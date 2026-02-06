  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BLIŽA SE PUST

Preverili smo cene pustnih kostumov, med najdražjimi je Harry Potter

Letos si bomo pustne kostume nadeli že 14. februarja.
Namesto celotnega kostuma lahko kupimo le lasuljo ali dodatek. FOTO: Coscaron/Getty Images

Namesto celotnega kostuma lahko kupimo le lasuljo ali dodatek. FOTO: Coscaron/Getty Images

Cene kostumov za princeske nihajo glede na kakovost izdelave in število dodatkov. FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images

Cene kostumov za princeske nihajo glede na kakovost izdelave in število dodatkov. FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images

Tudi odrasli bodo v ponudbi našli kaj zase. FOTO: Disobeyart/Getty Images

Tudi odrasli bodo v ponudbi našli kaj zase. FOTO: Disobeyart/Getty Images

Ne manjka niti ponudba kostumov iz uspešnic, kot je Squid Game. FOTO: Soo-hyeon Kim/Reuters

Ne manjka niti ponudba kostumov iz uspešnic, kot je Squid Game. FOTO: Soo-hyeon Kim/Reuters

Namesto celotnega kostuma lahko kupimo le lasuljo ali dodatek. FOTO: Coscaron/Getty Images
Cene kostumov za princeske nihajo glede na kakovost izdelave in število dodatkov. FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images
Tudi odrasli bodo v ponudbi našli kaj zase. FOTO: Disobeyart/Getty Images
Ne manjka niti ponudba kostumov iz uspešnic, kot je Squid Game. FOTO: Soo-hyeon Kim/Reuters
Ajda Janovsky
 6. 2. 2026 | 07:22
4:54
A+A-

Čeprav se radi našemijo tudi odrasli, je pust še vedno predvsem praznik otrok. Med najbolj priljubljenimi preoblekami sta princesa in superjunak, zato nas je zanimalo, koliko je treba odšteti za takšne kostume v domačih trgovinah. Številni prodajalci so v predpustnem času že pripravili popuste, a razlike v cenah so kljub temu precejšnje. V E.Leclercu imajo v aktualni ponudbi kostum princeske za 16,99 evra. Rožnata obleka do tal je na voljo v treh velikostih, od 110 do 140 cm, v kompletu sta še kronica in žezlo. Kostum Hulka v velikostih od 110 do 140 centimetrov stane 13,99 evra. Za tiste, ki prisegajo na bolj temačen slog, ponujajo kostum junakinje Wednesday Addams v velikostih XS, S in M, ki stane 24,99 evra. Kostum volka (od 98 do 140 centimetrov) je ocenjen na 29,99 evra. Med odraslimi preoblekami izstopa Top Gun: par kostumov stane 29,99 evra na osebo. V ponudbi imajo tudi Batmana za 21,99 evra in Batgirl za 24,99 evra.

Če želimo prihraniti, namesto kostumov kupimo le dodatke.

V Mercatorju rožnati komplet za princeske s popustom stane 11,99 evra, velikosti pa so za starost od pet do 11 let. Med njihovimi otroškimi kostumi najdemo tudi tistega za deklico iz priljubljene animirane serije Gaby in mačja hišica, ki stane približno 25 evrov. Za fante ponujajo Batmana za 20,99 evra, na voljo je v velikostih od tri do 10 let. Za 25,99 evra se lahko otroci od treh do devetih let preoblečejo v ježka Sonica. Med kostumi za odrasle so na voljo kirurg in medicinska sestra (17,49 evra), Pika Nogavička (24,99 evra) ter klovn (20,99 evra). V Magic Shopu rožnati kostum za princeske v velikosti 116 centimetrov stane 28 evrov, v velikosti 110 centimetrov pa 24 evrov. Za princeske, stare od štiri do sedem let, je kostum ocenjen na 29,90 evra. Če kupimo le Spidermanovo masko, bomo zanjo odšteli 3,90 evra. Kostum Spidermana za starost od treh do štirih let stane 29,90 evra, enako velja za različico za otroke od pet do 12 let. Za najmlajše ponujajo tudi preobleke v obliki vreče: piščanček za dojenčke do devetih mesecev je s popustom 14 evrov, za zajčka v isti starosti pa je treba odšteti 34 evrov.

20,99 evra stane kostum Batmana.

