Preden napišete »podarim«: ključna vprašanja, ki si jih morate zastaviti

Ko pospravljamo stanovanje, v katerem se je več desetletij nabirala oprema, se hitro pojavi skušnjava, da bi vse, česar sami ne potrebujemo več, podarili naprej. »Podarim, samo da nekdo odpelje,« je stavek, ki ga na spletnih oglasnikih in družbenih omrežjih ni težko spregledati. Toda vsak predmet, ki je nekomu odveč, ni nujno vedno dobrodošel pri nekom drugem.

Takšna razprava se je v zadnjem času razvnela tudi na družbenih omrežjih, v skupinah, kjer ljudje podarjajo in prodajajo rabljene stvari, še posebno ob praznjenju starejših nepremičnin. Ljudje so začeli opozarjati na oglase, v katerih se več desetletij staro pohištvo predstavlja kot 'starinsko', čeprav gre pogosto za masivno izdelano opremo, ki je dotrajana in jo je treba po mnenju večine le odnesti iz starih domov ter odpeljati na smetišče. Razlika med resnično starino, kakovostnim starim pohištvom in starim predmetom, ki je odslužil svojemu namenu, je namreč zelo pomembna, pravijo spletni uporabniki v svojih zapisih.

Podarjanje ni način, da svoje odpadke preselimo iz svojega v dom nekoga drugega.

Nekateri stari predmeti imajo uporabno, morda celo zbirateljsko vrednost. FOTO: Ratnakorn Piyasirisorost/Getty Images

Ni vse za ponovno uporabo

Ob branju mnenj smo se zato vprašali, kakšen je kriterij tovrstnega početja. Res lahko na spletu objavimo čisto vse, česar se pač želimo znebiti, in poskusimo srečo, če bo predmet morda koga zanimal? Seveda ne. Predmet mora biti uporaben, varen, čist in v stanju, v katerem ga lahko nekdo dejansko uporabi. Martha Stewart na primer opozarja, da dobrodelne organizacije pogosto zavrnejo predmete, ki so plesnivi, mokri, močno poškodovani ali zahtevajo posebno ravnanje. Težava so lahko tudi veliki kosi pohištva, katerih prevoz, skladiščenje in morebitna odstranitev predstavljajo precejšen strošek. Zato star kavč z močnim vonjem, omara z napihnjenim ali poškodovanim materialom, vzmetnica z madeži ali pohištvo, ki ga je zaradi dotrajanosti skoraj nemogoče sestaviti, niso »še uporabne stvari«. Če jih nihče ne bi želel brezplačno prevzeti za uporabo, je vprašanje, ali jih je pošteno označiti kot donacijo.

Ločimo predmete na tiste, ki imajo uporabno vrednost, od tistih, ki spadajo le še med kosovne odpadke.

Ohranjene kose je mogoče obnoviti. FOTO: Richard Drury/Getty Images

Pri praznjenju starega stanovanja je zato smiselno najprej ločiti predmete, ki imajo dejansko uporabno, morda celo zbirateljsko vrednost, od tistih, ki jih je mogoče popraviti, in od predmetov, ki spadajo le še med kosovne odpadke. Staro pohištvo je mogoče odpeljati v okviru organiziranega kosovnega odvoza oziroma na ustrezno zbirno mesto. Izvajalci odvoza ga pogosto tudi razstavijo in razvrstijo glede na material, iz katerega je sestavljeno.

Preden torej napišemo »podarim«, se je vredno vprašati nekaj preprostega. Bi to stvar z veseljem sprejeli, če bi nam jo nekdo ponudil brezplačno? Če je odgovor ne, je morda bolj pošteno poiskati ustrezen način za reciklažo, odvoz ali odstranitev. Podarjanje namreč ni način, kako svoje odpadke preselimo iz svojega doma v dom nekoga drugega.