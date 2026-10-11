Požar ne izbira ure, največ jih izbruhne doma

Oktober je mesec požarne varnosti, ko gasilci po vsej Sloveniji še glasneje opozarjajo na nevarnosti požarov in pomen pravočasnega ukrepanja. Letošnja osrednja tema nosi geslo Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Namen akcije je opozoriti, da lahko pravočasno zaznavanje požara prepreči veliko materialno škodo in reši človeška življenja.

Zazna znake požara in z glasnim zvočnim opozorilom stanovalce opozori na nevarnost.

Po podatkih, ki jih navaja Gasilska zveza Slovenije, približno 60 odstotkov požarov nastane v domačem okolju, kjer je tudi okoli 70 odstotkov smrtnih žrtev požarov. Približno četrtina domačih požarov izbruhne med 22. in 6. uro, torej v času, ko večina ljudi spi. Prav zato je požarni javljalnik pomemben del zaščite doma. Gre za napravo, ki zazna znake požara in z glasnim zvočnim opozorilom stanovalce opozori na nevarnost. Priporočljivo jo je namestiti na strop v prostorih, kot so spalnice in otroške sobe. Ne nameščajmo je v kote ali neposredno ob štedilnike, kjer bi se lahko pogosto sprožala že zaradi kuhanja. Pomembno je tudi redno preverjanje delovanja naprave oz. skrb za baterije.

Napravo namestimo na strop. FOTO: Roman Studio/Getty Images

Začne se v kuhinji

Med pogostimi vzroki požarov v gospodinjstvih so nepazljivost pri uporabi električnih in grelnih naprav, poškodovana električna napeljava, slabo vzdrževani dimniki ter neprevidna uporaba sveč. Prav posebno pozornost pa si zasluži kuhinja, kjer lahko pozabljena hrana na štedilniku kaj hitro povzroči požar. Gasilci opozarjajo, da gorečega olja ali masti nikoli ne smemo gasiti z vodo. Manjši začetni požar lahko zadušimo s primerno pokrovko. Gorečih posod ne premikamo. Če požara ne moremo varno obvladati, se umaknemo in pokličemo pomoč. Za večjo varnost doma poskrbimo tudi z ustreznim gasilnikom, rednim vzdrževanjem naprav in prostimi evakuacijskimi potmi. Vsi družinski člani naj vedo, kako zapustiti dom ob požaru.

Ob nevarnosti pokličimo številko 112.

Ob nevarnosti pokličemo številko 112 ter povemo, kdo kliče, kaj in kje se je zgodilo, ali so ljudje poškodovani in kakšno pomoč potrebujemo. Sporočilo gasilcev je več kot jasno: za požarno varnost lahko največ naredimo že pred izbruhom požara. Že nekaj preprostih preventivnih ukrepov je lahko odločilnih, kadar štejejo sekunde.

Sporočilo gasilcev je več kot jasno: za požarno varnost lahko največ naredimo pred izbruhom požara. FOTO: Oste Bakal

Približno 60 odstotkov požarov nastane v domačem okolju, najpogosteje v kuhinji. FOTO: Getty Images