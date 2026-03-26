Pozabite na čebulne olupke: tehnika barvanja, s katero boste dobili najlepša jajca (video)

Še razmišljate, katero tehniko barvanja jajc bi preskusili letos? Če si želite nekaj novega in drugačnega, preizkusite barvanje jajc z rižem. S to tehniko boste dobili čudovite velikonočne pirhe. Postopek je preprost, rezultati pa navdušujoči, piše Glossy.rs.

Kaj potrebujete za barvanje jajc z rižem?

kuhana jajca

6 do 8 plastičnih vrečk za sendviče ali plastičnih kozarcev

skodelico

pladenj ali krožnik, obložen s papirnatimi brisačami

rokavice

jedilne barve

3 do 4 skodelice riža

2 do 3 čajne žličke kisa

FOTO: Gettyimages

Postopek:

Odprite plastične vrečke z zapiranjem, po eno za vsako barvo, ki jo želite uporabiti. Namesto vrečk lahko, tako kot je prikazano v videu, uporabite plastične kozarčke.

Vsako vrečko napolnite s polovico skodelice riža.

V vsako nakapljajte 10 do 12 kapljic jedilne barve. Izberite eno barvo ali jih zmešajte za nove odtenke.

Jajce povaljajte v majhni posodi s kisom (približno četrtina skodelice). To bo omogočilo boljši oprijem barve.

V vsako vrečko dajte eno trdo kuhano jajce in vrečko dobro zaprite.

Za še boljši oprijem barve v vsako vrečko dodajte približno polovico čajne žličke kisa.

Z obema rokama v rižu, dokler ni popolnoma obarvano, nežno valjajte jajce. Vrečko lahko tudi rahlo stresate, vendar naj bo dobro zaprta.

Po potrebi dodajte več barve. Odprite vrečko in dodajte nekaj kapljic. Več barve pomeni intenzivnejšo barvo, vendar jo dodajajte postopoma.

Jajce vzemite iz vrečke in ga položite na pladenj, da se posuši.

Postopek ponovite za vsa jajca. Riž lahko ponovno uporabite, dodajte le še nekaj kapljic barve.

Kako izvesti postopek si poglejte še v videu: