Poznate te preproste načine za ohranjanje iskrice v zvezi?

Terapevta za družine in odnose, Stan Tatkin in Tracey Boldemann-Tatkin sta razvila psiho-biološki pristop k terapiji za pare.

Ta združuje najnovejše raziskave o biologiji možganov in spoznanja o stilih navezanosti.

Strokovnjaka za ohranjanje iskrice izpostavlja tri preproste načine.

Zaljubljeni pogledi

Ko si z nekom zrete iz oči v oči, še posebej z ljubljeno osebo, se v telesu sprožijo kemijske reakcije, ki povečajo raven dopamina, hormona sreče in nagrade.

Zaljubljeni pogledi v možganih obeh partnerjev zaradi hormonskih dejavnosti sprožijo prijetne občutke, ki ju povežejo in osrečijo.

FOTO: Kuznetsov Dmitry/Gettyimages

Pogovor ob skupnih dejavnostih

Seveda ni mogoče stalno drug drugemu zreti v oči, to bi bilo naporno.

Zelo učinkovit način povezovanja je pogovor, medtem ko počneta nekaj drugega skupaj.

Pomembno je, da se oba osredotočita na skupno dejavnost in hkrati vzdržujeta stik drug z drugim.

Delitev drobnih radosti

Še en način, kako okrepiti odnosa je ukvarjanje s stvarmi, ki oba osrečujejo. To so lahko majhni trenutki: opazovanje čudovitega sončnega zahoda, gledanje zabavnega videa ali prijeten sprehod. Pomembno je, da svoje navdušenje izrazite na način, ki ga partner lahko razume, in začuti.

Ko delimo in izražamo veselje, spodbudimo izločanje dopamina, hormona, ki krepi srečo in povezanost.

FOTO: Gettyimages

Tako oba občutita več topline v srcu in več romantike v odnosu, piše Your Tango.