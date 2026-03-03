  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
UREJEN DOM

Prvi vtis se začne pred vrati: naj bo zunanjost doma čim bolj urejena in vabljiva

Okolica hiše pripoveduje o tem, kako je znotraj.
Vrt naj ne deluje kot strogo urejen park, temveč kot naravna oaza. FOTO: Hikesterson/Getty Images

Vrt naj ne deluje kot strogo urejen park, temveč kot naravna oaza. FOTO: Hikesterson/Getty Images

Terasa kar kliče k druženju. FOTO: Bongkarnthanyakij/Getty Images

Terasa kar kliče k druženju. FOTO: Bongkarnthanyakij/Getty Images

Poskrbimo za primerno svetlitev. FOTO: Runna10/Getty Images

Poskrbimo za primerno svetlitev. FOTO: Runna10/Getty Images

Vrt naj ne deluje kot strogo urejen park, temveč kot naravna oaza. FOTO: Hikesterson/Getty Images
Terasa kar kliče k druženju. FOTO: Bongkarnthanyakij/Getty Images
Poskrbimo za primerno svetlitev. FOTO: Runna10/Getty Images
L. K.
 3. 3. 2026 | 15:15
2:40
A+A-

Dobro zasnovan dom se ne začne pri dnevni sobi, temveč že veliko prej, in sicer pred vhodnimi vrati. Ko gostje zapeljejo svoj avto na dvorišče, začne hiša pripovedovati svojo zgodbo. Urejena kuhinja in eleganten interier sta resda pomembna, toda prvi vtis nastane že zunaj – in prav ta lahko odloči, ali bo obiskovalec začutil toplino ali hladno distanco. Kako torej poskrbeti, da bo dom deloval vabljivo, še preden bo kdo pozvonil na naš zvonec? Oblikovalci poudarjajo: dovolj bo že nekaj premišljenih potez – velikih ali majhnih.

Vabilo druženju

Eden ključnih elementov je okolica hiše. Vendar popolno pristrižena trata danes niti ni več tista, ki zažge, kot radi rečemo. V ospredje vse bolj stopa naraven videz: gre za zasaditve z okrasnimi travami, sivko, rožmarinom ali agavo, vse to bo ustvarilo živahen, a obenem sproščen vtis. Vrt naj ne deluje kot strogo urejen park, marveč kot naravna oaza. Pomembno je tudi, da ostane pot do vrat še vedno jasna in pregledna. Obiskovalca mora pot do vhoda voditi brez vsakršnih dvomov.

Pomembno je, da ostane pot do vrat pregledna.

Veliko pove tudi veranda, terasa. Udoben kavč ali naslanjač z zunanjimi blazinami v naravnih tonih bo sporočal, da je hiša prostor druženja in topline. Kakovosten predpražnik in na primer lonci iz terakote bodo dodali piko na i. Tak kotiček ni le poletno zbirališče, ampak gre za celoletno vabilo druženju.

Pretirano drzni odtenki bodo zasenčili obliko hiše.

Barve zunanjosti naj spoštujejo arhitekturo. Pretirano drzni odtenki bodo hitro zasenčili obliko hiše. Umirjeni zeleni in topli peščeni toni, kremno beli in nežna terakota se še lepše zlijejo z okolico. Zemeljski odtenki delujejo naravno, hišo pa za nameček še optično zmehčajo ter ji vdahnejo obilo elegance. In potem je tu še svetloba. Tako kot v dnevni sobi naj velja tudi zunaj pravilo plastenja. Mehka, topla svetilka ob vhodu, diskretna osvetlitev rastlin in enakomerno razporejene luči ob poti ustvarjajo varnost in prijetno razpoloženje. Dobro osvetljena pot do vrat odstrani vsakršno zadrego. Prvi vtis ni naključje. Je samo rezultat premišljenih detajlov, ki skupaj ustvarijo občutek domačnosti.

