletja. So bistri in tudi zviti. Opazili so jih, kako lovijo žuželke ob virih svetlobe, kjer se te zbirajo.

So zelo družabni, vedno živijo v skupinah. FOTO: Shellhawker/Getty Images

Vrabci živijo v skupinah. Zvestoba ni njihova vrlina, samičke imajo v življenju mladiče z različnimi samčki. Večina parov poskuša vzgojiti vsaj dve, pogosto tudi tri zarode na leto. Mladiči ostanejo v gnezdu 10–14 dni.

Mačke so glavni plenilci mladih vrabcev, saj pokončajo veliko neizkušenih ptic kmalu po tem, ko te zapustijo gnezdo. Populacija domačih vrabcev v zadnjih desetletjih upada.

Glede na to, kako blizu smo si ljudje in vrabci, ni nič čudnega, da se ta vez kaže tudi v kulturi. V Sloveniji imamo več rekel na temo vrabca, bolje vrabec v roki kakor golob na strehi in o tem čivkajo že vrabci na strehah sta le dve. V Turčiji so na primer po vrabcu poimenovali najmanjši prst, mezinček.