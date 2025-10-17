Pozor! Brezglavo zabijanje vodi v težave, napačen udarec prinaša takšno in drugačno bolečino

Obstaja nemara kakšno preprostejše opravilo, kot je zabijanje žeblja v zid? Seveda se zdi na prvi pogled enostavno, gre za postopek, ki bi ga morali opraviti v bistvu z zavezanimi očmi. Toda glede na različne raziskave je prav zabijanje s kladivom eno najnevarnejših del, ko gre za vzdrževanje.

Kladivo v roki, žebelj na označenem mestu in nekaj dobro odmerjenih udarcev, kaj bi šlo lahko sploh narobe? Sodeč po poročilih iz urgentnih centrov – veliko. Za tem na videz banalnim postopkom se skriva cela vrsta neprijetnih in celo resnih scenarijev: govorimo o manjših praskah na steni pa vse do preteče nevarnosti za zdravje in varnost v našem domu. Zabijanje žeblja s kladivom skriva več tveganj, kot bi si mislili.

Povzročimo lahko veliko škodo. FOTO: Trevor Gessay/Getty Images

Napačen udarec prinaša takšno in drugačno bolečino. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Najpogostejša težava nastane, ko se žebelj upogne ali zlomi. Če je material trd oziroma udarec nenatančen, se žebelj zlahka upogne in poškoduje steno. Poči lahko omet, mavčne plošče, kar se zgodi navadno takrat, če žebelj zabijemo preblizu roba stene. Posledica so neprivlačne razpoke in luknje, ki jih je treba pozneje zakrpati, ometati in prebarvati.

Previdnost ne bo odveč

Še bolj neprijetno je, če žebelj ne drži, če ga ne zabijemo v zdrav del stene ali pa če je prekratek, tedaj lahko predmet, ki naj bi visel, pade in povzroči še dodatno škodo.

Predrtje vodovodne cevi pomeni skoraj zagotovo poplavo.

Veliko resnejše posledice nastanejo, kadar so za steno inštalacije. Če zadenemo električni vod, povzročimo kratki stik, iskre ali celo električni udar; predrtje vodovodne cevi pa pomeni skoraj zagotovo poplavo in mnoga draga popravila. Še bolj nevaren scenarij so plinske inštalacije: že en nepremišljen udarec bo dovolj, da bo povzročil uhajanje plina, s tem pa izrazito tveganje za eksplozijo ali zastrupitev.

Vse to kaže, da sleherna stena seveda ni samo iz opeke in malte, pač pa gre za kompleksno omrežje, ki zahteva previdnost in načrtovanje. Česar bi se morali zavedati tudi izkušeni in vsega hudega vajeni obrtniki. Zgrešen udarec zlahka konča na prstu, koščki ometa pa priletijo v oko. Tudi ko gre vse po načrtih, lahko estetske težave, kot so neenakomerne luknje, poškodovane ploščice ali omarice, pokvarijo videz doma.

Obstajajo pa še drugi neprijetni vidiki: udrihanje s kladivom bo v vsakem primeru povzročilo hrup, ki bo zmotil sosede, živimo namreč v času, ko je potrpežljiv človek že skoraj izumirajoča vrsta, ometanje (pre)velikih lukenj pa bo zahtevalo dodaten napor. Zabijanje žeblja v steno, pa čeprav gre le za nekajminutno delo, zahteva zato nujno tudi nekaj priprave in premisleka. Najprej se prepričajmo, kaj je v steni, uporabimo prave žeblje za material, v katerega jih zabijamo, uporabimo zaščitno opremo in natančno ocenimo položaj luknje – vse to bo naredilo ključno razliko med neškodljivim posegom in neprijetno težavo. Skratka: brezglavo zabijanje žebljev vodi v (drage) težave.