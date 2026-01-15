  • Delo d.o.o.
VZEMITE STVARI V SVOJE ROKE

Pozimi manj strasti? Obstaja preprosta rešitev

Izkazalo se je, da za oslabljen spolni nagon pozimi obstaja znanstvena razlaga in tudi precej preprosta rešitev.
M. Fl.
 15. 1. 2026

Če vas zima izčrpava, se vam zdi prehladno, da bi se v postelji slekli, ali opažate težave z libidom, niste edini. Znanost potrjuje, da obstaja razlaga za upad spolne želje v zimskem času in hkrati tudi dokaj preprosta rešitev. V temnih in kratkih zimskih dneh je namreč težko dobiti dovolj sončne svetlobe za tvorbo vitamina D. Poleg tega se ob odhodu na sveži zrak zavijemo v več plasti oblačil, zato je malo kože izpostavljene soncu. Kot se je izkazalo, so zdrave ravni vitamina D zelo pomembne za optimalno spolno funkcijo in dober libido.

Kako lahko vitamin D spodbuja zdrav libido?

Po raziskavi iz leta 2016, objavljeni v reviji European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, so primerne ravni vitamina D povezane z višjo stopnjo spolne želje, boljšimi orgazmi in več zadovoljstva pri zdravih ženskah. V študiji iz leta 2018, ki jo je objavil International Journal of Impotence Research, so isti raziskovalci ugotovili podobne rezultate pri moških: udeleženci z zadostno količino  vitamina D so imeli močnejšo erekcijo, boljšo orgazmično funkcijo in večjo spolno željo, kot moški s pomanjkanjem te snovi. Vzdrževanje optimalne ravni vitamina D tudi pozimi pomaga ohranjati zdrav libido.

Primerna količina vitamina D namreč izboljšuje raven testosterona pri moških ter prispeva k bolj uravnoteženim ravnem estrogena in progesterona pri ženskah. Ker imajo testosteron, estrogen in progesteron pomembno vlogo pri spolni želji in vzburjenju, je morda pravi čas, da, če se vam zdi, da je vaš spolni nagon to zimo oslabljen, razmislite o prehranskem dopolnilu z vitaminom D, priporoča portal Mind Body Green. Odraslim se pogosto priporoča 800 do 1.000 mednarodnih enot tega vitamina dnevno, osebe s pomanjkanjem lahko po navodilu zdravnika začasno jemljejo tudi višje odmerke, zgornja varna meja pa za večino odraslih znaša 4000 enot na dan.

