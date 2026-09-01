Pritožujejo se ženske: vse bolj priljubljena povečava penisa ima temno plat

Estetska kirurginja Lucy Glancey, ki vodi intimno kliniko na londonski ulici Harley, izvaja različne posege na najbolj intimnih delih telesa moških in žensk. Po njenih besedah je povpraševanje po povečanju penisa s polnili močno naraslo. Medtem ko je leta 2023 takšen poseg opravila približno enkrat na teden, ga danes izvaja tudi do osemkrat pogosteje. Po njenih besedah je postopek najbolj priljubljen med moškimi srednjih let, zanj pa se odloča tudi vse več mlajših moških, povzema 24sata.hr.

Ogromen porast povpraševanja

Poseg, katerega cena se v njeni kliniki giblje približno med 3900 in 9750 evri, je namenjen predvsem povečanju obsega penisa. Strokovnjakinja pojasnjuje, da je mogoče obseg moškega spolnega organa s pomočjo polnil povečati za največ približno dva centimetra in pol. Za dosego takšnega rezultata je včasih potrebnih več obiskov, odvisno od dolžine spolnega uda. Čeprav nekateri klienti želijo izdatnejše povečanje, jim tega ne priporoča.

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Kljub temu se nekateri vrnejo z nenavadno pripombo. »Imela sem nekaj klientov, ki so se vrnili in povedali, da nekaj časa ne bodo uporabljali polnila, ker jim je partnerica rekla, da so zdaj preveliki,« je za britanske medije povedala kirurginja. Dodala je, da je poseg vse bolj priljubljen tudi zato, ker se moški vedno bolj zavedajo, da ta možnost sploh obstaja. Po tretmaju pacientom svetuje, naj se dva tedna vzdržijo spolnih odnosov. »Na začetku je polnilo precej prožno, zato lahko prezgodnja uporaba kondoma pusti odtis na spodnjem delu in povzroči vdolbino. To je podobno mokremu betonu, ki se še ni strdil,« je pojasnila.

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Kako deluje in kakšna so tveganja?

Dr. Glancey pravi, da je postopek precej podoben vbrizgavanju polnil v ustnice. Uporabljajo se polnila na osnovi hialuronske kisline, ki se v naslednjih 12 do 18 mesecih postopoma razgradijo. Poleg povečanja obsega lahko s polnili popravijo tudi asimetrijo, ukrivljenost ali manjše nepravilnosti. Kljub temu zdravnica opozarja na velika tveganja, saj je trg na tem področju večinoma nereguliran. »Dobro morate raziskati in obiskati nekoga, ki ve, kaj počne. O tem je treba govoriti. Obstaja veliko nekvalificiranih izvajalcev, ki ne vedo, kako ravnati, če gre kaj narobe,« je opozorila.

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Če poseg izvajajo neusposobljene osebe, lahko pride do nastanka zatrdlin, težav z erekcijo, poškodb sečnice, pa tudi do abscesov in okužb. Če je polnilo vbrizgano preveč površinsko, lahko nastanejo grudice, če pa je vbrizgano pregloboko, lahko poškoduje tkivo penisa. »Varnost je pomembna in to ni nedolžen poseg. Polnila so medicinski pripomočki. Včasih je skušnjava prevelika in moški pozabijo na previdnost. Vsak se lahko poimenuje injektor,« je posvarila.

Psihološko ozadje in širša slika

Čeprav povpraševanje po posegu narašča, podatki Mednarodnega združenja za estetsko plastično kirurgijo (ISAPS) kažejo, da povečanje penisa ne sodi med pet najpogostejših estetskih posegov pri moških. Na vrhu lestvice so operacija vek, zmanjšanje prsi oziroma ginekomastija, liposukcija, operacija nosu in presajanje maščobnega tkiva v obraz. Strokovnjaki opozarjajo tudi na psihološko ozadje takšnih odločitev. Veliko moških, ki se odločijo za povečanje penisa, ima namreč organ povprečne velikosti, vendar trpi zaradi penilne dismorfije, psihološkega stanja, pri katerem se jim organ zdi manjši, kot je v resnici.

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Zato se pred posegom pogosto priporoča psihološko svetovanje, s katerim se preverijo dejanski motivi in pričakovanja pacienta. V primerjavi z minimalno invazivnimi polnili prinašajo kirurške metode, kot je prerez suspenzorne vezi penisa, precej večja tveganja. Med možnimi zapleti so brazgotine, okužbe, deformacije, pa tudi erektilna disfunkcija ali celo skrajšanje spolnega uda.