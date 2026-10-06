  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DIGI

Preizkus slušalk: odličen kompromis med ceno, zmogljivostjo in udobjem

Brezžične slušalke huawei freebuds neo z dobrim zvokom in odstranjevanjem hrupa iz okolice; viden napredek v primerjavi s freebuds 7i, vendar model pro 5 ostaja kralj Huaweijevih slušalk.
Kompaktne in udobne

Kompaktne in udobne

Brezžične slušalke huawei freebuds neo lepo sedejo v uho in niso naporne za uporabo, zvok pa je zelo dober. FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Brezžične slušalke huawei freebuds neo lepo sedejo v uho in niso naporne za uporabo, zvok pa je zelo dober. FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Polnilna škatlica omogoča hitro polnjenje.

Polnilna škatlica omogoča hitro polnjenje.

S polnilno škatlico imamo na voljo 24 ur poslušanja z ANC.

S polnilno škatlico imamo na voljo 24 ur poslušanja z ANC.

Brezžične slušalke huawei freebuds neo (zgoraj) in freebuds pro 5 (spodaj) FOTO: Staš Ivanc

Brezžične slušalke huawei freebuds neo (zgoraj) in freebuds pro 5 (spodaj) FOTO: Staš Ivanc

Brezžične slušalke huawei freebuds neo (zgoraj) in freebuds pro 5 (spodaj) FOTO: Staš Ivanc

Brezžične slušalke huawei freebuds neo (zgoraj) in freebuds pro 5 (spodaj) FOTO: Staš Ivanc

Brezžične slušalke huawei freebuds neo (zgoraj) in freebuds pro 5 (spodaj) FOTO: Staš Ivanc

Brezžične slušalke huawei freebuds neo (zgoraj) in freebuds pro 5 (spodaj) FOTO: Staš Ivanc

Kompaktne in udobne
Brezžične slušalke huawei freebuds neo lepo sedejo v uho in niso naporne za uporabo, zvok pa je zelo dober. FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc
Polnilna škatlica omogoča hitro polnjenje.
S polnilno škatlico imamo na voljo 24 ur poslušanja z ANC.
Brezžične slušalke huawei freebuds neo (zgoraj) in freebuds pro 5 (spodaj) FOTO: Staš Ivanc
Brezžične slušalke huawei freebuds neo (zgoraj) in freebuds pro 5 (spodaj) FOTO: Staš Ivanc
Brezžične slušalke huawei freebuds neo (zgoraj) in freebuds pro 5 (spodaj) FOTO: Staš Ivanc
Staš Ivanc
 6. 10. 2026 | 23:10
4:10
A+A-

Huawei že dlje dela vedno boljše brezžične slušalke. Začel je s klasičnimi ušesnimi slušalkami freebuds, ki sta jim sledila serija freebuds i s silikonskim vložkom, ki ga vtaknemo v ušesni kanal, in premijska serija pro z najnaprednejšim aktivnim odstranjevanjem hrupa iz okolice in najkakovostnejšim zvokom, tu pa je še najcenejša linija freebuds SE. Poleg klasičnih ušesnih slušalk imajo v ponudbi alternativne modele freeclip, freearc in freelace, obstaja pa tudi čezušesni model freebuds studio.

Nova linija

Zdaj so Kitajci na trg poslali še novi model slušalk freebuds neo, ki se cenovno uvršča med aktualna modela freebuds 7i in freebuds pro 5. Gre za superlahke slušalke s prilagodljivimi silikonskimi čepki, ki jih vtaknemo v ušesni kanal in ki poskrbijo za pasivno dušenje zvoka iz okolice. Ko k temu prištejemo še nadgrajeno aktivno odstranjevanje hrupa (ANC), lahko brez motenj uživamo v svoji najljubši glasbi ali podkastih.

Primerjava zvoka

V primerjavi z modelom freebuds 7i je zvok čistejši in bolje definiran, srednji in visoki toni so jasnejši, kar se še posebno opazi pri vokalih, nizki toni so manj bobneči, a natančnejši, zvočna slika pa je širša. Freebuds neo uporabljajo 11-milimetrski dinamični gonilnik, ki ponuja širok in uravnotežen zvok, a čeprav je zvok kakovosten, ne dosega enake ravni detajlov kot pri modelu pro 5, ki se lahko pohvali z dvosistemskimi gonilniki: tisti pro je tam z razlogom.

