Rastline, ki čistijo energijo doma in lajšajo stres

Narava je eden najboljših virov dobre energije, zato v dom prinesimo rastline in sveže cvetje. Že kratek stik z zelenjem nas pomiri, izboljša razpoloženje in pomaga zmanjšati stres. Tudi znanstvene raziskave potrjujejo, da bivanje v naravi ugodno vpliva na duševno zdravje in zmanjšuje tveganje za depresijo. Lončnice in sveže cvetje v prostor vnesejo življenje, barve in prijetne vonje. Dom postane toplejši in bolj prijazen.

Nekatere rastline naj bi še posebno spodbujale dobro energijo in dobro počutje. Med njimi so: bambus, jasmin, sivka, rožmarin, meta, aloja, orhideje, krizanteme, kaktusi, vrtnice.

Drugi način za dvig energije doma je, da najprej dvignemo lastno energijo. To lahko dosežemo z meditacijo, pozitivnimi mislimi, jasno namero in zavedanjem sedanjega trenutka. Redna meditacija nam pomaga, da smo mirnejši, manj pod stresom in bolj osredotočeni. Poleg tega izboljšuje koncentracijo, samozavedanje in sprejemanje sebe. Koristi se kažejo tudi na telesni ravni. Številne raziskave potrjujejo, da ugodno vpliva na srce, krepi imunski sistem, in lahko prispeva k daljšemu ter kakovostnejšemu življenju.

Ko začnemo meditirati doma, se tudi naš dom postopoma napolni z občutkom miru in postane prostor, kjer se vedno znova radi umirimo.