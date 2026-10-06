Preizkus slušalk: odličen kompromis med ceno, zmogljivostjo in udobjem

Huawei že dlje dela vedno boljše brezžične slušalke. Začel je s klasičnimi ušesnimi slušalkami freebuds, ki sta jim sledila serija freebuds i s silikonskim vložkom, ki ga vtaknemo v ušesni kanal, in premijska serija pro z najnaprednejšim aktivnim odstranjevanjem hrupa iz okolice in najkakovostnejšim zvokom, tu pa je še najcenejša linija freebuds SE. Poleg klasičnih ušesnih slušalk imajo v ponudbi alternativne modele freeclip, freearc in freelace, obstaja pa tudi čezušesni model freebuds studio.

Nova linija

Zdaj so Kitajci na trg poslali še novi model slušalk freebuds neo, ki se cenovno uvršča med aktualna modela freebuds 7i in freebuds pro 5. Gre za superlahke slušalke s prilagodljivimi silikonskimi čepki, ki jih vtaknemo v ušesni kanal in ki poskrbijo za pasivno dušenje zvoka iz okolice. Ko k temu prištejemo še nadgrajeno aktivno odstranjevanje hrupa (ANC), lahko brez motenj uživamo v svoji najljubši glasbi ali podkastih.

Primerjava zvoka

V primerjavi z modelom freebuds 7i je zvok čistejši in bolje definiran, srednji in visoki toni so jasnejši, kar se še posebno opazi pri vokalih, nizki toni so manj bobneči, a natančnejši, zvočna slika pa je širša. Freebuds neo uporabljajo 11-milimetrski dinamični gonilnik, ki ponuja širok in uravnotežen zvok, a čeprav je zvok kakovosten, ne dosega enake ravni detajlov kot pri modelu pro 5, ki se lahko pohvali z dvosistemskimi gonilniki: tisti pro je tam z razlogom.

Freebuds neo podpirajo kodek LDAC za zvok visoke ločljivosti.

Polnilna škatlica omogoča hitro polnjenje.

Podpora za kodek LDAC pri freebuds neo (in pro 5) omogoča predvajanje visokoločljivostnega zvoka – freebuds 7i omenjenega kodeka ne podpirajo. Freebuds neo se odlikujejo z močnim in prisotnim basom, ki daje glasbi bogato osnovo. Vendar v višjih frekvenčnih območjih nekoliko zaostajajo za pro 5, saj jim primanjkuje jasnosti in zračnosti. Fine podrobnosti zvenijo manj čisto in odprto, kar je še posebno opazno pri posnetkih z veliko visokimi frekvencami.

Freebuds neo ponujajo odlično zmogljivost za svojo ceno in so dobra izbira za vsakodnevno uporabo, kjer popolna avdio natančnost ni nujno prioriteta: freebuds pro 5 so boljša izbira za tiste, ki iščejo višjo kakovost zvoka.

Napredni ANC in zaznavanje okolice

Modela freebuds pro 5 in neo se razlikujeta tudi v zmogljivosti aktivnega odstranjevanja hrupa (ANC) in transparentnosti. Medtem ko se model pro 5 ponaša z vrhunskim sistemom »dual-engine AI noise cancellation«, ki učinkoviteje filtrira okoljske zvoke in se še posebno izkaže v hrupnih okoljih, kot so vlaki in letala, neo uporablja napredni ANC, ki je primeren za vsakodnevno uporabo, vendar ima kakšno težavico z višjimi frekvencami in glasnimi pogovori. To pomeni, da se v bolj hrupnih okoljih, kot so mestne ulice ali pisarne, neo ne bodo tako dobro izkazal kot pro 5, a bolje kot freebuds 7i. V načinu zaznavanja zvokov iz okolice se sliši opazen šum v tišjih okoljih, kar je lahko moteče.

Hitro polnjenje: 4 ure delovanja v 10 minutah.

Baterija in polnjenje

Slušalke freebuds neo zmorejo predvajati glasbo do 9 ur brez ANC oziroma do 6,5 ure z vklopljenim ANC. Skupna avtonomija s polnilno škatlico pri neu doseže do 24 ur z ANC. Ena od ključnih prednosti je hitro polnjenje: deset minut v polnilni škatlici je dovolj za štiri ure poslušanja glasbe. Slušalke upravljamo prek aplikacije AI Life, ki ponuja precej nastavitev.

Freebuds neo, za katere je treba v prosti prodaji odšteti 129 evrov, lahko le priporočimo, saj ponujajo več od freebuds 7i (okoli 99 evrov). Kdor pa bo hotel še kaj več, bo posegel po modelu pro 5, ki trenutno stane 179 evrov (ali še manj).