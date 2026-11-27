Bliža se prva adventna nedelja, ta bo tokrat 29. novembra, z njo pa prihaja tudi čas prazničnega okraševanja domov. Nekaj posebnega je namreč v teh božičnih okraskih, ki nas spremljajo že leta. Steklene kroglice, ki so nekoč krasile božična drevesca naših babic, ročno izdelane figurice in nekoliko obledeli okraski v sebi skrivajo spomine na družinska srečanja in brezskrbno otroštvo. Čeprav teh spominov ne more nadomestiti prav noben trend, lahko tradicionalnim okraskom vselej dodamo nekaj novega. Letošnji božič, tako pravijo, naj bi bil v znamenju šestih slogov, ki poudarjajo toplino, domačnost in osebni pečat.

Na drevescih bodo spet pisane lučke, papirnate verige, barvne pentlje, posušene pomaranče in doma izdelani okraski.

»Naj živi kič!« pravijo ljubitelji pisanih in bleščečih se okraskov, tako imenovanega kitschmasa. FOTO: Fernando Trabanco Fotografía/Getty Images

Viktorijansko obdobje je močno zaznamovalo način praznovanja božiča, kot ga poznamo danes. Za priljubljenost božičnega drevesca je bil v tistem času še posebno zaslužen princ. Če želimo v svoj dom vnesti pridih teh nekdanjih časov, letošnje drevesce okrasimo z ročno izdelanimi okraski, prostor popestrimo z girlandami iz suhega sadja, na praznično mizo pa postavimo visoke sveče. Za viktorijanski praznični videz ne potrebujemo nobenih dragocenih okraskov. Zadostujejo že posušene pomaranče, zimske jagode, vejice bodike, bršljan in vrbovo šibje. Bogate barve, klasični vzorci in raznovrstne teksture pa so temelj praznične estetike, ki jo navdihuje slog modnega oblikovalca. V ospredju so skrbno izbrani predmeti, ki dajejo vtis, da smo jih zbirali čez leta. Pozabimo na popolnoma usklajene okraske, kakršne občudujemo v katalogih. Prednost bodo imeli naravno zelenje, kakovostni materiali in okraski, ki pripovedujejo svojo zgodbo. Razkošje se pri tem ne kaže v pretiravanju, pač pa v toplini in skrbno izbranih podrobnostih.

Dovolj je že ena sama stara steklena kroglica, da nas spomini popeljejo desetletja nazaj. Na drevesca se bodo prav zato vrnile pisane lučke, papirnate verige, barvne pentlje, posušene pomaranče in doma izdelani okraski. Letošnji trend bo slavil nepopolnost in čustveno vrednost predmetov. Spominjal nas bo na praznike, ko so bili naši najdražji še vsi do zadnjega zbrani za isto mizo, vsakdanje skrbi pa so se zdele tako neskončno daleč. Čeprav se v (božične) čase iz otroštva ne moremo več vrniti, lahko z ohranjanjem družinskih običajev in izdelovanjem okraskov njihov čar iz našega otroštva prenesemo na naše naslednike.

Toplina podeželja

Praznično okraševanje, ki ga navdihuje ljudska umetnost, bo letos v ospredje postavila tradicionalne obrti in naravne materiale. Slama, les, filc in šibje bodo v dom prinašali občutek domačnosti. Takšni okraski imajo zaradi drobnih nepravilnosti prav poseben značaj, ki ga industrijsko izdelani predmeti le stežka posnemajo. Zakaj se ne bi letos z najmlajšimi lotili izdelovanja okraskov? Kdo ve, morda bodo nekoč postali dragoceni družinski predmeti, ki se bodo prenašali iz roda v rod.

Viktorijansko obdobje je močno zaznamovalo način praznovanja božiča, kot ga poznamo danes.

Naj živi kič! Ljubitelje pisanih in bleščečih okraskov bo namreč navdušil trend, imenovan kitschmas, ki bo obujal nekoliko kričečo praznično estetiko osemdesetih let prejšnjega stoletja. Dovoljene so živahne barve, bleščice, nenavadne figurice in najrazličnejše steklene kroglice. Ni treba, da se okraski ujemajo. Bistvo tega sloga so humor, igrivost in svoboda izražanja. Če pa se nam bo zdelo vsega skupaj že preveč, lahko nenavadne figurice na drevescu kombiniramo z elegantnimi žametnimi trakovi. Popolno nasprotje prazničnega kiča je minimalizem, ki črpa navdih iz skandinavskega oblikovanja. Nevtralne barve, naravni materiali, lan, les in ročno izdelane vezenine bodo tudi tokrat ustvarjali umirjeno praznično vzdušje. Priljubljena bodo redkejša božična drevesca z izrazitimi vejami, ki spominjajo na drevesce iz risanke o Charlieju Brownu. Njihova lepota je prav v preprostosti.