Terasa kar kliče k druženju. FOTO: Bongkarnthanyakij/Getty Images
Terasa kar kliče k druženju. FOTO: Bongkarnthanyakij/Getty Images

Poskrbimo za primerno svetlitev. FOTO: Runna10/Getty Images
Poskrbimo za primerno svetlitev. FOTO: Runna10/Getty Images

Več iz teme

domhišaokolicazunanjostprvi vtis
ZADNJE NOVICE
17:36
Bralci
HITRO PO SLOVENSKO

Bralec ogorčen: otrok ne vidi na tablo, okulistični pregled šele čez sedem mesecev

Čakanje do poletja, ker otrok ne vidi na tablo: sistem zatajil ali le napačna izbira?
3. 3. 2026 | 17:36
17:15
Novice  |  Slovenija
POMLAD

Neverjetna moč majhnega cveta (FOTO)

V botaničnem vrtu bela preproga zvončkov, prvi so na Koprskem zacveteli že 29. novembra lani.
Simona Fajfar3. 3. 2026 | 17:15
17:11
Novice  |  Svet
IRAN SE ŽELI POGOVARJATI

Trump odločno: »Prepozno je za pogovore z Iranom« (VIDEO)

ZDA so skupaj z Izraelom v soboto začele vojaške operacije proti Iranu kljub nizu pogovorov, ki sta jih Washington in Teheran opravila februarja v Omanu in Švici.
3. 3. 2026 | 17:11
16:43
Novice  |  Slovenija
RAZMERE NA BLIŽNJEM VZHODU

Približno tisoč Slovencev potrebuje pomoč, klicni center 114 aktiviran

Glede Irana ministrstvo sporoča, da trenutno ni evidentiranih slovenskih državljanov, ki bi zaprosili za konzularno pomoč.
3. 3. 2026 | 16:43
16:15
Bulvar  |  Domači trači
POTOVANJE

Ansambel Stil užival čez lužo: »Odkar smo se vrnili, nam slovenski jezik zveni še lepše«

Nedavno so bili v Kanadi in Ameriki, kjer so si ogledali tudi znamenitosti.
Mojca Marot3. 3. 2026 | 16:15
16:14
Novice  |  Svet
ENERGETSKI ŠOK

Tarča iranskih napadov zdaj tudi naftna infrastruktura v Zalivu, ogroženi svetovni trgi, cene kovin že rastejo

Teheran širi fronto konflikta.
3. 3. 2026 | 16:14

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BRDA

Kam na nepozaben izlet za konec tedna?

V objemu Alp in Jadrana, med Furlansko nižino in smaragdno Sočo, ležijo Brda – gričevnata pokrajina, ki kliče po raziskovanju ne le z očmi, ampak z vsemi čutili.
27. 2. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
URBANO ZELENJE

Prvi javni park pri sosedih vabi na nepozabno sprostitev

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
26. 2. 2026 | 18:30
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ZUNANJE ZADEVE

Oddaljeni točki, ki vplivata na vsakdanje življenje ljudi po svetu

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
26. 2. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAHODNI BALKAN

Pametna tovarna, kjer proizvajajo najdragocenejšo valuto današnjega časa

Zahodni Balkan ostaja eno ključnih zunanjepolitičnih in razvojnih območij Slovenije. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v regiji gradi dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na znanju, solidarnosti in skupnih evropskih vrednotah.
26. 2. 2026 | 11:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BRDA

Kam na nepozaben izlet za konec tedna?

V objemu Alp in Jadrana, med Furlansko nižino in smaragdno Sočo, ležijo Brda – gričevnata pokrajina, ki kliče po raziskovanju ne le z očmi, ampak z vsemi čutili.
27. 2. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
URBANO ZELENJE

Prvi javni park pri sosedih vabi na nepozabno sprostitev

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
26. 2. 2026 | 18:30
PremiumPromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZUNANJE ZADEVE

Oddaljeni točki, ki vplivata na vsakdanje življenje ljudi po svetu

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
26. 2. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAHODNI BALKAN

Pametna tovarna, kjer proizvajajo najdragocenejšo valuto današnjega časa

Zahodni Balkan ostaja eno ključnih zunanjepolitičnih in razvojnih območij Slovenije. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v regiji gradi dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na znanju, solidarnosti in skupnih evropskih vrednotah.
26. 2. 2026 | 11:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL SVETLOBE

Prihaja dogodek, ki simbolično napoveduje pomlad

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
26. 2. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BELA KRAJINA

Popolna destinacija za ljubitelje sproščenih mestnih sprehodov

Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
27. 2. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PRISTNA HRVAŠKA

Eden najpomembnejših dosežkov v hrvaškem turizmu v zadnjih letih

Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
27. 2. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI FESTIVALI

Kaj vse se poleti obeta v Zagrebu?

Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalce z vsega sveta.
26. 2. 2026 | 20:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki