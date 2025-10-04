Rastline imajo rade kvas, zalivajte jih z njegovo raztopino

Da je kvas nepogrešljiva sestavina pri peki kruha in peciva, že vemo, da pa se uporablja tudi pri vrtnarjenju, je morda malo manj znano. Kvas je namreč odlična pomoč rastlinam: z njegovo pomočjo bodo veliko bolj bujne, videti bodo precej bolj zdrave. Ne le na vrtu, koristil bo tudi sobnim rastlinam.

Zakaj je tako dober zanje? Ker je bogat vir hranil; vsebuje vitamine B-kompleksa, ki so ključni za presnovo in splošno zdravje rastlin, aminokisline, gradnike beljakovin, ki so bistvene za rast in razvoj rastlin, ter tudi kalij in fosfor, ki sta pomembna za cvetenje in rast plodov. Ne nazadnje so tu še naravni rastni hormoni, ki spodbudijo razvoj korenin ter nadzemnih delov.

Naj omenimo, da pomaga kvas izboljševati tudi strukturo tal ter povečati število koristnih mikroorganizmov v tleh.

Naredite raztopino

Kvas lahko uporabite na več načinov, eden od njih je priprava raztopine za zalivanje, kar je najpogostejša in najpreprostejša pot. Potrebovali boste čajno žličko suhega pekovskega kvasa (ali 20 g svežega), liter mlačne vode in čajno žličko sladkorja; ta hrani kvas in pospeši proces. Kvas in sladkor raztopite v mlačni vodi, mešajte, dokler se kvas popolnoma ne raztopi. Raztopino pustite stati dve, tri ure, nato pa jo vlijte v od 5 do 10 litrov vode, odvisno, koliko rastlinam nameravate pomagati. S to raztopino jih zalivajte enkrat na dva tedna.

Kvas ni nadomestilo za gnojilo, temveč dodatek k siceršnji redni negi vaših rastlin.

Drugi način je, da dodate kvas neposredno v zemljo, tam se bo razgradil in sprostil hranila, ki jih rastlina že komaj čaka. Vendar pa bodite previdni, saj preveč kvasa lahko škodi. Kvas lahko uporabite tudi kot aktivator komposta, saj lahko zaradi mikroorganizmov, ki jih vsebuje, pospeši proces kompostiranja. V kompost dodajte malo prej omenjene raztopine kvasa, s čimer boste spodbudili hitrejšo razgradnjo organskih snovi.

Če želite, da bodo rastline lepše in bujneje cvetele, lahko kvasu in vodi dodate še malo medu oziroma sladkorja (v zelo majhnih količinah). Če se odločite za škropljenje listov, uporabite razredčeno raztopino kvasa. Tudi to bo pomagalo okrepiti imunost rastlin, zaščitilo jih bo tudi pred nekaterimi glivičnimi boleznimi.

Nikoli ne uporabljajte nerazredčene.

Pomembno je poudariti, da je redčenje raztopine ključnega pomena: nikoli ne uporabljajte nerazredčene raztopine, saj bi lahko ožgala korenine rastline. Prav tako kvasa ne uporabljajte prepogosto – ne več kot enkrat ali dvakrat na mesec. In obvezno spremljajte, kako se vaše rastline odzivajo nanj: če boste opazili kakršne koli negativne spremembe, ga takoj prenehajte uporabljati. Upoštevajte, da kvas ni nadomestilo za gnojilo. Uporabljajte ga le kot dodatek k siceršnji redni negi vaših rastlin.

Vsebuje vitamine B-kompleksa, ki so ključni za presnovo in splošno zdravje rastlin. FOTO: Picturepartners/Getty Images