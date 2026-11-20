Preproge že dolgo niso več samo dodatek, ki ga položimo na tla, da bi prostor deloval prijetneje. V letu 2027 bodo postale eden najpomembnejših elementov notranjega oblikovanja. Z njimi bomo ustvarjali občutek prostornosti in domu dodajali osebnost. Oblikovalci napovedujejo vrnitev bogatih tekstur. Preproge z različnimi višinami vlaken bodo prostorom dodajale globino in razkošje. Oblikovalci poudarjajo, da ravno takšne površine ustvarjajo zanimiv videz, četudi brez izrazitih barv in vzorcev. Še zlasti priljubljeni bodo naravni materiali in ročno izdelane preproge.
Oblikovalci napovedujejo vrnitev bogatih tekstur.
Leto 2027 prinaša tradicionalne vzorce, vendar v novih barvah. Perzijske preproge, kilimi in drugi klasični modeli ostajajo še naprej priljubljeni, a dobivajo sodobno preobleko. Temno rdeče in modre odtenke bodo zamenjale svetlejše, živahnejše in nepričakovane barvne kombinacije. V ospredje prihajajo rustikalni vzorci, cvetlični motivi in videz ročnega tkanja. Še posebno zaželeni bodo naravni materiali z manjšimi nepravilnostmi, ki preprogam dajejo značaj in pristnost. Velike preproge bomo uporabljali za ustvarjanje posameznih kotičkov v večjih prostorih. Oblikovalci svetujejo, da na preprogo postavimo vse pohištvo posameznega dela prostora. Tako dobimo občutek povezane in zaključene celote, rekli bi soba v sobi.
Kontrastni robovi bodo ustvarili zanimiv učinek.
Od katerih preprog pa se bomo poslovili? Oblikovalci napovedujejo umik pretirano pisanih kosov, strogih geometrijskih vzorcev in premajhnih modelov, ki delujejo izgubljeno sredi sobe. Glavno pravilo za leto 2027 je večje, mehkejše in bolj osebno. Preproga ne bo več zadnja stvar, ki smo jo izbrali pri opremljanju. Postala bo predmet, s katerim bomo začeli oblikovati celoten prostor.