NE NOVE, POBARVANE

Prenova kopalnice: preverili smo, koliko stane pri obrtnikih in koliko, če obnovite sami (FOTO)

Kopalnica lahko tudi brez razbijanja dobi nov, ozaljšan videz; potrebujemo najljubšo barvo, valjček in čopič, da osvežimo ploščice.
Prenova je bila od nekdaj drag špas. FOTO: Ladanifer/Getty Images

Razpokane fuge očistimo in dopolnimo z novo fugirno maso. FOTO: Ralf Geithe/Getty Images

Namesto rušenja lahko kopalnico osvežimo tudi samo z valjčkom. FOTO: Kb79/Getty Images

Namesto rušenja lahko kopalnico osvežimo tudi samo z valjčkom. FOTO: Kb79/Getty Images

L. K.
 1. 2. 2026 | 08:34
2:54
Prenova kopalnice je pogosto eden dražjih delov obnove stanovanja. Pa ne gre samo za denar, temveč tudi za dneve prahu, umazanije in nereda, ki se vleče iz kopalnice še v druge prostore.

Koliko bi nas pravzaprav stala klasična pot do prenovljene kopalnice? Že samo cena razbijanja in odvoza lahko preseneti. Po informativnem ceniku Obrtno-podjetniške zbornice (OZS) odstranitev keramike z nakladanjem in odvozom na deponijo znaša okoli 19 evrov/m2 (brez DDV). Potem se začne brušenje betona (če je to potrebno pred novimi oblogami), kar se po okvirnih cenah giblje nekje med 12 in 33 €/m2, odvisno od stanja in zahtevnosti posega. OZS za tovrstne izravnave opozarja, da se pogosto obračunajo po dejanski porabi materiala in delovnih urah, zato ni enotne cene na m². Sledi zaščita pred vodo. OZS za hidroizolacijski premaz navaja ceno, ki se vrti pri okoli 18 €/m2. In zdaj pridejo na vrsto še ploščice ... Pri polaganju na že pripravljeno podlago se cena giblje med 15,60 in 21,60 €/m2 (brez dobave materiala). Je pa treba k temu dodati, da večji formati ploščic in mozaiki to ceno zgolj še občutno zvišajo.

Če bomo sami prebarvali kopalnico, bomo morali za material odšteti okoli 350 evrov.

Kaj pa cena samih ploščic? Pri slovenskih trgovcih se sicer najdejo številne akcije, ki ponujajo tudi polovico cenejše ploščice, ki v povprečju stanejo med 16–28 €/m2, cena premium ploščic pa zlahka skoči tudi prek 50 €/m2.

Sam svoj mojster

Če ploščice niso poškodovane in fuge še držijo, vodovod in hidroizolacija pa sta še vedno v redu, lahko kopalnico osvežimo tudi brez kakršnega koli rušenja: samo z barvanjem ploščic.

Kopalnico lahko osvežimo tudi brez kakršnega koli rušenja.

Barve in laki za ploščice morajo biti kajpak odporni proti vodi, abraziji, čistilom in plesni. Če se bomo dela lotili sami, najprej preglejmo fuge: razpokane očistimo in dopolnimo z novo fugirno maso. Ploščice na rahlo pobrusimo (z brusnim papirjem granulacije 180). V nadaljevanju temeljito očistimo keramiko (maščoba, vodni kamen, vse mora z njih). Nanesimo temeljni premaz za dober oprijem. Potem pa vzamemo ustrezno barvo, valjček za večje površine, čopič za robove. Za tipično kopalnico (5 m² tal in 20 m² sten, skupno torej 25 m² keramike), bo treba za rušenje in nove ploščice odšteti nekje med 2000 in 3200 evri. Če bomo sami prebarvali kopalnico, bomo morali za material odšteti okoli 350 evrov. 