Freebuds neo podpirajo kodek LDAC za zvok visoke ločljivosti.

Polnilna škatlica omogoča hitro polnjenje.
Polnilna škatlica omogoča hitro polnjenje.

Podpora za kodek LDAC pri freebuds neo (in pro 5) omogoča predvajanje visokoločljivostnega zvoka – freebuds 7i omenjenega kodeka ne podpirajo. Freebuds neo se odlikujejo z močnim in prisotnim basom, ki daje glasbi bogato osnovo. Vendar v višjih frekvenčnih območjih nekoliko zaostajajo za pro 5, saj jim primanjkuje jasnosti in zračnosti. Fine podrobnosti zvenijo manj čisto in odprto, kar je še posebno opazno pri posnetkih z veliko visokimi frekvencami.

Freebuds neo ponujajo odlično zmogljivost za svojo ceno in so dobra izbira za vsakodnevno uporabo, kjer popolna avdio natančnost ni nujno prioriteta: freebuds pro 5 so boljša izbira za tiste, ki iščejo višjo kakovost zvoka.

Napredni ANC in zaznavanje okolice

Modela freebuds pro 5 in neo se razlikujeta tudi v zmogljivosti aktivnega odstranjevanja hrupa (ANC) in transparentnosti. Medtem ko se model pro 5 ponaša z vrhunskim sistemom »dual-engine AI noise cancellation«, ki učinkoviteje filtrira okoljske zvoke in se še posebno izkaže v hrupnih okoljih, kot so vlaki in letala, neo uporablja napredni ANC, ki je primeren za vsakodnevno uporabo, vendar ima kakšno težavico z višjimi frekvencami in glasnimi pogovori. To pomeni, da se v bolj hrupnih okoljih, kot so mestne ulice ali pisarne, neo ne bodo tako dobro izkazal kot pro 5, a bolje kot freebuds 7i. V načinu zaznavanja zvokov iz okolice se sliši opazen šum v tišjih okoljih, kar je lahko moteče.

Hitro polnjenje: 4 ure delovanja v 10 minutah.

Baterija in polnjenje

Slušalke freebuds neo zmorejo predvajati glasbo do 9 ur brez ANC oziroma do 6,5 ure z vklopljenim ANC. Skupna avtonomija s polnilno škatlico pri neu doseže do 24 ur z ANC. Ena od ključnih prednosti je hitro polnjenje: deset minut v polnilni škatlici je dovolj za štiri ure poslušanja glasbe. Slušalke upravljamo prek aplikacije AI Life, ki ponuja precej nastavitev.

Freebuds neo, za katere je treba v prosti prodaji odšteti 129 evrov, lahko le priporočimo, saj ponujajo več od freebuds 7i (okoli 99 evrov). Kdor pa bo hotel še kaj več, bo posegel po modelu pro 5, ki trenutno stane 179 evrov (ali še manj). 

Brezžične slušalke huawei freebuds neo (zgoraj) in freebuds pro 5 (spodaj) FOTO: Staš Ivanc
Brezžične slušalke huawei freebuds neo (zgoraj) in freebuds pro 5 (spodaj) FOTO: Staš Ivanc

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

brezžične slušalkezvokHuaweitehnologijahrupbaterija
ZADNJE NOVICE
23:10
Lifestyle  |  Stil
DIGI

Preizkus slušalk: odličen kompromis med ceno, zmogljivostjo in udobjem

Brezžične slušalke huawei freebuds neo z dobrim zvokom in odstranjevanjem hrupa iz okolice; viden napredek v primerjavi s freebuds 7i, vendar model pro 5 ostaja kralj Huaweijevih slušalk.
Staš Ivanc6. 10. 2026 | 23:10
23:02
Novice  |  Slovenija
REŠIL KUŽKA

Celjan Gregor v izolski marini iz morja rešil psa

Italijanski hrt je nemočno praskal po steni pomola.
Mojca Marot6. 10. 2026 | 23:02
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Zastonjkarica

Brezplačne storitve je treba izkoristiti ...
Aljana Fridauer Primožič6. 10. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Gordane Stojiljković: Tujek v zdravstvenem sistemu

