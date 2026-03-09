  • Delo d.o.o.
EVOLUCIJA

Psihologi razkrivajo, zakaj moški po seksu izgubijo interes

Zakaj je v enem trenutku je strasten, pozoren in govori sladke stvari, po seksu pa kot bi obrnil stikalo in partnerki ne namenja več veliko pozornosti.
M. Fl.
 9. 3. 2026 | 18:00
4:26
A+A-

V enem trenutku je strasten, pozoren in govori  prave stvari, po seksu pa kot bi obrnil stikalo in partnerki ne namenja več veliko pozornosti. Postane zadržan in vam ne namenja več veliko pozornosti. Če ste kdaj doživeli takšno spremembo, si tega niste le domišljali. Gre za pojav, ki mnoge zmede, vendar ima korenine globoko v moški biologiji, psihologiji in evolucijskih mehanizmih, ki, čeprav starodavni, še vedno vplivajo na sodobne odnose.

Hormonski koktajl in postorgazmična jasnost

Da bi razumeli, zakaj se moški včasih odmaknejo, je treba pogledati kemijo, ki poteka v njihovem telesu. Ključni pojem je tako imenovana postorgazmična jasnost, trenutek, ko po vrhuncu rožnata očala izginejo in se razkadi megla, ki jo povzročajo hormoni. Med spolnim vzburjenjem možgane preplavi dopamin, hormon nagrade in motivacije, ki ustvarja občutek evforije in moškega spodbuja k osvajanju. Po ejakulaciji raven dopamina nenadoma pade, kar lahko povzroči začasen občutek praznine ali čustvene ravnodušnosti.

Hkrati telo sprošča velike količine prolaktina, hormona, ki zavira spolno željo in povzroča občutek utrujenosti. Prav prolaktin je odgovoren za tako imenovano refraktorno obdobje, čas okrevanja, ki je pri moških potreben za novo vzburjenje. To pojasnjuje, zakaj si mnogi po akciji želijo le spati ali imeti mir, kar se pogosto napačno razume kot čustveno zavračanje. Pri nekaterih, približno pri 40 odstotkih, se lahko pojavi tudi postkoitalna disforija, izraz označuje stanje žalosti, tesnobe ali razdražljivosti po intimnosti, zaradi česar se naravno umaknejo.

Starodavni nagoni lovca

Medtem ko žensko telo med intimnim aktom sprošča velike količine oksitocina, znanega kot hormon razvajanja, ki spodbuja povezanost in občutek bližine, je pri moških zadeva bolj zapletena. Čeprav se tudi pri njih sprošča oksitocin, lahko visoke ravni testosterona omilijo njegove učinke, zaradi česar so manj nagnjeni k takojšnji čustveni povezanosti. Evolucijski psihologi pojasnjujejo, da so te razlike rezultat različnih reproduktivnih strategij. Zaradi biološkega vložka v nosečnost in vzgojo otroka je bilo ženskam v interesu zagotoviti partnerja, ki bo ostal in nudil zaščito. Moška strategija pa je bila zgodovinsko usmerjena v širjenje genov s čim več partnericami.

Ta starodavni program se kaže v tako imenovanem Coolidgeovem učinku: biološkem pojavu, pri katerem moški pokažejo obnovljen spolni interes v prisotnosti novih partneric, medtem ko interes za isto partnerko po doseženem cilju upada. Psihološko se to prevede v miselnost lovca. Vznemirjenje je v lovu in osvajanju. Ko je misija končana, napetost in motivacija upadeta. Če v ozadju ni globlje čustvene, intelektualne in osebnostne privlačnosti, izgine tudi razlog za nadaljnji trud.

Strah pred bližino kot obrambni mehanizem

Vedenje po seksu je pogosto tudi odraz notranjih psiholoških stanj. Intimni akt je dejanje popolne fizične in čustvene izpostavljenosti. Pri moških z izogibajočim se stilom navezanosti lahko takšna stopnja bližine povzroči občutek panike in izgube nadzora. Distanciranje je v tem primeru instinktiven način, da ponovno vzpostavijo svojo neodvisnost in občutek varnosti. Podobno se zgodi tudi, če moški seks dojema kot korak proti resni zvezi, na katero ni pripravljen ali je ne želi. V tem primeru je umik obrambni mehanizem, s katerim nezavedno sporoča, da odnosa ne želi poglabljati.

Včasih je razlaga veliko preprostejša: njegov interes je bil od začetka izključno fizičen. V tem primeru izginotje tega po seksu ni nenadna sprememba, temveč razkritje dejstva, da čustvenega interesa sploh nikoli ni bilo. Prav trenutek jasnosti, ko se hormoni umirijo, razkrije njegove prave namene. Če je bil moški čustveno resnično vpleten že pred intimnostjo, bo seks to vez le poglobil. V nasprotnem primeru  bo jasno pokazal, da je dosegel svoj cilj.

seks moški partnerstvo partnerski odnosi čustva hormoni
