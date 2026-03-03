  • Delo d.o.o.
SANJARJENJE

Presenetljivo: to je najpogostejša spolna fantazija žensk

Presenetljivo veliko žensk fantazira o eni od oblik BDSM-ja, najpogosteje o blažjih različicah, kot so vezanje, nežno tepežkanje ali igra dominacije in podrejenosti.
M. Fl.
 3. 3. 2026 | 18:00
4:19
A+A-

Dolgo je veljalo prepričanje, ki sega še v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, da ženske nimajo spolnih fantazij. Revija Cosmopolitan je leta 1973 celo zapisala: »Ženske nimajo spolnih fantazij. Pika. Moški jih imajo.« Na srečo so se časi, in z njimi razumevanje ženske spolnosti, spremenili. Danes vemo, da fantaziranje ni le običajno, temveč je tudi pomemben del zdrave spolnosti. Sram, ki ga mnogi občutijo glede svojih želja, ni prirojen, temveč priučen skozi družbene, medijske in družinske predstave o tem, kaj je in kaj ni sprejemljivo. Raziskovanje lastnih fantazij je lahko način za osvobajanje od teh omejitev in za povezovanje s svojimi pristnimi željami. Fantazije predstavljajo varen prostor, kjer lahko brez obsojanja in posledic raziskujemo različne vidike svoje osebnosti.

Nepričakovano prvo mesto: seks v troje

V nasprotju s splošnim prepričanjem, da ženske najpogosteje fantazirajo o romantičnih večerjah ob svečah, najnovejše raziskave kažejo drugače. Po podatkih platforme Bloom za leti 2024 in 2025 med 77 in 78 odstotkov žensk redno fantazira o seksu v troje. To postavlja skupinski seks na vrh lestvice ženskih erotičnih želja. Seksolog dr. Justin Lehmiller v svoji obsežni študiji Povej mi, kaj želiš (Tell Me What You Want) potrjuje ta trend,  fantazija o več partnerjih je med tremi najpogostejšimi pri obeh spolih, omenilo jo je kar 87 odstotkov žensk. Psihološko ozadje te je večplastno. Strokovnjaki pojasnjujejo, da pogosto ne gre za dejansko željo po dveh partnerjih hkrati, temveč za potrebo po potrditvi lastne privlačnosti in občutku zaželenosti. V svetu, ki ženskam pogosto vsiljuje negotovost, lahko takšna fantazija krepi samozavest.

Kaj se še skriva v ženskih mislih?

Čeprav seks v troje na lestvici vodi, je ženski svet fantazij zelo raznolik. Kar 96 odstotkov žensk fantazira o neki obliki BDSM-ja, najpogosteje o blažjih praksah, kot so vezanje, nežno tepežkanje ali igra dominacije in podrejenosti. Zanimivo je, da ženske, ki imajo v vsakdanjem življenju veliko odgovornosti, pogosto fantazirajo o podrejeni vlogi, saj jim to omogoča miselni odmik od odločanja. Približno 54 odstotkov žensk fantazira o prejemanju oralnega seksa, okoli 52 odstotkov pa jih privlači bolj grob seks, vendar tudi tak, ki vključuje globoko čustveno povezanost. To kaže, da ženska želja ni enoznačna; lahko je nežna ali intenzivna, odvisno od razpoloženja in okoliščin. Tudi kontroverzne fantazije o prisilnem seksu, ki jih ima presenetljivo veliko žensk, psihologi ne razlagajo kot dejansko željo po nasilju, temveč kot fantazijo o prepuščanju nadzora in spolnosti brez občutka krivde.

Kako se o fantazijah pogovarjati s partnerjem?

Deljenje intimnih fantazij je lahko zastrašujoče, a hkrati poglobi zaupanje in obogati spolno življenje. Strokovnjaki svetujejo previden pristop. Pomembno je izbrati primeren čas in kraj, po možnosti zunaj spalnice, v sproščenem okolju, na primer med sprehodom ali večerjo. Priporočajo tako imenovano sendvič metodo: začnite z nečim, kar v odnosu že cenite, nato predstavite svojo fantazijo kot idejo, o kateri ste razmišljali, na koncu pa poudarite zaupanje, ki ga imate v partnerja. Pomembno je jasno izraziti, da deljenje fantazije še ne pomeni zahteve po njeni uresničitvi. Včasih je že sam pogovor dovolj, da prebudi strast. Pari, ki odkrito komunicirajo o svojih željah, tudi če teh nikoli ne uresničijo, poročajo o večjem spolnem zadovoljstvu in močnejši čustveni povezanosti. Če se odločite za eksperimentiranje, je ključno, da vnaprej določite meje in se dogovorite za varno besedo, s katero lahko kadarkoli prekinete dejavnost, piše 24 sata.