Javni in zasebni izvajalci si podajajo pacienta kot vroč krompir, vsak pa išče razlog, zakaj naj ga ne bi obravnaval.
Gordana Stojiljković6. 10. 2026 | 22:25
21:45
Bulvar  |  Zanimivosti
MAKROMASTIJA

Tej 28-letnici prsi ne nehajo rasti! Ne boste verjeli, za kaj so ji ponudili 50.000 evrov

Poleg fizičnih posledic, kot so kronične bolečine v hrbtu, vratu in ramenih ter opazne udrtine od naramnic modrčka, se spopada predvsem z iskanjem primernih oblačil.
6. 10. 2026 | 21:45
21:44
Šport  |  Tekme
LIGA NARODOV

Slovenci utišali sloviti Hampden! Zgodovinska zmaga na Škotskem, padel je dolgoletni urok (FOTO)

Slovence zdaj čakata še dve tekmi lige narodov. 13. novembra bodo v Stožicah gostili Švico, tri dni pozneje pa bodo gostovali pri Severni Makedoniji.
6. 10. 2026 | 21:44

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Tri stopničke do zmage, vendar za koga?

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Nov polnilni park z močjo 1,2 megavata

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Veste, kaj se z vašim telesom dogaja med spanjem?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Tri stopničke do zmage, vendar za koga?

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Nov polnilni park z močjo 1,2 megavata

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Veste, kaj se z vašim telesom dogaja med spanjem?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJE

Dober posel, prazna denarnica. Koliko vas stane napačen partner?

Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
5. 10. 2026 | 09:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
DRUŽINSKI ZAKLAD

Kaj bo ostalo za vami in kaj boste podedovali vi?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VEČ ENERGIJE

Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

Slovensko podjetje gradi nov center

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Tudi kuža je lahko zavarovan. Mladi ga lahko zavarujejo ugodneje

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Jesen na Krasu in v Brkinih – čas okusov, barv in doživetij

Ko poletna vročina popusti in se pokrajina odene v tople jesenske barve, Kras in Brkini pokažejo nekoliko drugačen obraz.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Koliko nadzora ima naša država v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 08:26
Šport  |  Športni trači
ONAPLUS PODKAST

Zakaj Pogačar ni bil vedno najboljši (video)

Kaj loči dobrega kolesarja od šampiona? Ne le talent. Odločilni so glava, vztrajnost in sposobnost, da zdržiš takrat, ko bi večina odnehala.
Manca Čampa Pavlin5. 10. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

Je še pravi trenutek za naložbe v zlato?

Inflacija počasi zmanjšuje kupno moč prihrankov, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno razmišljati tudi o ohranjanju njihove vrednosti.
5. 10. 2026 | 13:37
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKŠNA BO PRIHODNOST

Kateri poklici bodo izginili?

Na forumu Impulz, ki bo 21. 10. 2026 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, se bodo zbrali humanoidni roboti različnih generacij, sistemov in namenov.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 15:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SKUPAJ ZA VARNOST

Tako izgleda vaja višinskega dela

Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 11:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ELEKTRIČNA ENERGIJA

S pravo strategijo do več zaslužka

Za proizvedeno energijo poiščite najvišjo vrednost. Ne le z najvišjo odkupno ceno danes, temveč s premišljenim pristopom skozi daljše obdobje.
Promo Slovenske novice5. 10. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
WEBINAR

Pridno varčujete. Jutri preverite, kako naprej

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
28. 9. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCIRANJE

Pomembne informacije za vsa mala podjetja

Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
Promo Slovenske novice5. 10. 2026 | 12:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Kako iz 100 evrov na mesec nastane precej več

Sto evrov na mesec se morda ne zdi veliko, a lahko z dovolj časa, rednim vlaganjem in nižjimi stroški zraste v precej višji znesek.
Promo Slovenske novice6. 10. 2026 | 09:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBNI VSADKI

Dober implantolog mora včasih znati reči tudi ne

Več metod pomeni več možnosti, a tudi več odločitev. Zato so pri implantološkem zdravljenju ključne diagnostika, izkušnje in individualna presoja.
5. 10. 2026 | 13:22
Promo
Novice  |  Slovenija
NOV DOM

Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
28. 9. 2026 | 09:17
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Majina zgodba: bolečine v trebuhu so bile šele začetek

Specialistični pregled pogosto ne prinese vseh odgovorov, saj so za diagnozo lahko potrebne še dodatne preiskave.
6. 10. 2026 | 10:34
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki