Razširjena proizvajalčeva odgovornost (PRO) je okoljski mehanizem, s katerim zakonodaja nalaga proizvajalcem in uvoznikom odgovornost za ravnanje z izdelki tudi po tem, ko ti postanejo odpadki.
Njen glavni cilj je zmanjševanje količin odpadkov, spodbujanje recikliranja ter prenos stroškov ravnanja z odpadki z lokalnih skupnosti in gospodinjstev na proizvajalce oziroma povzročitelje.
V Sloveniji je razširjena proizvajalčeva odgovornost urejena predvsem z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2) in s podzakonskimi akti, ki izhajajo iz evropske zakonodaje.
Obveznosti proizvajalcev in uvoznikov praviloma vključujejo:
V sistem PRO v Sloveniji sodijo predvsem potrošniški izdelki, ki po uporabi postanejo okoljsko reguliran odpadek:
– prodajna, skupinska in transportna embalaža iz plastike, papirja, kartona, kovine, stekla in lesa.
– gospodinjski aparati, IT-oprema, potrošniška elektronika, svetila, orodja, igrače z električnimi komponentami.
– prenosne baterije, industrijski in avtomobilski akumulatorji.
– osebna in lahka gospodarska vozila ob koncu življenjske dobe.
– vse vrste pnevmatik za osebna, tovorna in druga vozila.
– posebna slovenska kategorija zaradi velikih količin odpadkov.
– zdravila za humano uporabo, ki se zbirajo prek lekarn.
– predvsem njihova embalaža po uporabi.
– v skladu z novejšimi evropskimi pravili, zlasti glede stroškov čiščenja in ozaveščanja.
Kot smo že pojasnili v članku z naslovom Zakaj stare cisterne za kurilno olje ni mogoče oddati na zbirnem centru in kako poteka njihova strokovna odstranitev, cisterna za kurilno olje ni običajen odpadek. Gre za večjo zbiralno posodo, namenjeno dolgoročni montaži in uporabi pri končnem odjemalcu, najpogosteje kot del ogrevalnega sistema objekta.
Ne gre za embalažo ali potrošniški izdelek, temveč za tehnološko opremo, ki je pogosto trajno vgrajena v objekt. Zato zanjo ne veljajo obveznosti razširjene proizvajalčeve odgovornosti, ki so namenjene predvsem izdelkom široke potrošnje po uporabi.
Trgovci z ogrevalnimi rezervoarji cistern ob koncu uporabe praviloma ne prevzemajo, razen če je to izrecno določeno s pogodbo ali dogovorom ob nakupu.
V trgovino je praviloma mogoče vrniti predvsem:
Večji, vgrajeni ali infrastrukturni izdelki, kot so cisterne, v ta sistem ne sodijo.
Ključno pravilo: Če ima izdelek svojo PRO shemo in je namenjen široki potrošnji, obstaja velika verjetnost, da ga je mogoče vrniti prodajalcu.