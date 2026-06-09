Pravilo treh ur: preprosta rutina, ki lahko izboljša partnerski odnos

Ko pridete iz službe, pozdravite partnerja s poljubom in se, dokler ne zberete dovolj energije za pripravo večerje, zgrudite na kavč, nato pa, dokler ni čas za spanje, brezciljno gledate televizijo. Mnogi pari se prepoznajo v takšnem scenariju. Ko se ista rutina ponavlja iz dneva v dan, pogosto ugotovimo, da s partnerjem pravzaprav preživimo zelo malo kakovostnega časa, kar dolgoročno ne prispeva k občutku povezanosti. Ena od uporabnic TikToka je zato delila preprost trik, s katerim lahko to spremenite: tako imenovano pravilo treh ur.

Kaj je pravilo treh ur?

Rachel Higgins in njen mož sta se, ko sta ugotovila, da po tem, ko okoli 19. ure uspavata hčerko, običajno samo sedita na kavču in gledata vsak v svoj telefon, odločila spremeniti večerno rutino. Zato sta tri ure pred spanjem razdelila na tri enake dele.

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Prva ura je namenjena produktivnosti. »Začneva s hitrim pospravljanjem kuhinje ali drugih stvari, ki so se nabrale čez dan, nato skušava opraviti še kakšno nalogo, s katero sva odlašala,« pojasnjuje Rachel.

Druga ura je namenjena izključno njunemu zakonu oziroma partnerskemu odnosu. Ključni del te ure je, da odložita telefone in kakovostno preživita čas skupaj. »To lahko pomeni skupno prhanje, zabavo, igranje družabne igre ali karkoli drugega, kar spodbuja pogovor in povezanost. Karkoli, kar krepi in poglablja najin odnos,« pravi Rachel.

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Tretja ura je namenjena vsakemu posebej. To je čas za skrb zase, hobije ali karkoli, kar posameznika veseli. »Takrat lahko vsak počne, kar želi, brez občutka krivde ali obsojanja,« dodaja Rachel.

Kako to koristi odnosu?

Kot za Metro pojasnjuje strokovnjakinja za partnerske odnose Claire Renier, lahko to pravilo pomaga, da se v hitrem tempu sodobnega življenja ne glede na to, ali ima par otroke ali ne ponovno osredotoči na tisto, kar je pomembno. Tehnologija je postala del vsakdana, zato pogosto, tudi nehote, zanemarjamo odnose. Aplikacija za pare Paired je med 1.561 prostovoljci izvedla raziskavo o vplivu tehnologije na partnerske odnose. Med milenijci, starimi od 29 do 44 let, jih je 15,7 odstotka odgovorilo, da tehnologija ustvarja oddaljenost v njihovem odnosu, 9,7 odstotka pa jih je dejalo, da je postala vir konfliktov.

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»Po dolgem dnevu je zelo mamljivo, da se, ne glede na to, koliko smo si želeli nameniti čas sebi ali partnerju, preprosto usedemo in gledamo v telefon,« pravi Claire. Po njenem mnenju lahko strukturiran načrt pomaga pri določanju prioritet. »Če si zavestno vzamemo čas za gospodinjska opravila, skupne trenutke in skrb zase, se življenje pogosto zdi bolj uravnoteženo in obvladljivo.« Večja pozornost temu, kako porabljamo svoj čas, lahko izboljša tudi komunikacijo med partnerjema ter jima pomaga, da sta bolj prisotna drug ob drugem. Claire meni, da takšna rutina pomaga ponovno uravnotežiti tako vsakodnevni urnik kot čustveno povezanost.

Pomembna je prilagodljivost

Strokovnjakinja opozarja, da je treba pravilo, zlasti če ima par otroke, prilagoditi življenjskim okoliščinam. Včasih ni mogoče posamezni dejavnosti nameniti natančno ene ure, zato je prilagodljivost ključna sestavina uspešnega odnosa. »Priporočam, da pravilo prilagodite svojim potrebam, morda boste določen večer posamezni dejavnosti namenili manj časa ali pa boste razpored nekoliko spremenili,« svetuje.

Ne pozabite na čas zase

Čeprav je kakovostno preživljanje časa s partnerjem pomembno, strokovnjaki poudarjajo, da je enako pomembno ohraniti tudi prostor zase. »Težko je biti popolnoma prisoten in zadovoljen v odnosu, če nikoli ne namenimo časa svojim potrebam. Skrb zase in dejavnosti, v katerih uživamo kot posamezniki, nam pomagajo, da smo srečnejši in bolj izpolnjeni, kar pozitivno vpliva tudi na odnos,« pojasnjuje Claire.

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Prav tako se prepogosto zgodi, da kakovostni skupni trenutki zdrsnejo na dno seznama prioritet. Z zavestnim načrtovanjem časa za partnerja pa pošiljamo jasno sporočilo, da je odnos za nas pomemben. »Ljubezen ni le občutek, temveč tudi zavestna odločitev. Gre za gradnjo trdnega temelja, ki lahko prenese pritiske sodobnega življenja,« sklene Claire.