Pričakovanja žensk: ne močan, temveč čustveno inteligenten partner

Fizično močan moški je bil stoletja prikazan kot idealen partner. Toda danes ženske vse redkeje iščejo moč, ki se kaže kot dominanca, in vse pogosteje moč, ki jo definirajo čustvena zrelost, empatija, umirjenost ter sposobnost iskrenega dialoga. Psihologi namreč zadnja leta opažajo izrazit trend v odnosih: ženske zveze pogosto ne končajo zaradi pomanjkanja privlačnosti, temveč zaradi pomanjkanja čustvene kompatibilnosti.

V raziskavi inštituta YouGov iz leta 2024 je kar 71 odstotkov pripadnic generacije milenijcev in generacije Z navedlo, da je čustvena inteligenca ena izmed treh najpomembnejših lastnosti, ki jih pričakujejo od partnerja, pomembnejša celo od finančne stabilnosti ali izobrazbe. Danes ženske želijo moškega, ki zna reči: »Zmotil sem se«, »Žal mi je«, »Kako se počutiš?«, »Lahko kako pomagam?« Čustveno inteligenten moški ni šibak. Nasprotno, dovolj je samozavesten, da prizna ranljivost, izrazi dvom, govori o strahu ali negotovosti. Tradicionalni model moškosti tega ni dopuščal, a prav te lastnosti danes gradijo dolgotrajne odnose.

Zakaj je čustvena inteligenca postala nov kriterij?

Zagotavlja čustveno varnost in je temelj zdrave zveze

Čustvena varnost pomeni, da je partner prisoten tudi ob težavah, da ne beži, se ne zapira vase, ne kaznuje s tišino in na noben način ne manipulira.

Ženske ne želijo biti terapevtke v odnosu

Dolga leta je bilo čustveno breme v zvezi z vidika prepoznavanja partnerjevega razpoloženja in umirjanja konfliktov samoumevno naloženo na ramena žensk. Te danes to zavračajo in pogosto povedo, da v odnosu ne želijo igrati psihoterapevtke ali mame. Vsaka samozavestna ženska ve, da to ni njena naloga. Želi odraslega, zrelega moškega, ne projekta za rehabilitacijo.

FOTO: Gettyimages

Čustveno inteligenten moški spodbuja rast odnosa

Empatija, komunikacija in sposobnost reševanja konfliktov neposredno povečujejo zadovoljstvo v zvezi. Tako vsaj kažejo raziskave Univerze v Torontu in Ameriškega psihološkega združenja. V odnosih, kjer sta partnerja čustveno usklajena, redkeje prihaja do dramatičnih razhodov, pogosteje pa do globokega zaupanja in dolgoročne stabilnosti. Čustveno inteligentni moški torej ustvarjajo odnose, ki trajajo.

Ženske iz toksičnih odnosov odhajajo hitreje kot kadarkoli

Generacija, ki ima dostop do neštetih informacij o duševnem zdravju, hitro prepozna manipulacijo, narcistične vzorce in čustveno nedostopnost. Kar je bilo nekoč označeno kot zapleten značaj, je v sodobnem času prepozno kot nepravilno izražanje čustev ali toksičnost. Razhod ni več znak neuspeha, temveč znak samospoštovanja. Ženske se ne bojijo samote, bojijo se ostati v odnosu, kjer bi izgubile sebe.

Kdo so resnično močni moški nove dobe?

Paradoksalno je, da ženska današnjega časa še vedno išče močnega življenjskega sopotnika, le da se moč ne meri več z mišicami, glasnostjo ali avtoriteto, temveč s sposobnostjo mirnega pogovora, prevzemanja odgovornosti brez, priznavanjem napak, stabilnim vedenjem, čustveno prisotnostjo in empatijo.

To pa pri delu moške populacije povzroča odpor: mnogi so bili vzgojeni v prepričanju, da je njihova vrednost v fizični moči, statusu ali vlogi alfa samca. Čustvena inteligenca jim nalaga nekaj težjega: soočenje s samim seboj. To je lahko neprijetno, a nujno. Ko moški opusti družbeno vsiljeno togost in jo zamenja s čustveno prisotnostjo, postane magnet za sodobno, samozavestno žensko, piše Zadovoljna.hr.