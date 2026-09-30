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BLAGOSTANJE

Preprosti jesenski rituali, ki privabljajo denar

Vključujejo preproste predmete, ki jih ima skoraj vsak doma.
FOTO: Anyaivanova/Gettyimages

FOTO: Anyaivanova/Gettyimages

FOTO: Joannatkaczuk/Gettyimages

FOTO: Joannatkaczuk/Gettyimages

FOTO: Milan Krasula/Gettyimages

FOTO: Milan Krasula/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Anyaivanova/Gettyimages
FOTO: Joannatkaczuk/Gettyimages
FOTO: Milan Krasula/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 30. 9. 2026 | 15:00
2:46
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Jesen simbolizira obilje in nove začetke, zato se z njo povezujejo tudi različni rituali za finančno stabilnost in blaginjo. Nekateri vključujejo preproste predmete, ki jih ima doma skoraj vsak. Čeprav ti starodavni običaji ne morejo nadomestiti pridnega dela in odgovornega ravnanja z denarjem, so lahko opomnik za nov začetek. Zato se vse več ljudi obrača k praksam, ki ustvarjajo miselni okvir obilja in naj bi privabljale nove življenjske priložnosti.

Lovorjev list v denarnici in pod predpražnikom

Lovor že stoletja velja za simbol trajnega uspeha in blagostanja. Po starem običaju naj bi v denarnico previdno položili en njegov popolnoma suh in nepoškodovan list. Obstaja prepričanje, da lovor na simbolni ravni varuje denar in nas nenehno opominja, da moramo s svojimi prihodki ravnati preudarno. Ko list sčasoma razpade, ga preprosto nadomestite z novim. Številni običaji prav tako narekujejo, da suh lovorjev list položite neposredno pod predpražnik pred vhodnimi vrati. Pri tem naj bi bila konica lista obrnjena proti notranjosti doma, da bi denar simbolično vstopal v hišo.

FOTO: Joannatkaczuk/Gettyimages
FOTO: Joannatkaczuk/Gettyimages

Cimet ob vhodnih vratih za blaginjo

Cimet je v številnih tradicijah povezan z obiljem in splošnim življenjskim napredkom. Ta zanimivi ritual vključuje manjšo količino cimeta v okrasni skodelici ali posodici, ki jo postavite v bližino glavnih vhodnih vrat, ki naj bi predstavljala glavno mesto, skozi katero v dom vstopajo nove priložnosti. Eden priljubljenih sodobnih ritualov s cimetom predlaga, da prvega dne vsakega meseca vzamete ščepec mletega cimeta, stopite pred odprta vhodna vrata na zunanji strani in ga nežno pihnete proti notranjosti doma. Ob tem na glas izgovarjajte pozitivne afirmacije o prihodu bogastva. Cimet, ki pade na tla, naj tam ostane vsaj en dan.

FOTO: Milan Krasula/Gettyimages
FOTO: Milan Krasula/Gettyimages

Želod in kostanj kot darova narave

Želod je prepoznaven naravni simbol zgodnje jeseni, ki ga že od nekdaj povezujemo z notranjo močjo in materialnim napredkom. En popolnoma nepoškodovan želod lahko jeseni hranite v torbi, na delovni mizi ali v bližini mesta, kjer hranite prihranke. Podobno simboliko naj bi imel tudi navadni gozdni kostanj, ki ga nekateri povezujejo z varnostjo in privabljanjem sadov lastnega dela. Za vse, ki iščejo še preprostejšo različico, obstaja zanimiv običaj, po katerem hranite poseben kovanec, ki ga nikoli ne porabite. Ta naj bi v denarnici služil kot magnet za privabljanje dodatnega bogastva, piše 24 sata.hr.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

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