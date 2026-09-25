Preden spustite rolete: trik, ki prepreči rosenje oken in plesen

Hladnejši dnevi prinašajo vrsto težav, s katerimi se srečuje marsikatero gospodinjstvo. Ko temperature padejo, zapiramo okna, spuščamo rolete in zadržujemo toploto. Obenem se lahko pojavijo zarošena okna in neprijetna plesen na stenah. Rešitev je presenetljivo preprosta: preden zvečer spustimo rolete, stanovanje dobro prezračimo.

Pravilno prezračevanje je eden najlažjih načinov za zmanjšanje količine vlage v prostoru. Namesto da bi pustili okno ves dan priprto, strokovnjaki priporočajo kratko in intenzivno zračenje. Okno je najbolje za nekaj minut povsem odpreti, saj se le tako lahko hitro zamenja (vlažen) zrak v prostoru, hkrati pa se stene in pohištvo ne ohladijo preveč. Naredimo lahko tudi prepih.

Glavni razlog za nastanek kondenza je razlika med temperaturo v prostoru in temperaturo hladnih površin, kot so okenska stekla. Topel zrak v stanovanju vsebuje več vlage, ko pride v stik s hladnim oknom, pa se vodna para spremeni v drobne kapljice. Te se najprej pojavijo na steklu, pozneje pa lahko povzročijo težave tudi na tesnilih, okvirjih in stenah okoli oken.

Sušenje perila v stanovanju lahko v zrak sprosti veliko vode.

Ni le estetska težava

Če se vlaga dlje zadržuje v stanovanju, ustvarja idealne razmere za nastanek plesni. Ta ni le estetska težava, saj lahko vpliva na kakovost zraka v prostoru. Še posebno hitro se težave pojavijo v ​slabo prezračenih prostorih, kjer je veliko vlage, na primer, v kopalnicah in kuhinjah pa tudi spalnicah. Spalnica je eden izmed tistih prostorov, kjer se vlaga pogosto poveča, saj človek med spanjem v zrak oddaja kar precej vlage. Zato je priporočljivo, da jo prezračimo zjutraj po vstajanju in zvečer pred spanjem. Tako odstranimo odvečno vlago in zmanjšamo možnost, da bi se na hladnih površinah začela nabirati kondenzacija.

Idealne razmere za nastanek plesni FOTO: Olga Dobrovolska/Getty Images

​Pomembno je, da pazimo na vsakodnevne navade. Sušenje večjih količin perila v stanovanju lahko sprosti v zrak veliko vode, podobno je s kuhanjem brez uporabe nape ter nezadostnim prezračevanjem kopalnice po prhanju. Vse to povečuje raven vlage in s tem tveganje za nastanek plesni.

Rolete sicer niso neposreden vzrok za nastanek plesni, vendar lahko vplivajo na razmere ob oknu. Ko jih popolnoma spustimo, se lahko prostor med roleto in steklom slabše prezračuje. Če je v stanovanju veliko vlage, se lahko začne nabirati na hladnih površinah.

Odvečna vlaga povzroča kondenzacijo, zarošenost in plesen.

Strokovnjaki priporočajo, da je relativna vlažnost zraka v stanovanju približno med 40 in 60 odstotki. Pri višjih vrednostih se poveča možnost rosenja oken in nastanka plesni. Če opazimo, da so okna pogosto mokra, je to lahko znak, da je treba izboljšati prezračevanje oziroma preveriti, ali je v prostoru preveč virov vlage.

Že majhna sprememba večerne rutine lahko naredi veliko razliko. Nekaj minut svežega zraka pred spuščanjem rolet lahko pomeni manj mokrih oken, manj čiščenja in predvsem manj možnosti, da bi se v domu pojavila trdovratna plesen. Gre za preprost korak, ki lahko v hladnejših mesecih pomaga ohraniti bolj zdravo in prijetno bivalno okolje.