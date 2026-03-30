  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OBRATI

Premijski avto, premijska cena

Volvo ES90, električna kupejevska limuzina, kot sposoben in udoben potovalnik.
Volvo ES90 ima precejšnje zmogljivosti. Foto: Gašper Boncelj

Notranjost je močno digitalizirana. Foto: Volvo Cars

Zadaj je zelo veliko prostora. Foto: Volvo Cars

Lahko ima zadnji ali štirikolesni pogon. Foto: Gašper Boncelj

Gašper Boncelj
 30. 3. 2026 | 17:10
2:47
A+A-

Volvo ima v svoji paleti vse več električnih modelov. Najnovejši je volvo ES90, velika kupejevsko oblikovana petvratna kombilimuzina, ki ima precejšnje zmogljivosti, a tudi konkretno ceno. Volvo ES90 je tehnični sorodnik električnega modela EX90. Pripravljen je na enaki osnovi, a je oblikovno veliko bolj prijazen, ni tako orjaški kot ta SUV. Dolg je sicer konkretnih pet metrov, toda njegove linije so elegantne, posebej všečno deluje od strani. Na začetku strehe je tako kot pri EX90 nastavek, ki je bil mišljen za radarski merilnik razdalje, lidar, a tega Volvo nima več, saj ne sodeluje več z ameriškim podjetjem Luminar. Zdaj se za asistenčne sisteme očitno opirajo na druge vrste tipal.

Notranjost je močno digitalizirana. Foto: Volvo Cars
Kabina je zelo udobna in prostorna. Spredaj sta odlična sedeža, zadaj je nadvse prostorno, precej velik in dobro povečljiv je prtljažnik. Spredaj je še manjši »frunk«, v katerega gre lahko polnilni kabel ali nekaj drugih drobnarij. Če nam kaj ni všeč v kabini, je to zelo močna digitalizacija. Središče vsega upravljanja je velik pokončen zaslon z upravljanjem na dotik. Tudi ključ za odklepanje je pripravljen v obliki nekakšne majhne ploščice. Kot rečeno, ES90 je povsem električen avtomobil. Lahko ima zadnji ali štirikolesni pogon oziroma enega ali dva motorja. Moč je tako 245 in 333 kW. Več kot dovolj. Tudi bateriji sta pripravljeni v dveh izvedbah (92 ali 106 kWh), uradni doseg je 660 oziroma 720 kilometrov. Ob 800-voltni je med drugim na voljo zelo hitro polnjenje z enosmernim tokom in z močjo do 300 oziroma 350 kW.

Vožnja v tem volvu je vsaj po vtisih na nekaj kilometrih mirna, tiha. Je pa to pričakovano, saj avtomobil ni poceni. V osnovni izvedbi velja najmanj 75 tisoč evrov, cena gre lahko še precej višje, tja proti 100 tisočakom. Prodajni načrti tudi zato niso veliki. Več kupcev si Volvo obeta od prihajajočega nekoliko manjšega električnega športnega terenca EX60, ki naj bi do nas pripeljal konec poletja ali jeseni. Medtem ko volvo ES90 nastaja v Chengduju na Kitajskem, EX60 proizvajajo v Volvovi matični tovarni v Göteborgu.

Zadaj je zelo veliko prostora. Foto: Volvo Cars

Volvoelektrični avtomobilišportni terencielektrična vozilaElektromobilnostbencinski pogonelektrični pogonGeelysuv
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki