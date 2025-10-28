Psi so res neverjetne živali: od daleč lahko zavohajo strah

Vsak, ki je kdaj imel psa, dobro ve, da je ta njegov najboljši prijatelj. Pa tudi, da pri lastniku takoj začutijo, če je z njim kaj narobe – v primeru žalosti se tako hitro stisnejo k njemu. Vsekakor pa so najbolj veseli, če mu vso svojo pozornost vrača tudi lastnik.

Na pse vplivajo vonji človeškega strahu, a njihove reakcije nanj še zdaleč niso enotne.

Najnovejša študija zdaj kaže, da psi lahko že po vonju zaznajo strah. Ekipa iz dunajskega laboratorija Domestikations-Lab oziroma Laboratorija za udomačevanje, ki deluje v okviru Inštituta za etologijo Konrad Lorenz (KLIVV) na Veterinarski univerzi na Dunaju, je za študijo v reviji Frontiers in Veterinary Science naredila poseben eksperiment. Psi, ki so sodelovali v študiji, so se morali približali vzorcem vonja, a ob odsotnosti njegovega nosilca.

Hoteli so ugotoviti, kako reagirajo na znoj strahu, ne da bi sploh videli prestrašeno osebo. Dosedanja opazovanja v zvezi s tem so pokazala, da se v takih primerih psi poskušajo izogibati konkretni osebi oziroma situaciji. Pa tudi, da njihovo vedenje v tovrstnih situacijah ni enotno. Nekateri so se denimo vzorcem znoja strahu približali še hitreje kot tisti psi, ki niso bili izpostavljeni tovrstnemu vonju.

Z univerze so zdaj sporočili, da A. B.nove ugotovitve v vsakem primeru kažejo, »da na pse vplivajo vonji človeškega strahu«, a da njihove reakcije še zdaleč niso enotne. Pojasnili so, da bi na to spremenljivost lahko vplivali različni dejavniki. Denimo pasma psa, njegove življenjske izkušnje in celo trening. Zato po mnenju vodilne avtorice študije Svenje Capitain, kot je poročal avstrijski ORF, vse skupaj zahteva nadaljnje raziskave.

Človekov najboljši prijatelj FOTO: Manuel Tauber-romieri/Getty Images

Konec prejšnjega desetletjaje bila sicer že objavljena študija, ki je pokazala, kako se psi lahko od lastnika »nalezejo« strahu in tesnobe. Vsak lastnik psa lahko pri svojem najboljšem prijatelju hitro opazi spremembo vedenja, če denimo pride domov slabe volje. Žalost, stiska, tesnoba in jeza so čustva, ki pri lastnikih sprožijo fiziološke odzive. Psi te signale, kot radi rečejo, dobro začutijo. Na primer, če lastnik pride domov dobre volje, bo začel pes poskakovati naokoli in želel, da se ga poboža. Morda mu bo prinesel igračo in od lastnika zahteval, da se igra z njim. V primeru, da lastnik domov pride jezen ter gre arogantno mimo psa, bo ta tudi bolj umirjen oziroma se bo lastniku začel še sam izogibati.