Prihaja največji cvetličarsko-oblikovalski dogodek v letu

V Biotehniškem centru Naklo je že vse pripravljeno na prav poseben dogodek. »Pred nami je največji cvetličarsko-oblikovalski dogodek v letu, imenovan Trendi v floristiki. Gre za dogodek, ki ga pri nas pripravljamo vse od leta 2011, ta bo že 16. po vrsti in bo potekal na sam kulturni dan, v nedeljo, 8. februarja,« pravi Peter Ribič, vodja Središča za vseživljenjsko učenje v BC Naklo.

Namenjen je vsem ljubiteljem lepega.

Gre za največji cvetličarski dogodek in je namenjen tistim, ki so zaposleni v stroki, se ukvarjajo z oblikovanjem ali jih veseli delo s cvetjem in rastlinami, vsem ljubiteljem lepega, torej. Tokrat bodo gostili madžarskega florista Gaborja Nagyja, ki je lani prejel naziv svetovnega podprvaka v floristiki. To elitno tekmovanje je potekalo v Haagu na Nizozemskem. »Dobrodošli v Centru priložnosti in znanja, kjer smo v vseh teh letih gostili številna priznana imena iz sveta floristike, in tokrat ne bo nič drugače. Obeta se nam čudovit dogodek, ki združuje kulturo z eleganco bivanja in življenja, seveda poln inspiracije in kreative,« je dodal Peter Ribič.