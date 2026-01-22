Razširjena proizvajalčeva odgovornost (PRO) je okoljski mehanizem, s katerim zakonodaja nalaga proizvajalcem in uvoznikom odgovornost za ravnanje z izdelki tudi po tem, ko ti postanejo odpadki.

Njen glavni cilj je zmanjševanje količin odpadkov, spodbujanje recikliranja ter prenos stroškov ravnanja z odpadki z lokalnih skupnosti in gospodinjstev na proizvajalce oziroma povzročitelje.

Kako je PRO urejena v Sloveniji?

V Sloveniji je razširjena proizvajalčeva odgovornost urejena predvsem z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2) in s podzakonskimi akti, ki izhajajo iz evropske zakonodaje.

Obveznosti proizvajalcev in uvoznikov praviloma vključujejo:

organizacijo zbiranja odpadkov,

njihovo obdelavo in poročanje,

financiranje ravnanja z odpadki.

Kateri odpadki sodijo v sistem razširjene proizvajalčeve odgovornosti?

V sistem PRO v Sloveniji sodijo predvsem potrošniški izdelki, ki po uporabi postanejo okoljsko reguliran odpadek:

Embalaža in embalirani izdelki

– prodajna, skupinska in transportna embalaža iz plastike, papirja, kartona, kovine, stekla in lesa.

Električna in elektronska oprema (OEEO)

– gospodinjski aparati, IT-oprema, potrošniška elektronika, svetila, orodja, igrače z električnimi komponentami.

Baterije in akumulatorji

– prenosne baterije, industrijski in avtomobilski akumulatorji.

Izrabljena vozila

– osebna in lahka gospodarska vozila ob koncu življenjske dobe.

Pnevmatike

– vse vrste pnevmatik za osebna, tovorna in druga vozila.

Nagrobne sveče

– posebna slovenska kategorija zaradi velikih količin odpadkov.

Zdravila (neuporabljena in pretečena)

– zdravila za humano uporabo, ki se zbirajo prek lekarn.

Fitofarmacevtska sredstva (pesticidi)

– predvsem njihova embalaža po uporabi.

Plastični proizvodi za enkratno uporabo (delno)

– v skladu z novejšimi evropskimi pravili, zlasti glede stroškov čiščenja in ozaveščanja.

Stare cisterne za kurilno olje so nevaren odpadek in jih je treba odstraniti strokovno – samostojen razrez ali oddaja na zbirnem centru ni dovoljena. Foto Wozzie/Shutterstock

Zakaj cisterna za kurilno olje ne sodi v sistem PRO?

Kot smo že pojasnili v članku z naslovom Zakaj stare cisterne za kurilno olje ni mogoče oddati na zbirnem centru in kako poteka njihova strokovna odstranitev, cisterna za kurilno olje ni običajen odpadek. Gre za večjo zbiralno posodo, namenjeno dolgoročni montaži in uporabi pri končnem odjemalcu, najpogosteje kot del ogrevalnega sistema objekta.

Ne gre za embalažo ali potrošniški izdelek, temveč za tehnološko opremo, ki je pogosto trajno vgrajena v objekt. Zato zanjo ne veljajo obveznosti razširjene proizvajalčeve odgovornosti, ki so namenjene predvsem izdelkom široke potrošnje po uporabi.

Ali je cisterno mogoče vrniti prodajalcu?

Trgovci z ogrevalnimi rezervoarji cistern ob koncu uporabe praviloma ne prevzemajo, razen če je to izrecno določeno s pogodbo ali dogovorom ob nakupu.

V trgovino je praviloma mogoče vrniti predvsem:

električne naprave,

baterije in akumulatorje,

svetila in druge izdelke s posebno PRO ureditvijo.

Večji, vgrajeni ali infrastrukturni izdelki, kot so cisterne, v ta sistem ne sodijo.