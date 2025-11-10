  • Delo d.o.o.
POSLEDICE

Pozor: tako slab zakon ogroža zdravje

Če se zakon ali zveza spremenita v mešanico jeze in nerešenih sporov, je zdravje močno ogroženo.
M. Fl.
 10. 11. 2025 | 19:45
4:34
A+A-

Tudi odnosi, ki se začnejo z ljubeznijo in upanjem, lahko postanejo vir nenehnih sporov in napetosti. Slabo razmerje s pogostimi prepiri ni le naporno, temveč prinaša tudi resna zdravstvena tveganja.

Kronični stres in nemir, ki ju povzročajo takšne zveze in zakoni, lahko pripeljejo do trajnih posledic za fizično in duševno zdravje.

Poglejte tri morebitne vplive neuspešnega zakona na zdravje:

Povečana zdravstvena tveganja

Pri moških v nesrečni v zakonih je skoraj dvakrat višje tveganje za možgansko kap in za 21 odstotkov višje tveganje za smrt iz kateregakoli razloga v primerjavi s tistimi, ki so v zakonu zadovoljni, je pokazala raziskava iz leta 2021.

Študija je udeležence spremljala več kot tri desetletja in kaže, da škodljivi učinki neuspešnega zakona pomembno vplivajo na zdravje.

Poleg tega stalna napetost povzroča sproščanje stresnih hormonov, ki povečujejo krvni tlak in srčni utrip, kar lahko vodi do kroničnih stanj, kot so povišan krvni tlak in srčno-žilne bolezni.

Raziskava iz leta 2014, objavljena v reviji Journal of Health and Social Behavior, je pokazala, da je slaba kakovost zakona zlasti pri starejših ženskah povezana z višjim tveganjem za bolezni srca in ožilja.

Negativni učinki slabega zakona na zdravje so v poznejših letih usodnejši za ženske kot za moške.

Negativni vpliv na duševno zdravje

»Spor je posebej škodljiv za zdravje, če sta partnerja med nesoglasji sovražno ali obrambno nastrojena ali če se vedno znova prepirata o isti temi ter ne najdeta rešitve,« je za The Guardian pojasnila Rosie Shrout, docentka na Oddelku za človeški razvoj in družinske znanosti Univerze Purdue.

12-letna raziskava Univerze Pennsylvania State je pokazala, da so ljudje v slabih zakonih manj srečni, imajo nižje samospoštovanje in slabše splošno zdravje v primerjavi s tistimi v srečnih zakonih.

Vztrajanje v slabem zakonu je hujše od ločitve, saj so tisti, ki so zapustili neuspešne zakone in ostali samski ali se ponovno poročili, poročali o boljšem počutju in večjem življenjskem zadovoljstvu kot oni, ki so ostali v nesrečnem zakonu.

Nezadovoljstvo z zakoncem vpliva tudi na delovanje možganov: na spomin, učenje, sprejemanje odločitev in pozornost.

Kakovost zakona pomembno vpliva na kognitivne sposobnosti moških, medtem ko je  vpliv pri ženskah manjši. Raziskava Univerze Michigan State iz leta 2021 je pokazala, da so moški s slabšo kakovostjo zakona doživljali hitrejši kognitivni upad.

Podaljšano okrevanje po boleznih

Dolgotrajen stres zaradi neuspešnega zakona oslabi imunski sistem, poveča telesna vnetja in upočasni sposobnost celjenja ran, posledično so posamezniki dovzetnejši za okužbe, kronične bolezni in po poškodbah počasneje okrevajo.

Raziskava iz leta 2023, objavljena v reviji Psychoneuroendocrinology, je preučevala negativne komunikacijske vzorce med zakonskimi pari ter njihov vpliv na fizično in čustveno zdravje.

Raziskovalci so ugotovili, da je bilo pri posameznikih v slabih zvezah opazno počasnejše celjenje ran in višja raven vnetji, kar je jasen kazalnik učinka stresa za telo. Ti učinki so bili posebej izraziti pri ženskah. Študija nakazuje, da slaba komunikacija v odnosu ne škoduje le duševnemu in mentalnemu, temveč neposredno vpliva tudi na fizično zdravje, povečuje dovzetnost za bolezni in podaljšuje okrevanje.

»Kar vidimo, je da sta tako kronična vsakodnevna negativnost kot akutna negativnost in njuna kombinacija, posebej škodljivi za imunsko funkcijo parov,« je pojasnila Rosie Shrout za Science Daily.

Druga raziskava iz leta 2019 je pokazala, da stres in občutek nesreče v zakonu negativno vplivata na zdravje črevesja. Ko so pari pod stresom, pride do neravnovesja v črevesni mikroflori, kar vodi do težav, kot je sindrom prepustnega črevesja, kjer škodljive snovi prehajajo v krvni obtok. Ta motnja povzroči vnetje in poveča tveganje za kronične bolezni, kot so bolezni srca.

Stres in konflikti v odnosu velikokrat spodbujajo tudi slabe zdravstvene navade, kot so nezdrava prehrana, pomanjkanje spanja in premalo telesne aktivnosti.

Te vodijo do povečanja telesne teže, visokega krvnega tlaka in večje količine vnetji, kar pospešuje staranje in povečuje verjetnost za različne bolezni, povzema miss zdrava.

