Presenetilo vas bo, zakaj kar tretjina mladih pristane na zmenek

Raziskovalcem je generacija Z, tudi kar zadeve zmenke, izjemno zanimiva in to z razlogom. Spoznavajo se drugače, bolj se zanašajo na tehnologijo, kar pa še zdaleč ni edina razlika, ki zaznamuje današnje ljubezensko življenje mladih. Veliko posameznikov, rojenih med letoma 1997 in 2012, namreč odkrito priznava, da so šli na zmenek samo zato, da bi dobili brezplačen obrok. Po raziskavi podjetja Intuit je približno 31 odstotkov vprašanih priznalo, da so pristali na zmenek izključno zaradi brezplačne hrane, kar kaže, da denar vse bolj vpliva na odnose. Ta določa marsikaj: od proračuna za zmenke do vprašanja, kdo plača račun.

FOTO: Luckybusiness/Gettyimages

Nekaj več kot polovica vprašanih Američanov (51 odstotkov) pravi, da njihovo ljubezensko življenje ogroženo zaradi ekonomskih razlik, najbolj je prizadeta prav generacija Z, tako meni vsaj 58 odstotkov njenih pripadnikov. Tretjina sodelujočih v raziskavi je zvezo končala zaradi denarja, 44 odstotkov jih je povedalo, da gredo na zmenek samo, če ima druga oseba višje dohodke. Skoraj polovica od 1.500 anketiranih odraslih Američanov pravi, da jim najbolj ustreza, če je proračun za prvi zmenek med 50 in 100 dolarji (40 do 90 evri). »Za generacijo Z postajajo finančne navade in ambicije del novega ljubezenskega jezika,« pravi Ashley Jewald, študentka Tehnološke univerze Georgia. »Denar in finančna varnost sta postala glavni sili pri zmenkih, ker obljubljata stabilnost.«

FOTO: Luckybusiness/Gettyimages

Dvaindvajsetletna Kate Fites s Floride se, čeprav sama še ni šla na zmenek izključno zaradi hrane, z ugotovitvami strinja: »Punca pač mora jesti,« pravi za Fox News. »Ampak jaz ne bi šla z nekom samo zaradi brezplačnega obroka, tveganje običajno presega korist.« Dodaja, da ji na zmenku ni težko deliti stroškov ali plačati pijačo, vendar pričakuje nekaj v zameno. »Če si ne morete privoščiti pijače za 15 dolarjev (13 evrov), potem ne vabite nekoga ven,« pravi. »Želim hoditi na zmenke z ambiciozno osebo, ki ve, kaj hoče. To ne pomeni, da mora zaslužiti veliko, ampak da si prizadeva za nekaj več.«