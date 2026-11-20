Preproge že dolgo niso več samo dodatek, ki ga položimo na tla, da bi prostor deloval prijetneje. V letu 2027 bodo postale eden najpomembnejših elementov notranjega oblikovanja. Z njimi bomo ustvarjali občutek prostornosti in domu dodajali osebnost. Oblikovalci napovedujejo vrnitev bogatih tekstur. Preproge z različnimi višinami vlaken bodo prostorom dodajale globino in razkošje. Oblikovalci poudarjajo, da ravno takšne površine ustvarjajo zanimiv videz, četudi brez izrazitih barv in vzorcev. Še zlasti priljubljeni bodo naravni materiali in ročno izdelane preproge.

Oblikovalci napovedujejo vrnitev bogatih tekstur.

Leto 2027 prinaša tradicionalne vzorce, vendar v novih barvah. FOTO: Mavric Pivk

Soba v sobi

Pozabimo na strogo simetrične vzorce. Prihajajo preproge z nepravilnimi linijami, abstraktnimi motivi in videzom ročno narisanih umetnin. Oblikovalci svetujejo, naj v prihodnje takšnim preprogam namenimo več prostora, le tako bodo prišle bolj do izraza. Dolge in ozke preproge odslej ne bodo več namenjene samo hodnikom. Vse pogosteje jih bomo srečevali v spalnicah, kuhinjah in celo kopalnicah. V prostorih, kjer je več vlage, bodo kraljevali pralni materiali in juta. Vračajo se mehke in kosmate preproge z dolgimi vlakni, vendar v sodobnejši podobi. Odlično se bodo podale k minimalističnemu pohištvu in gladkim površinam. Dajale bodo občutek topline in pomagale blažiti zvok. Namesto da bomo preprogo prilagajali pohištvu, bomo prostor oblikovali okoli nje. Strokovnjaki priporočajo največ tri ali štiri barvne odtenke, od katerih enega ali dva ponovimo še na pohištvu in dodatkih. Če ima izrazit barvni rob, lahko postane tudi povsem preprosta preproga nekaj posebnega. Kontrastni robovi bodo ustvarili zanimiv učinek, ne da bi prostor deloval prenatrpano. V prostorih neobičajnih dimenzij bodo še posebno priljubljene okrogle preproge. Oblikovalci pojasnjujejo, da mehke krivulje ublažijo ostre linije in ustvarijo občutek večje prostornosti.

Leto 2027 prinaša tradicionalne vzorce, vendar v novih barvah. Perzijske preproge, kilimi in drugi klasični modeli ostajajo še naprej priljubljeni, a dobivajo sodobno preobleko. Temno rdeče in modre odtenke bodo zamenjale svetlejše, živahnejše in nepričakovane barvne kombinacije. V ospredje prihajajo rustikalni vzorci, cvetlični motivi in videz ročnega tkanja. Še posebno zaželeni bodo naravni materiali z manjšimi nepravilnostmi, ki preprogam dajejo značaj in pristnost. Velike preproge bomo uporabljali za ustvarjanje posameznih kotičkov v večjih prostorih. Oblikovalci svetujejo, da na preprogo postavimo vse pohištvo posameznega dela prostora. Tako dobimo občutek povezane in zaključene celote, rekli bi soba v sobi.

Kontrastni robovi bodo ustvarili zanimiv učinek.

Od katerih preprog pa se bomo poslovili? Oblikovalci napovedujejo umik pretirano pisanih kosov, strogih geometrijskih vzorcev in premajhnih modelov, ki delujejo izgubljeno sredi sobe. Glavno pravilo za leto 2027 je večje, mehkejše in bolj osebno. Preproga ne bo več zadnja stvar, ki smo jo izbrali pri opremljanju. Postala bo predmet, s katerim bomo začeli oblikovati celoten prostor.

Vračajo se mehke in kosmate preproge. FOTO: Gpointstudio/Getty Images