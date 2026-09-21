Radi pomagate drugim? Znanost razkriva, kdaj in zakaj je to lahko slabo

V današnjem svetu se vse bolj zavedamo, da sta prijaznost in sočutje do drugih pomembni za dobrobit skupnosti, družine in družbe ter ju je treba spodbujati od najzgodnejšega obdobja otroštva in vse življenje negovati. Toda ne glede na to, kako prijazni smo do drugih, za naše duševno zdravje ne smemo pozabiti nase. Raziskovalci z univerze McGill v Kanadi so izvedli raziskavo, ki je pokazala, da se osebe, ki izkazujejo sočutje do drugih ljudi, živali in tudi do sebe, v primerjavi s tistimi, ki sočutje namenjajo samo zunanjemu svetu ali samo sebi, počutijo bolje, piše miss zdrava.

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To morda ne zveni kot posebno inovativno odkritje, vendar je pomembno, ker se je doslej pogosto poudarjalo predvsem, da je koristna le skrb za druge. Nova ugotovitev pa kaže, da je sočutje povezano z boljšim počutjem predvsem takrat, ko vključuje tudi sočutje do sebe. »Mnogi, zlasti negovalci, vzgojitelji, zdravstveni delavci, starši in aktivisti, so zelo skrbni do drugih, hkrati pa strogi do sebe ali zanemarjajo lastne potrebe,« je povedal Bassam Khoury, glavni avtor raziskave. Dodal je, da bi lahko bilo takšno neravnovesje povezano s slabšim duševnim zdravjem, na primer z višjo ravnjo stresa in tesnobe, v primerjavi z osebami, ki so sočutni tako do sebe kot do drugih.

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Raziskovalci so ugotovili še, da je nizka raven sočutja do sebe povezana z manjšim zadovoljstvom z življenjem in večjo socialno izolacijo. Po drugi strani se je pokazalo, da imajo osebe z visoko stopnjo sočutja do sebe, drugih ljudi in živali najboljše kazalnike duševnega zdravja, čustvene odpornosti in socialnega blagostanja. »Sočutje do sebe lahko ljudem pomaga uravnavati težka čustva, zmanjšati samokritičnost in ustvariti občutek notranje varnosti,« je dodal Khoury. »To ni sebičnost niti razvajanje samega sebe. Je temelj za trajnostno skrb za druge in za sposobnost izkazovanja sočutja do vseh čutečih bitij,« je še dodal.