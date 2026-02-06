Preverili smo cene pustnih kostumov, med najdražjimi je Harry Potter

Čeprav se radi našemijo tudi odrasli, je pust še vedno predvsem praznik otrok. Med najbolj priljubljenimi preoblekami sta princesa in superjunak, zato nas je zanimalo, koliko je treba odšteti za takšne kostume v domačih trgovinah. Številni prodajalci so v predpustnem času že pripravili popuste, a razlike v cenah so kljub temu precejšnje. V E.Leclercu imajo v aktualni ponudbi kostum princeske za 16,99 evra. Rožnata obleka do tal je na voljo v treh velikostih, od 110 do 140 cm, v kompletu sta še kronica in žezlo. Kostum Hulka v velikostih od 110 do 140 centimetrov stane 13,99 evra. Za tiste, ki prisegajo na bolj temačen slog, ponujajo kostum junakinje Wednesday Addams v velikostih XS, S in M, ki stane 24,99 evra. Kostum volka (od 98 do 140 centimetrov) je ocenjen na 29,99 evra. Med odraslimi preoblekami izstopa Top Gun: par kostumov stane 29,99 evra na osebo. V ponudbi imajo tudi Batmana za 21,99 evra in Batgirl za 24,99 evra.

Če želimo prihraniti, namesto kostumov kupimo le dodatke.

V Mercatorju rožnati komplet za princeske s popustom stane 11,99 evra, velikosti pa so za starost od pet do 11 let. Med njihovimi otroškimi kostumi najdemo tudi tistega za deklico iz priljubljene animirane serije Gaby in mačja hišica, ki stane približno 25 evrov. Za fante ponujajo Batmana za 20,99 evra, na voljo je v velikostih od tri do 10 let. Za 25,99 evra se lahko otroci od treh do devetih let preoblečejo v ježka Sonica. Med kostumi za odrasle so na voljo kirurg in medicinska sestra (17,49 evra), Pika Nogavička (24,99 evra) ter klovn (20,99 evra). V Magic Shopu rožnati kostum za princeske v velikosti 116 centimetrov stane 28 evrov, v velikosti 110 centimetrov pa 24 evrov. Za princeske, stare od štiri do sedem let, je kostum ocenjen na 29,90 evra. Če kupimo le Spidermanovo masko, bomo zanjo odšteli 3,90 evra. Kostum Spidermana za starost od treh do štirih let stane 29,90 evra, enako velja za različico za otroke od pet do 12 let. Za najmlajše ponujajo tudi preobleke v obliki vreče: piščanček za dojenčke do devetih mesecev je s popustom 14 evrov, za zajčka v isti starosti pa je treba odšteti 34 evrov.

Na Mimovrste bomo za kostum princese TomatShop v velikosti M plačali 15,99 evra, medtem ko nas bo princesji kostum Widmann stal 32,90 evra. Kostum Spidermana za otroke od pet do osem let je ocenjen na 28,90 evra. V Baby Centru za princeske ponujajo moder kostum v velikosti 110–120 cm – redna cena je 31,99 evra, trenutno pa stane 22,39 evra. Za male superjunake je maska za Hulka za starost 3–4 leta oziroma 98–104 cm znižana s 44,99 na 31,49 evra. Najbolj iskani so kostumi, ki upodabljajo razne like iz serij in filmov. Med njimi je kostum Wednesday Addams, ki ga na bal.si dobimo za 24,90 evra. Na party.si se dobijo kostumi iz uspešnice Squid Game. Cene mask se začnejo že pri 4,90 evra, kostumi pa stanejo od 28 do 34 evrov. Kostumi likov iz najslavnejše vesoljske filmske sage Vojna zvezd na maskarada.si imajo različne cene glede na zahtevnost in velikost. Maska Mandalorian za odrasle stane 79,90 evra, maska Kylo Ren za otroke pa 44,90 evra. Stormtrooper – Phasma papirna maska za otroke se dobi že za 5,90 evra. Harry Potter ogrinjalo na maskarada.si stane 49,90 evra, njegov plašč dobimo za 26,90 evra. V like iz videoigre Minecraft se otroci s kostumi na marskarada.si spremenijo za 44,90 evra. Če želimo prihraniti, namesto kostumov kupimo le dodatke. Tako se na primer lasulje ponekod dobijo že za slabe štiri evre. Z nekaj ustvarjalne žilice nam kostumov ni treba kupovati, izdelamo jih lahko iz tistega, kar imamo doma.

Tudi odrasli bodo v ponudbi našli kaj zase. FOTO: Disobeyart/Getty Images

Ne manjka niti ponudba kostumov iz uspešnic, kot je Squid Game. FOTO: Soo-hyeon Kim/Reuters