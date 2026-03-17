INTIMNI ODNOSI

Pozor, vse to odnosu škoduje bolj kot prevara

Čeprav se prevara pogosto dojema kot največja grožnja zvezi ali zakonu, se mnogi odnosi začnejo rušiti že dolgo preden do nje sploh pride.
M. Fl.
 17. 3. 2026 | 18:00
5:22
A+A-

Največje težave običajno ne nastanejo naenkrat, razvijajo se postopoma, skozi obnašanja ter početja, ki jih partnerja na začetku komaj opazita, vendar sčasoma spodkopljejo zaupanje, bližino in občutek varnosti. Zato strokovnjaki opozarjajo, da je prevara pogosto le zadnje dejanje v nizu težav, ki so se kopičile mesece ali celo leta. V resnici odnos najpogosteje ogrožajo navade in vzorci, ki partnerja včasih skoraj neopazno, iz dneva v dan oddaljujejo drug od drugega. Zato bodite pozorni na obnašanja, ki so lahko prav tako boleča, včasih pa celo bolj uničujoča kot sama prevara.

Laganje in skrivanje resnice

Tudi nedolžne laži lahko sčasoma ustvarijo zid med dvema v razmerju. Morda mislite, da s skrivanjem nečesa ščitite partnerjeva čustva, vendar s tem pravzaprav spodkopavate njegovo zaupanje. Če počnete nekaj, kar bi najraje zamolčali, se je morda pomembnejše vprašati, zakaj to počnete, in ali bi s tem morali prenehati.

Odtegovanje čustvene bližine

Naklonjenost ni le objem, poljub ali fizična bližina. Kaže se v majhnih stvareh, ko resnično poslušate, ko partnerja vprašate, kako je preživel dan, ali ko opazite, da mu je težko in spontano ponudite pomoč. To je občutek, da vas nekdo vidi in sliši. Kadar je tega v odnosu vse manj, se vez med dvema začne rahljati. Partnerja začneta živeti drug ob drugem, ne pa več skupaj in sta bolj sostanovalca, ki si delita prostor, a ne tudi čustev.

Tiha jeza, ki se kopiči

Namesto da bi o nezadovoljstvu govorili, ga morda potiskate vase. Toda potlačena čustva vedno pridejo na površje, najpogosteje v obliki nenadne, močne jeze in zamere. Takšni izbruhi so pogosto znak, da se je o pomembnih stvareh predolgo molčalo.

Pomanjkanje komunikacije

Odprta komunikacija ne pomeni le govoriti, ampak govoriti o pomembnih stvareh. Morda se v danem trenutku res zdi boljša rešitev zamolčati, kaj vas je prizadelo, ali se odločiti zase zadržati stvari, ki bi lahko postale težava, toda sčasoma se te malenkosti kopičijo in prerastejo v nekaj, kar je zelo težko razrešiti.

Trma in vztrajanje, da mora biti vse po vaše

Ko en partner vedno uveljavlja svojo voljo in ne popusti niti za milimeter, je to jasen znak, da ni prostora za kompromis. Brez kompromisa pa ni pravega partnerstva. Ljudje, ki lahko delujejo le, če je vse po njihovem, pravzaprav niso v odnosu z drugo osebo, temveč sami s sabo.

Stalni prepiri zaradi malenkosti

Prepiri zaradi smeti, pomivanja posode ali razdelitve obveznosti se morda zdijo nepomembni, vendar lahko ob vsakodnevnem ponavljanju postanejo vir kronične napetosti. Sčasoma se te male razprave spremenijo v velike konflikte.

Poniževanje in neravnovesje moči

Če je v odnosu stalno čutiti, da ima en partner glavno besedo, drugi pa se umika in prilagaja, postane odnos neenakovreden. Takšna dinamika na dolgi rok spodkopava samozavest osebe, ki je v podrejenem položaju. Poniževanje, bodisi v tonu, komentarjih, ali s stališčem jaz vem bolje, kot ti pusti globlje rane kot sama prevara. Oseba, ki to doživlja, začne dvomiti vase, posledice takšnega odnosa pa se čutijo še dolgo po morebitnem razhodu.

Ostajanje v zvezi zaradi pričakovanj drugih

Če ostajata skupaj samo zato, da ne bi razočarali družine ali, ker imate že načrtovano potovanje, s tem škodujete sebi in partnerju. Odlašanje z neizogibnim običajno vodi do še težjega in bolj bolečega razhoda.

Manipulacije, ki jih je težko prepoznati

Manipulacija v odnosu pogosto na prvi pogled ne deluje dramatično. Lahko je zelo tiha in subtilna, od čustvenega pritiska do obračanja dejstev tako, da je na koncu videti, kot da ste vi nekaj narobe razumeli. Največja težava je, da oseba, ki to doživlja, dolgo sploh ne opazi, kaj se dogaja. Šele po razhodu pogosto spozna, kako zelo jo je tak odnos izčrpal, oddaljil od lastnih potreb in zasejal negotovost vase.

Pretirano ljubosumje in sumničavost

Stalno preverjanje, nadzor in ugibanje dušijo odnos. Sčasoma lahko neutemeljeno ljubosumje postane hujše od dejanske prevare, ker uničuje občutek svobode in varnosti.

Lažno predstavljanje na začetku zveze

Če se na začetku trudite biti boljša verzija sebe ali prikrivate svoje prave potrebe in želje, odnos pozneje postaja vse bolj nestabilen. Avtentičnost, ne pa majhne laži zaradi dobrega vtisa, je edini pravi temelj zveze.

Ostajanje v zvezi zaradi strahu pred samoto

Če med partnerjema ni več kemije, a ostajata skupaj samo zato, ker je tako lažje, kot biti sam, odnos preide v fazo stagnacije. Takšna odvisnost od zveze preprečuje, da bi oba našla bolj zdravo in izpolnjujočo ljubezen, opozarja miss zdrava.

