Pozabite na čebulne olupke: tehnika barvanja, s katero boste dobili najlepša jajca (video)

Še razmišljate, katero tehniko barvanja jajc bi preskusili letos? Če si želite nekaj novega in drugačnega, preizkusite barvanje jajc z rižem. S to tehniko boste dobili čudovite velikonočne pirhe. Postopek je preprost, rezultati pa navdušujoči, piše Glossy.rs.
Kaj potrebujete za barvanje jajc z rižem?
- kuhana jajca
- 6 do 8 plastičnih vrečk za sendviče ali plastičnih kozarcev
- skodelico
- pladenj ali krožnik, obložen s papirnatimi brisačami
- rokavice
- jedilne barve
- 3 do 4 skodelice riža
- 2 do 3 čajne žličke kisa
FOTO: Gettyimages
Postopek:
- Odprite plastične vrečke z zapiranjem, po eno za vsako barvo, ki jo želite uporabiti. Namesto vrečk lahko, tako kot je prikazano v videu, uporabite plastične kozarčke.
- Vsako vrečko napolnite s polovico skodelice riža.
- V vsako nakapljajte 10 do 12 kapljic jedilne barve. Izberite eno barvo ali jih zmešajte za nove odtenke.
- Jajce povaljajte v majhni posodi s kisom (približno četrtina skodelice). To bo omogočilo boljši oprijem barve.
- V vsako vrečko dajte eno trdo kuhano jajce in vrečko dobro zaprite.
- Za še boljši oprijem barve v vsako vrečko dodajte približno polovico čajne žličke kisa.
- Z obema rokama v rižu, dokler ni popolnoma obarvano, nežno valjajte jajce. Vrečko lahko tudi rahlo stresate, vendar naj bo dobro zaprta.
- Po potrebi dodajte več barve. Odprite vrečko in dodajte nekaj kapljic. Več barve pomeni intenzivnejšo barvo, vendar jo dodajajte postopoma.
- Jajce vzemite iz vrečke in ga položite na pladenj, da se posuši.
- Postopek ponovite za vsa jajca. Riž lahko ponovno uporabite, dodajte le še nekaj kapljic barve.
Kako izvesti postopek si poglejte še v videu: