Preverjeni triki za hladnejše stanovanje: nekateri vas bodo presenetili

V zadnjih dveh vročinskih valovih smo kot nori iskali rešitve, kako se čim bolj učinkovito (o)hladiti. Če sledimo tem šestim praktičnim nasvetom strokovnjakov, bomo lahko pri naslednjih večdnevnih visokih dnevnih temperaturah precej lažje dihali.

Najprej je treba poskrbeti, da bo stanovanje čim dlje ostalo hladno oziroma da bo razlika med temperaturo v stanovanju in zunaj njega čim večja. Poletne noči in zgodnja jutra tako izkoristimo za prezračevanje prostorov. Brez prepiha, ki se ga Slovenci tako radi bojimo, ne bo šlo. Strokovnjaki svetujejo, da odpremo okna na nasprotnih straneh hiše ali stanovanja, da bomo vzpostavili pretok zraka in iz prostorov spustili topel ter obenem vanje spustili hladnejši zrak. Kaj pa če imamo okna le na eni strani bloka ali hiše? V tem primeru odprimo še vhodna vrata in si za večji pretok zraka pomagajmo z ventilatorjem.

Stanovanje zračimo ponoči ali zgodaj zjutraj. FOTO: Kitzcorner/ Getty Images

Za učinkovito prezračevanje smo tako poskrbeli, naslednji korak je preprečevanje vstopa vročega zunanjega zraka v stanovanje. Okna zapremo, žaluzije ali zavese pa spustimo. To je še kako pomembno na tistih straneh hiše ali bloka, kamor se dlje upirajo sončni žarki. Pri ohranjanju ugodnih temperatur zraka v notranjih prostorih so lahko v veliko pomoč ventilatorji, tako stropni kot stoječi. Ti relativno poceni in energetsko učinkovito, kot pravijo strokovnjaki, ohranjajo pretok zraka in hladijo ljudi, a ne nižajo temperature zraka kot klimatske naprave. Če bomo ventilator postavili pred odprto okno, lahko na tak način ponoči ali zgodaj zjutraj spodbudimo dotok svežega hladnejšega zunanjega zraka po prostoru. Pred ventilator lahko postavimo kocke ledu ter tako ohladimo zrak. Za ustvarjanje navzkrižnega toka lahko uporabimo več ventilatorjev.

Če bomo veliko pekli in kuhali, bomo le še dvigovali temperaturo v prostorih.

Pazimo na vlago

Sredi vročega poletja se je dobro izogibati nekaterim dejavnostim v zaprtih prostorih; če bomo na primer veliko pekli in kuhali, bomo le še dvigovali temperaturo v prostorih. Hkrati se je dobro v najbolj vročih delih dneva izogibati gospodinjskim opravilom, kot je sesanje stanovanja.

Med zračenjem pred okno postavimo ventilator. FOTO: L Shtandel/getty Images

Nasvete o tem, kako je treba paziti na vlažnost v prostorih, najpogosteje poslušamo jeseni in pozimi. A nanjo ne smemo pozabiti niti poleti. Prevelika količina vlage v prostorih nas lahko še dodatno toplotno izčrpa. Strokovnjaki svetujejo, da iz prostorov, če je le možno, za čas poletja odstranimo sobne rastline, se res le kratek čas tuširamo in perila ne sušimo v stanovanju, temveč na balkonu ali terasi.

Če nimamo klimatske naprave niti možnosti za nakup in namestitev te, je dobra alternativa obisk klimatiziranih javnih stavb, kot so knjižnice, kino in nakupovalno središče. Ali pa zavijemo na bazen in se ohladimo s skokom v vodo.