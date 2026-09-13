Raval začenja novo električno poglavje

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Cuprin mali e-avto kot del široke ofenzive koncerna VW.

Cupra je bila nekoč športna opremska različica seatov, a je nato postala samostojna znamka in nepričakovano hitro zablestela ter matični Seat potisnila v drugi plan (morda ga po letu 2030 sploh ne bo več). Zdaj na slovenski trg pelje povsem nov mali električni avtomobil, cup­ra raval. Cupra je kot znamka uvodoma navdušila z odlično oblikovanim bencinskim modelom formentor in v duhu časa nadaljevala z električnimi avtomobili; born (nedavno prenovljen) je kar uspel, tudi zaradi dobre cene, morda malo manj tavascan. Zdaj je čas za manjši električni avtomobil, to je cupra raval. V dolžino meri ...