Na Mimovrste bomo za kostum princese TomatShop v velikosti M plačali 15,99 evra, medtem ko nas bo princesji kostum Widmann stal 32,90 evra. Kostum Spidermana za otroke od pet do osem let je ocenjen na 28,90 evra. V Baby Centru za princeske ponujajo moder kostum v velikosti 110–120 cm – redna cena je 31,99 evra, trenutno pa stane 22,39 evra. Za male superjunake je maska za Hulka za starost 3–4 leta oziroma 98–104 cm znižana s 44,99 na 31,49 evra. Najbolj iskani so kostumi, ki upodabljajo razne like iz serij in filmov. Med njimi je kostum Wednesday Addams, ki ga na bal.si dobimo za 24,90 evra. Na party.si se dobijo kostumi iz uspešnice Squid Game. Cene mask se začnejo že pri 4,90 evra, kostumi pa stanejo od 28 do 34 evrov. Kostumi likov iz najslavnejše vesoljske filmske sage Vojna zvezd na maskarada.si imajo različne cene glede na zahtevnost in velikost. Maska Mandalorian za odrasle stane 79,90 evra, maska Kylo Ren za otroke pa 44,90 evra. Stormtrooper – Phasma papirna maska za otroke se dobi že za 5,90 evra. Harry Potter ogrinjalo na maskarada.si stane 49,90 evra, njegov plašč dobimo za 26,90 evra. V like iz videoigre Minecraft se otroci s kostumi na marskarada.si spremenijo za 44,90 evra. Če želimo prihraniti, namesto kostumov kupimo le dodatke. Tako se na primer lasulje ponekod dobijo že za slabe štiri evre. Z nekaj ustvarjalne žilice nam kostumov ni treba kupovati, izdelamo jih lahko iz tistega, kar imamo doma.

Tudi odrasli bodo v ponudbi našli kaj zase. FOTO: Disobeyart/Getty Images
Tudi odrasli bodo v ponudbi našli kaj zase. FOTO: Disobeyart/Getty Images

Ne manjka niti ponudba kostumov iz uspešnic, kot je Squid Game. FOTO: Soo-hyeon Kim/Reuters
Ne manjka niti ponudba kostumov iz uspešnic, kot je Squid Game. FOTO: Soo-hyeon Kim/Reuters

Cene kostumov za princeske nihajo glede na kakovost izdelave in število dodatkov. FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images
Cene kostumov za princeske nihajo glede na kakovost izdelave in število dodatkov. FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images

Več iz teme

pustmaskepustni kostumilasuljecene
ZADNJE NOVICE
08:55
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ta dodatek v golažu naredi čudež

Zakaj so babice v enolončnice vedno dodajale kis? Ne gre le za okus – kislina pomaga pri prebavi, mehča meso in uravnoteži težke zimske jedi.
Kaja Berlot6. 2. 2026 | 08:55
08:41
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VAJE DELAMO VSAK DAN

Če za medenično dno ne bomo skrbeli, nam bo povzročilo hude neprijetnosti

Z ustrezno skrbjo za mišice medeničnega dna lahko preprečimo ali vsaj ublažimo zaplete.
6. 2. 2026 | 08:41
08:41
Novice  |  Slovenija
VOZILO ŠE VEDNO ZADRŽANO

Nove podrobnosti v primeru Larinega Bentleyja: Oglasila se je policija

Policija in FURS pojasnjujeta, da preverjanje izvora vozila še poteka, podrobnosti pa bodo lahko razkrili šele po zaključku postopkov, ki potekajo tudi v sodelovanju s tujimi organi.
Kaja Grozina6. 2. 2026 | 08:41
08:36
Lifestyle  |  Polet
MRZEL ZRAK IN PLJUČA

Kdaj je vadba zunaj dobra in kdaj ne

Pri vadbi na prostem v hladnem vremenu lahko z nekaj preprostimi ukrepi bistveno zmanjšamo obremenitev dihal.
Janez Kušar6. 2. 2026 | 08:36
08:20
Šport  |  Športni trači
VESELJE ROJAKOV

Žigi Šešku torta, minister Han: »Ne vem, kaj je v Hrastniku, da imate take šampione«

Po izjemnem uspehu v Avstraliji so doma pripravili sprejem za tenisača Žiga Šeška. Hrastničani so mlademu šampionu namenili torto, županu pa zastavo.
6. 2. 2026 | 08:20
08:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
RAZSTRELIL GA JE

Okoli 1.30 v Vodicah glasna eksplozija! Ste slišali, kaj je naredil bankomatu?

V dogodku je nastalo za več tisoč evrov materialne škode.
6. 2. 2026 | 08:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki