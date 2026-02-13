Pred valentinovim: Video, ki nas spomni, kaj je v resnici ljubezen

Te dni po družbenih omrežjih krožijo posnetki, ob katerih so se mnogi ustavili. To niso zrežirani oglasi, temveč resnični trenutki spremenjenih usod v okviru akcije »Vautinovo«.

»Ljubezen ima štiri tačke«

Zgodba o Lulu in Luni, ki sta bili rešeni iz gozda pred lovci in zlorabami, je dokaz, kako malo je treba za srečo. »Pri meni sta bili le nekaj dni, le kratek postanek, a dali sta toliko ljubezni, da jo je težko opisati,« pravi njuna začasna skrbnica. Tu je še Astrid, ki je svojo lastnico naučila veselja do malenkosti.

Gledati jih, kako odhajajo srečni in varni – tega občutka se ne da kupiti. Lahko pa ga ustvarimo.

Kako postati del zgodbe?

Za temi srečnimi konci stoji Vautinovo, humanitarna akcija, ki že sedmo leto zapored povezuje ljudi in smrčke. Cilj je preprost – zagotoviti 3.000 kilogramov hrane za Zavetišče Horjul in Zavod za zaščito in dobrobit živali Muri v Sloveniji ter za zavetišča na Reki in v Kninu na Hrvaškem.

Ni vam treba posvojiti psa, da bi mu spremenili življenje. Morda psa ne morete sprejeti v stanovanje, lahko pa njegovo zgodbo sprejmete v svoje srce.

Raziščite, kako lahko letos podprete zapuščene smrčke in na uradni strani akcije Vautinovo preverite, kdo vse išče botra.

Naročnik oglasne vsebine je APIPET HEDERA d.o.o.