Prihaja peklenska vročina: kako se ohladiti brez šoka za denarnico

Meteorologi v teh dneh opozarjajo, da Evropo čaka močan vročinski val ter razvoj tako imenovane toplotne kupole, območja visokega zračnega tlaka, ki vroč zrak zadržuje nad velikim delom celine. Temperature bi lahko v posameznih delih Evrope še pred začetkom junija presegle 35 stopinj Celzija, vročina pa se bo postopoma širila tudi proti zahodni in srednji Evropi. Ko vročina doseže naše kraje, mnogi najprej posežejo po daljinskem upravljalniku klimatske naprave ter močno, da bi čim hitreje ohladili prostor, znižajo temperaturo. Strokovnjaki opozarjajo, da takšna poteza po nepotrebnem obremenjuje napravo, poveča porabo energije in lahko prinese tudi neprijetno visoke račune. Namesto da dom spremenimo v ledenico, priporočajo zmerno in enakomerno hlajenje prostorov. Strokovnjaki svetujejo, da naj bo naprava nastavljena med 24 in 26 stopinjami Celzija oziroma na najvišjo možno temperaturo, pri kateri se še vedno počutimo prijetno. Ključ do udobnega hlajenja, ki ne udari po denarnici, ni v sunkovitem zniževanju temperature, pač pa v vzdrževanju stabilnih razmer v prostoru.

Opozarjajo tudi na to, da klime ni dobro nastavljati na zelo nizko temperaturo v upanju, da se bo prostor hitreje ohladil. Naprava zaradi tega ne deluje učinkoviteje, temveč zgolj dlje časa in pod večjo obremenitvijo. Priporočajo tudi uporabo pametnih termostatov, s katerimi se temperatura samodejno prilagaja čez dan in ponoči.

Pomoč ventilatorja

Poleg pravilne nastavitve temperature pomagajo tudi druge navade. Čez dan je koristno spustiti tende in rolete ter zagrniti zavese, saj velik del toplote v dom vstopa ravno skozi okna. Strokovnjaki priporočajo tudi uporabo ventilatorjev, ki izboljšajo kroženje zraka in ustvarijo občutek dodatnega hlajenja. V najbolj vročem delu dneva se je dobro izogibati uporabi pečice, sušilnega stroja in drugih naprav, ki dodatno segrevajo prostor.

Najprej pa je seveda priporočljivo preveriti, ali klima deluje pravilno. Napravo vključimo za približno deset minut in preverimo, ali ustrezno hladi, ali se pojavljajo nenavadni zvoki in ali je pretok zraka oslabljen. Pomembno je očistiti zunanjo enoto listja, prahu in drugih nečistoč, ki lahko zmanjšajo učinkovitost delovanja. Številni serviserji priporočajo preventivni servis pred začetkom poletne sezone. Med pregledom lahko pravočasno odkrijejo težave s hladilnim sredstvom, električnimi spoji ali umazanimi sestavnimi deli. Tako se lahko izognemo okvari sredi vročinskega vala, v času, ko so serviserji tudi najbolj obremenjeni.