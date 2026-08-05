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Pripravimo dom na začetek šolskega leta

Zdaj je idealen čas za organizacijo učnih pripomočkov in ureditev prostora, preglejmo tudi otrokovo garderobo in oblačila, ki mu niso več prav.
Iz učnega kotička odstranimo vse, kar je odveč. FOTO: Westend61/Getty Images

Iz učnega kotička odstranimo vse, kar je odveč. FOTO: Westend61/Getty Images

Preverimo, kaj otrok že ima in kaj bomo morali kupiti. FOTO: Olga Pankova/Getty Images

Preverimo, kaj otrok že ima in kaj bomo morali kupiti. FOTO: Olga Pankova/Getty Images

Pomerimo jesenska oblačila, premajhna zavrzimo. FOTO: Natalia Lebedinskaia/Getty Images

Pomerimo jesenska oblačila, premajhna zavrzimo. FOTO: Natalia Lebedinskaia/Getty Images

Iz učnega kotička odstranimo vse, kar je odveč. FOTO: Westend61/Getty Images
Preverimo, kaj otrok že ima in kaj bomo morali kupiti. FOTO: Olga Pankova/Getty Images
Pomerimo jesenska oblačila, premajhna zavrzimo. FOTO: Natalia Lebedinskaia/Getty Images
A. J.
 5. 8. 2026 | 07:40
3:33
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Če bo otrok uporabljal lansko torbo, jo najprej povsem izpraznimo. Preglejmo vse žepe, saj se lahko v njih skrivajo stari papirji, drobtine, robčki in pozabljeni ovitki. Notranjost posesajmo ali obrnimo na glavo, nato pa torbo očistimo. Posebno pozornost namenimo naramnicam, zadrgam, ročajem in mrežastim predalom za steklenico. Preverimo tudi odsevnike in šive. Če se je kaj razrahljalo, imamo še dovolj časa za popravilo.

Enako storimo s peresnico. Zavrzimo nedelujoča pisala, posušene flomastre in prekratke barvice. Otrok naj svinčnike ošili, ravnilo in škarje pa očisti. Steklenico za vodo razstavimo na posamezne dele. Očistimo ustnik, slamico, navoj in predvsem silikonska tesnila, pod katerimi se lahko nabira umazanija. Nato jo pustimo odprto, da se popolnoma posuši.

Preglejmo tudi posode za malico. Poiščimo njihove pokrove ter izločimo močno opraskane, počene ali zvite posode, ki se ne zapirajo več dobro. Očistimo še hladilne vložke in notranjost torbe za malico, vključno s šivi in vogali. Pred začetkom pouka skupaj preglejmo otroška oblačila. Otrok naj pomeri hlače, majice, jopice, jesensko jakno in čevlje. Premajhne kose takoj odstranimo iz omare in jih pripravimo za mlajšega otroka, podaritev ali prodajo. Operimo tudi jesenske jakne in športno opremo, saj jih bomo morda potrebovali prej, kot morda pričakujemo.

Pri vhodu določimo mesto za šolsko torbo, jakno in čevlje.

Prostor za učenje

S pisalne mize odstranimo igrače, stare papirje in vse, česar otrok pri učenju ne potrebuje. Očistimo namizno svetilko, stikala, stol in predale. Pripravimo prostor za svinčnike, škarje, lepilo in papir. Dodamo lahko mapo za nedokončane naloge ter pladenj za obvestila, ki jih moramo starši podpisati. Določimo stalno mesto za polnjenje tablice, prenosnega računalnika in slušalk. Kable označimo, poškodovane odstranimo. Preverimo, ali imamo doma dovolj papirja za tiskalnik in ali ta sploh deluje. To je ena tistih malenkosti, na katere se običajno spomnimo šele zvečer, ko mora otrok nekaj nujno natisniti.

Koristen dodatek za predsobo je košara z napisom »jutri vzamemo s seboj«. Vanjo lahko že zvečer odložimo knjigo za knjižnico, podpisano soglasje, opremo za športni dan ali darilo za sošolca. Tako pomembne stvari ne bodo ostale doma.

Pri vhodu določimo mesto za šolsko torbo, jakno in čevlje. Uporabimo lahko kljuke, košare ali navadne označene škatle. Pripravimo prostor za dežnik, dežni plašč, športno torbo in predmete, ki jih mora otrok naslednji dan odnesti v šolo. Pred septembrom očistimo tudi šolske copate, športno torbo, kolesarsko čelado, dežnik, slušalke in ovitek tablice. Operimo vrečo za umazano perilo ter pregledamo krtače, glavnike in elastike za lase.

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