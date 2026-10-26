Rastline, ki jeseni in pozimi poskrbijo za lep, urejen in trpežen grob

Čeprav so v jeseni krizanteme tradicionalna in najpogostejša izbira za ureditev grobov, lahko te polepšamo tudi z drugimi rastlinami, ki s svojimi barvami, oblikami in teksturami ustvarijo umirjeno, dostojanstveno in prijetno podobo. Pri jesenski zasaditvi grobov je pomembno izbrati rastline, ki dobro prenašajo nižje temperature, deževje in prve zmrzali. Predlagamo nekaj alternativ ali dopolnitev tradicionalnim krizantemam.

Drobni cvetovi razbijejo sivino

Jesenska vresa cveti v različnih barvah: od bele in nežno rožnate do temno rdeče. Je vsestranska, nezahtevna in se v jesenskih zasaditvah lepo dopolnjuje z drugimi cvetlicami. Če bi grob pozno jeseni radi popestrili z izrazito modro barvo, je prava izbira jesenski svišč. Od septembra do novembra razveseljuje z velikimi, intenzivno modrimi cvetovi. Trajnica prenese temperature do približno minus 20 stopinj Celzija, v višino zraste od 10 do 15 centimetrov. Odlično se obnese kot pokrovna rastlina, saj se sčasoma razraste v gosto preprogo bujnih zelenih listov.

Med številnimi vrstami aster so tudi nizke sorte, ki v višino zrastejo le nekaj centimetrov in so zato primerne za jesenske zasaditve grobov. Njihovi zvezdasti cvetovi se začnejo odpirati že avgusta, nove popke pa razvijajo vse do novembra. Barvna paleta je pestra in obsega bele, rožnate, sivkaste, vijolične ter rdečkasto vijolične odtenke.

Srebrni grint ob zelenih rastlinah in cvetlicah intenzivnih barv ustvari čudovit kontrast.

Z različnimi rastlinami ustvarimo prijetno podobo. FOTO: Shutterstock

Očarljivi listi

Pri hojheri oziroma ognjenem dežju niso najbolj zanimivi drobni zvončasti cvetovi, temveč barviti listi. Hojhere so zelo cenjene pri zasaditvah grobov, saj so številne sorte zimzelene ali polzimzelene in v hladnejšem delu leta ohranijo privlačen videz. Na voljo so v različnih barvah: od svetlo limetno zelene in žareče oranžne do temno bordo rdeče, srebrno vijolične in celo čokoladno rjave, zanimive barve listov omogočajo elegantne kombinacije. Hojhere najbolje uspevajo na mestih z razpršeno svetlobo, zato so dobra izbira za senčne in polsenčne dele pokopališč.

S srebrno zelenimi in nežno žametnimi listi srebrni grint oziroma srebrnolistna pepelka ob zelenih rastlinah in cvetlicah intenzivnih barv ustvari čudovit kontrast. Njeni listi dodajo eleganco, nežnost in zanimivo teksturo, zato je zelo priljubljena pri jesenskem okraševanju grobov. Zraste do približno 30 centimetrov visoko in je lepa dopolnilna rastlina, saj zmehča izrazite barvne prehode ter zasaditvi pričara usklajen in prefinjen videz. Posebno lepo se ujema z vijoličnimi, rožnatimi in belimi cvetlicami ter z rastlinami, ki imajo temno zelene ali rdečkaste liste.

Jesenska vresa cveti v različnih barvah. FOTO: Shutterstock

Zanimiv kontrast

Ciklame so presenetljivo trpežne rastline, prenesejo tudi blažje zmrzali. Dobro se obnesejo v vlažnih jesenskih razmerah, njihovi cvetovi so beli, rožnati, rdeči ali vijolični, s privihanimi cvetnimi listi ustvarjajo značilen, eleganten videz. Upoštevati moramo, da jih je na izpostavljenih grobovih treba zaščititi pred močnejšim mrazom ali jih v hudih zimskih razmerah nadomestiti z odpornejšimi rastlinami.

Mačehe so klasičen simbol spomina in ena najbolj priljubljenih rastlin za jesensko krasitev grobov. So nezahtevne in v primernih razmerah cvetijo dolgo v jesen ter pogosto še v milejših zimskih obdobjih. Na voljo so v številnih barvnih kombinacijah, od bele, rumene in nežno rožnate do temno vijolične, modre in skoraj črne. Čudovite so v kombinaciji s pokrovnimi rastlinami ali v samostojnih sezonskih zasaditvah. Z njimi lahko ustvarimo klasičen, barvit ali bolj umirjen videz groba, odvisno od izbranih odtenkov.

Za vse, ki bi radi nekoliko drugačno in sodobnejšo zasaditev, je zanimiva izbira srebrni grmiček. Ima značilne tanke vejice, ki rastejo v nenavadnih oblikah. Njegova izrazita srebrna barva zasaditvi doda eleganco in poskrbi za zanimiv kontrast med drugimi rastlinami. Čeprav ni odporen proti močnejšemu mrazu, lahko tudi v zimskih mesecih nekaj časa ohranja obliko in barvo. Zlasti čaroben je njegov videz, ko vejice zjutraj prekrije plast slane.