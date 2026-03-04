  • Delo d.o.o.
Predstavitvena informacija  |   NAKUP

Rabljen avto na lizing hitro in enostavno

Rabljen avto na lizing omogoča hitro odobritev, nižje obroke in enostaven postopek. Preverite, kako deluje in na kaj morate paziti.
FOTO: DoberAvto
FOTO: DoberAvto
Promo Slovenske novice
 4. 3. 2026 | 09:14
6:33
A+A-

Rabljen avto na lizing je v zadnjih letih postal ena izmed pogostejših oblik financiranja vozil v Sloveniji. Gre za model, ki kupcu omogoča uporabo vozila brez takojšnjega celotnega plačila kupnine. Namesto enkratnega visokega zneska uporabnik plačuje mesečne obroke za dogovorjeno obdobje, kar izboljša likvidnost in omogoča boljše načrtovanje denarnega toka.

Za razliko od klasičnega nakupa z gotovino ali kreditom leasing pomeni dolgoročni najem vozila. Uporabnik vozilo uporablja in zanj plačuje mesečne obroke. V mnogih primerih je začetni polog nizek ali pa ga sploh ni, kar dodatno zniža vstopni strošek.

Pri finančnem leasingu leasingojemalec po izteku pogodbe in plačilu vseh obveznosti praviloma postane lastnik vozila. Pri operativnem leasingu pa se vozilo po koncu pogodbe vrne leasing hiši, brez prenosa lastništva. Izbira med obema oblikama je odvisna od poslovnega modela, davčnih vidikov in dolgoročne strategije uporabe vozila.

Zakaj je postopek lahko hiter in enostaven

Eden od ključnih razlogov za priljubljenost te možnosti je poenostavljen postopek odobritve in izvedbe.

Manj administracije kot pri kreditu

Leasing družbe običajno zahtevajo osnovno dokumentacijo: osebni dokument, dokazilo o prihodkih in bančne podatke. Večino postopka nakupa vozila uredijo same. To pomeni, da uporabniku ni treba posebej iskati in usklajevati avtomobilskega kredita pri banki.

Ker leasing hiša kupi vozilo in ga da v uporabo stranki, odpade del pogajanj in formalnosti, ki so značilne za zasebne prodaje ali kompleksnejše kreditne postopke.

Prilagodljivi pogoji

Trajanje leasinga za rabljena vozila je lahko krajše od treh let ali daljše, odvisno od ponudnika in starosti vozila. Pogodbeni pogoji pogosto omogočajo prilagoditev višine mesečnega obroka glede na višino pologa in trajanje financiranja. Tako lahko kupec stroške prilagodi svojemu proračunu.

Takšna fleksibilnost je posebej pomembna za podjetja in samostojne podjetnike, kjer je stabilnost mesečnih stroškov ključna za finančno načrtovanje.

Dostop do široke ponudbe vozil

Leasing ni omejen le na nova vozila. Pogosto vključuje tudi širok nabor rabljenih vozil različnih znamk, modelov in starosti. Kupec izbere vozilo, leasing družba pa ga odkupi in odda v uporabo.

To pomeni manj neposrednih pogajanj z zasebnimi prodajalci in večjo procesno varnost. Platforme, ki omogočajo sistematičen pregled ponudbe, pri tem igrajo pomembno vlogo, saj omogočajo hiter pregled trga.

Hitra odobritev

Če prosilec izpolnjuje dohodkovne in kreditne pogoje, je odobritev lahko zaključena v nekaj dneh. Vse več ponudnikov omogoča tudi oddajo vloge prek spleta, kar dodatno skrajša čas obdelave.

V praksi to pomeni, da lahko kupec v relativno kratkem času izbere vozilo, pridobi financiranje in prevzame avtomobil.

Stroški in zaključek pogodbe

Pri modelu rabljen avto na lizing uporabnik plačuje mesečne obroke za dogovorjeno obdobje. Običajno je predviden tudi polog, ki pa je praviloma nižji kot pri nakupu z gotovino ali klasičnim kreditom.

Ob izteku pogodbe veljajo naslednje možnosti:

  • pri finančnem leasingu preide lastništvo na uporabnika po plačilu zadnjega obroka,
  • pri operativnem leasingu se vozilo vrne leasing hiši brez prenosa lastništva.

Pomembno je, da so pogoji jasno določeni že ob podpisu pogodbe, saj se prakse med ponudniki lahko razlikujejo.

Prednosti leasinga rabljenega vozila

Leasing rabljenega vozila prinaša več praktičnih prednosti:

  • nižji mesečni obroki v primerjavi z neposrednim nakupom ali klasičnim kreditom,
  • poenostavljen postopek z manj administracije,
  • možnost pogostejše menjave vozil,
  • v primeru operativnega leasinga ni neposrednega tveganja amortizacije za uporabnika.

Za poslovne subjekte je pomemben tudi vidik upravljanja sredstev, saj vozilo pogosto ni izkazano kot lastno osnovno sredstvo (odvisno od vrste leasinga in računovodske obravnave).

Na kaj mora biti kupec pozoren

Kljub enostavnosti postopka je pred podpisom pogodbe treba preveriti nekaj ključnih točk.

Omejitve prevoženih kilometrov

Veliko pogodb določa letno omejitev kilometrov. Preseganje dogovorjene kvote lahko pomeni dodatne stroške, zato je realna ocena uporabe vozila bistvena.

Vzdrževanje in obraba

Pri vračilu vozila v okviru operativnega leasinga se lahko zaračuna prekomerna obraba ali poškodbe. Jasno opredeljeni standardi obrabe so zato pomembni za preprečevanje sporov.

Lastništvo

Pri operativnem leasingu uporabnik tudi po izteku pogodbe ne postane lastnik vozila. Pri finančnem leasingu pa lastništvo praviloma preide na uporabnika, vendar so pogoji lahko različni glede na ponudnika.

Zakaj izbrati DoberAvto.si

Za vse, ki razmišljajo o možnosti nakupa vozila na lizing, je pomembno, da vozilo izberejo na zanesljivi in pregledni platformi. DoberAvto.si v Sloveniji predstavlja strukturirano okolje za nakup in prodajo rabljenih vozil, kjer so oglasi jasno predstavljeni, omogočeno je preverjanje zgodovine vozila, napreden iskalnik pa omogoča ciljno iskanje.

Na enem mestu so zbrani aktualni avto oglasi, uporabniki pa lahko izkoristijo napreden pregled po znamkah ter neposredno preverijo možnosti financiranja za rabljen avto na lizing. Povezava med iskanjem vozila in ureditvijo financiranja na isti platformi bistveno poenostavi postopek ter omogoča hitrejše in bolj premišljeno odločanje.

Portal hkrati pomaga uporabnikom preprečiti pogoste napake, kot so nepreverjen izvor vozila, pomanjkljiva dokumentacija ali pravna tveganja pri zasebnih prodajah. Postopek je zasnovan pregledno in prilagojen uporabniku, kar je posebej pomembno pri profesionalnih kupcih in podjetjih, kjer so hitrost, varnost in transparentnost ključni dejavniki.

V kontekstu slovenskega trga tako DoberAvto.si predstavlja racionalno izbiro za vse, ki želijo do vozila priti hitro, enostavno in s premišljenim finančnim modelom.

Naročnik oglasne vsebine je DoberAvto.si

