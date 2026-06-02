  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TRIK

Poznate mušje strašilo z vrečko? Številni ga postavijo, da bi z njim odgnali muhe

Nekateri pravijo, da gre za ljudsko vražo, spet drugi, da nastane optična prevara, ki muho zmede in odžene.
Svet vidijo drugače. FOTO: Susan Walker/Getty Images

Svet vidijo drugače. FOTO: Susan Walker/Getty Images

Muhe so nadležna bitja. Težko se jih znebimo. FOTO: Sanja Baljkas/Getty Images

Muhe so nadležna bitja. Težko se jih znebimo. FOTO: Sanja Baljkas/Getty Images

Je to res način, s katerim jih odženemo? FOTO: Alessandrozocc/Getty Images

Je to res način, s katerim jih odženemo? FOTO: Alessandrozocc/Getty Images

Svet vidijo drugače. FOTO: Susan Walker/Getty Images
Muhe so nadležna bitja. Težko se jih znebimo. FOTO: Sanja Baljkas/Getty Images
Je to res način, s katerim jih odženemo? FOTO: Alessandrozocc/Getty Images
L. K.
 2. 6. 2026 | 20:45
2:48
A+A-

Bržkone smo že kdaj sedeli na terasi kakšne restavracije in opazili prozorne vrečke, napolnjene z vodo, ki visijo nad vrati ali kje ob robu prostora. Na prvi pogled delujejo nenavadno, a imajo pomembno nalogo: odganjale naj bi muhe. Trik je razširjen po vsem svetu. Ljudje vrečke obešajo pred hiše, lokale, hleve in vrtne terase. Nekateri vanje dodajo koščke aluminijaste folije, drugi kovanec ali dva. Obstajajo celo podjetja, ki prodajajo posebej oblikovane vrečke z vodo kot sredstvo proti muham.

Da si želimo, da bi bile muhe čim dlje od hrane, ni težko razumeti. Te žuželke se zadržujejo ob smeteh, iztrebkih in mrhovini, zatem pa pristanejo na sendviču, kosilu ali kozarcu pijače. Niso le nadležne, prenašajo lahko tudi različne bolezni.

Toda ali lahko navadna vrečka vode res pomaga? Tu se mnenja krešejo.

Je to res način, s katerim jih odženemo? FOTO: Alessandrozocc/Getty Images
Je to res način, s katerim jih odženemo? FOTO: Alessandrozocc/Getty Images

Prelomljena svetloba

Zagovorniki trdijo, da muhe vrečko zaznajo kot veliko vodno površino in da jih prestraši. Najpogostejša razlaga se vrti okoli loma svetlobe: ko ta prehaja skozi vodo in prozorno vrečko, nastane optična zmeda, ki naj bi bila za muhe še posebno moteča. Hišna muha ima izjemno občutljive sestavljene oči. Njena glava je skoraj v celoti prekrita z očmi, vsaka od njih pa vsebuje več tisoč drobnih očesc. Svet vidi drugače kot človek, bolj kot mozaik. Prav zato nekateri menijo, da prelomljena svetloba muho zmede in odžene.

Muhe so nadležna bitja. Težko se jih znebimo. FOTO: Sanja Baljkas/Getty Images
Muhe so nadležna bitja. Težko se jih znebimo. FOTO: Sanja Baljkas/Getty Images

A zgodba ima tudi drugo plat. Kritiki pravijo, da gre za ljudsko vražo. Nekateri so to mušje strašilo označili za neučinkovito. Na univerzi North Carolina State so izvedli 13-tedensko raziskavo na kokošjih farmah, kjer so uporabili vrečke z vodo proti muham. Rezultat je bil presenetljiv: na območjih z vrečkami je bilo celo več muh kot tam, kjer vrečk sploh ni bilo.

Raziskava sicer ni potekala pod neposredno sončno svetlobo, zato ni mogla dokončno odgovoriti na vprašanje, ali bi močno sonce morda okrepilo učinek. Prav tu pa se odpira prostor za dvom.

Teorije torej pravijo eno, poskusi nekaj drugega. Kljub temu vrečke z vodo še naprej visijo pred lokali, hišami in terasami. Morda iz navade, morda iz upanja. Morda pa zato, ker proti muham marsikdo poskusi prav vse.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

mušje strašilomuhetrik
ZADNJE NOVICE
20:02
Novice  |  Slovenija
POSNETEK, KI ODMEVA

Ste videli Janšo prvič v novi vlogi za Hrvate? Od Thompsona in mladih desničarjev do Marte Kos, pa še darilo je dobil ... (VIDEO)

Mandatar nove slovenske vlade o evropski komisarki za širitev, meji, razvpitem hrvaškem pevcu, mladih, ki jih navdušujejo desne stranke in še o čem.
Mitja Urbančič2. 6. 2026 | 20:02
20:00
Lifestyle  |  Astro
LUNINE MENE

Vpliv lune od 2. do 8. junija: ne pretiravajte s pričakovanji, uspeh bo na strani preudarnih

Prihaja teden velikih želja in usodnih odločitev. Kdo bo izkoristil priložnost?
2. 6. 2026 | 20:00
19:45
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SLOVO

Lenka ne bo nikoli pozabljena: someščani so to storili v čast dekletu, ki ga je pred 40 dnevi ubil divjak v avtu (VIDEO)

Na dvorišču gimnazije so 40 dni po tragični smrti 22-letne Lenke, ki je umrla v hudi nesreči, odprli spominski Lenkin vrt.
2. 6. 2026 | 19:45
19:44
Lifestyle  |  Stil
DOKAZI

Zasebna preiskovalka razkriva: opozorilni znak, da vas partner vara

Zasebna preiskovalka, ki je razkrila številne nezveste partnerje, je izpostavila navado, ki jo opaža pri številnih moških, ki varajo.
2. 6. 2026 | 19:44
19:33
Novice  |  Slovenija
V DZ

Je ta poslanka hodila na zaslišanja kandidatov, da bi provocirala? Stevanović že pripravlja pogovor o obnašanju (VIDEO)

Bo »mala šola bontona« zalegla?
2. 6. 2026 | 19:33
18:59
Novice  |  Slovenija
POMOČ

Peška se je zgrudila na prehodu za pešce, na pomoč so ji takoj priskočili redarji (FOTO)

Na Celovški cesti se je peška med prečkanjem prehoda za pešce zgrudila in poškodovala, mestni redarji pa so ji takoj priskočili na pomoč do prihoda reševalcev.
2. 6. 2026 | 18:59

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Odnos kupcev se spreminja

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Zakaj Peugeot še vedno stavi na dizel

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Odnos kupcev se spreminja

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 08:43
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Zakaj Peugeot še vedno stavi na dizel

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NOVOST

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Ste vedeli? To je druga plat umetne inteligence

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERTI

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA

Profesionalci so izbrali svoje favorite za popoln videz las

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Kmalu bo znano: kdo bodo slovenski zmagovalci?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
29. 5. 2026 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

99,99 % nižja cena elektrike do priklopa

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Nepozabna destinacija, ki vzbuja veliko zanimanja pri Slovencih

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki