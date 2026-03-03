Prvi vtis se začne pred vrati: naj bo zunanjost doma čim bolj urejena in vabljiva

Dobro zasnovan dom se ne začne pri dnevni sobi, temveč že veliko prej, in sicer pred vhodnimi vrati. Ko gostje zapeljejo svoj avto na dvorišče, začne hiša pripovedovati svojo zgodbo. Urejena kuhinja in eleganten interier sta resda pomembna, toda prvi vtis nastane že zunaj – in prav ta lahko odloči, ali bo obiskovalec začutil toplino ali hladno distanco. Kako torej poskrbeti, da bo dom deloval vabljivo, še preden bo kdo pozvonil na naš zvonec? Oblikovalci poudarjajo: dovolj bo že nekaj premišljenih potez – velikih ali majhnih.

Vabilo druženju

Eden ključnih elementov je okolica hiše. Vendar popolno pristrižena trata danes niti ni več tista, ki zažge, kot radi rečemo. V ospredje vse bolj stopa naraven videz: gre za zasaditve z okrasnimi travami, sivko, rožmarinom ali agavo, vse to bo ustvarilo živahen, a obenem sproščen vtis. Vrt naj ne deluje kot strogo urejen park, marveč kot naravna oaza. Pomembno je tudi, da ostane pot do vrat še vedno jasna in pregledna. Obiskovalca mora pot do vhoda voditi brez vsakršnih dvomov.

Pomembno je, da ostane pot do vrat pregledna.

Veliko pove tudi veranda, terasa. Udoben kavč ali naslanjač z zunanjimi blazinami v naravnih tonih bo sporočal, da je hiša prostor druženja in topline. Kakovosten predpražnik in na primer lonci iz terakote bodo dodali piko na i. Tak kotiček ni le poletno zbirališče, ampak gre za celoletno vabilo druženju.

Pretirano drzni odtenki bodo zasenčili obliko hiše.

Barve zunanjosti naj spoštujejo arhitekturo. Pretirano drzni odtenki bodo hitro zasenčili obliko hiše. Umirjeni zeleni in topli peščeni toni, kremno beli in nežna terakota se še lepše zlijejo z okolico. Zemeljski odtenki delujejo naravno, hišo pa za nameček še optično zmehčajo ter ji vdahnejo obilo elegance. In potem je tu še svetloba. Tako kot v dnevni sobi naj velja tudi zunaj pravilo plastenja. Mehka, topla svetilka ob vhodu, diskretna osvetlitev rastlin in enakomerno razporejene luči ob poti ustvarjajo varnost in prijetno razpoloženje. Dobro osvetljena pot do vrat odstrani vsakršno zadrego. Prvi vtis ni naključje. Je samo rezultat premišljenih detajlov, ki skupaj ustvarijo občutek domačnosti.

Terasa kar kliče k druženju. FOTO: Bongkarnthanyakij/Getty Images