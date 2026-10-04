Prehodna oblačila naj bodo vedno pri roki

Prehod iz poletja v jesen pogosto pomeni pravo zmedo v omari. Zjutraj potrebujemo jopico ali lahko jakno, popoldne se temperature dvignejo skoraj do poletnih. Če smo poletno garderobo prehitro pospravili, zdaj spet odpiramo škatle in iščemo majice, športne copate ali tanjše kose oblačil. Profesionalni organizatorji priporočajo preprost trik: posebno škatlo za oblačila, ki ne spadajo več povsem v poletno garderobo, a jih še ne želimo pospraviti za več mesecev. Vanjo damo lahko lahke jakne, majice s kratkimi rokavi, tanke puloverje, športne copate in druge kose, ki jih bomo v naslednjih tednih še potrebovali.

Bistveno je, da do škatle pridemo brez prelaganja in brskanja.

Taka škatla naj bo lahko dostopna. Postavimo jo pod posteljo ali v spodnji del garderobnega prostora. Bistveno je, da do nje pridemo brez prelaganja drugih škatel in brskanja po že pospravljenih oblačilih. Tako nas nenaden topel dan ali hladno jutro ne bo prisililo v novo preurejanje omare. Prednost takega sistema je v preglednosti: ves čas vemo, kje so kosi, ki jih utegnemo še potrebovati, hkrati pa glavni del omare ostane namenjen oblačilom, ki jih nosimo vsak dan.

Vrečka sivke

Pomembno je, da ostanemo pri eni sami prehodni škatli. Če jih začnemo polniti več, bomo hitro ustvarili navlako in izgubil se bo smisel takšnega shranjevanja. Zato izberimo le tista oblačila, za katera res vemo, da jih bomo še nosili. Ni treba obdržati pri roki čisto vsake poletne majice ali vsakega lahkega puloverja.

Prehod iz poletja v jesen pogosto pomeni pravo zmedo v omari.

Preden oblačila pospravimo, naj bodo čista in popolnoma suha. Škatle ne napolnimo preveč, saj oblačila potrebujejo nekaj prostora in zračnosti. Tako se tudi manj mečkajo in ostanejo dlje prijetno sveža. Če bodo v njej ostala dlje, lahko dodamo vrečko sivke, ki pomaga ohranjati svež vonj. Ko se temperature dokončno spustijo, vsebino prehodne škatle razporedimo med jesensko garderobo ali jo pospravimo do naslednje sezone. Tako niti ni treba izbirati med tem, da imamo vso poletno garderobo še vedno na dosegu roke ali da jo prehitro pospravimo.

Škatle nam olajšajo prehodno obdobje. FOTO: Westend61/Getty Images

Shranjevanje oblačil lahko hitro izgubi ves smisel, če se ne držimo reda. FOTO: Olena Smyrnova/Getty Images