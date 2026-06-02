Poznate mušje strašilo z vrečko? Številni ga postavijo, da bi z njim odgnali muhe

Bržkone smo že kdaj sedeli na terasi kakšne restavracije in opazili prozorne vrečke, napolnjene z vodo, ki visijo nad vrati ali kje ob robu prostora. Na prvi pogled delujejo nenavadno, a imajo pomembno nalogo: odganjale naj bi muhe. Trik je razširjen po vsem svetu. Ljudje vrečke obešajo pred hiše, lokale, hleve in vrtne terase. Nekateri vanje dodajo koščke aluminijaste folije, drugi kovanec ali dva. Obstajajo celo podjetja, ki prodajajo posebej oblikovane vrečke z vodo kot sredstvo proti muham.

Da si želimo, da bi bile muhe čim dlje od hrane, ni težko razumeti. Te žuželke se zadržujejo ob smeteh, iztrebkih in mrhovini, zatem pa pristanejo na sendviču, kosilu ali kozarcu pijače. Niso le nadležne, prenašajo lahko tudi različne bolezni.

Toda ali lahko navadna vrečka vode res pomaga? Tu se mnenja krešejo.

Je to res način, s katerim jih odženemo? FOTO: Alessandrozocc/Getty Images

Prelomljena svetloba

Zagovorniki trdijo, da muhe vrečko zaznajo kot veliko vodno površino in da jih prestraši. Najpogostejša razlaga se vrti okoli loma svetlobe: ko ta prehaja skozi vodo in prozorno vrečko, nastane optična zmeda, ki naj bi bila za muhe še posebno moteča. Hišna muha ima izjemno občutljive sestavljene oči. Njena glava je skoraj v celoti prekrita z očmi, vsaka od njih pa vsebuje več tisoč drobnih očesc. Svet vidi drugače kot človek, bolj kot mozaik. Prav zato nekateri menijo, da prelomljena svetloba muho zmede in odžene.

Muhe so nadležna bitja. Težko se jih znebimo. FOTO: Sanja Baljkas/Getty Images

A zgodba ima tudi drugo plat. Kritiki pravijo, da gre za ljudsko vražo. Nekateri so to mušje strašilo označili za neučinkovito. Na univerzi North Carolina State so izvedli 13-tedensko raziskavo na kokošjih farmah, kjer so uporabili vrečke z vodo proti muham. Rezultat je bil presenetljiv: na območjih z vrečkami je bilo celo več muh kot tam, kjer vrečk sploh ni bilo.

Raziskava sicer ni potekala pod neposredno sončno svetlobo, zato ni mogla dokončno odgovoriti na vprašanje, ali bi močno sonce morda okrepilo učinek. Prav tu pa se odpira prostor za dvom.

Teorije torej pravijo eno, poskusi nekaj drugega. Kljub temu vrečke z vodo še naprej visijo pred lokali, hišami in terasami. Morda iz navade, morda iz upanja. Morda pa zato, ker proti muham marsikdo poskusi prav vse.