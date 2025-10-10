Prenovljena corolla cross deluje bolj agresivno

Toyota je prenovila model corolla cross, ki želi vsaj v sprednjem delu delovati boj agresivno, še posebno v opremski izvedbi GR sport. Notranjost ponuja izboljšano zvočno izolacijo, prenovljeno sredinsko konzolo ter več udobja z ogrevanimi sedeži in volanom.

Corolla cross je na voljo z dvema hibridnima pogonskima sklopoma, v prvem je osnova 1,8-litrski bencinski štirivaljnik z močjo 104 kW, ki mu pri pogonu sprednjih koles pomaga manjši električni motor. Lahko ima 2-litrski bencinski motor z močjo 131 kW, ki ima prav tako električno pomoč, v tem primeru je možna tudi štirikolesna izvedba, s še enim električnim motorjem zadaj. Pri Toyoti pravijo, da ima ta s posebnim programom boljše sposobnosti za vožnjo po snegu. Cena prenovljene corolle cross se začne pri 30 tisoč evrih, če ima štirikolesni pogon, velja najmanj 38 tisočakov.